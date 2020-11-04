Polskie Radio: белорусы провалили всеобщий протест, но обрели национальное самосознание

Несмотря на то что протестная волна в Белоруссии по прежнему заметна, всеобщая стачка, к которой призывала оппозиционный лидер Светлана Тихановская, всё-таки провалилась, констатирует эксперт Польского института международных дел Анна Мария Дынер. В беседе с Polskie Radio она указывает на другой реальный итог протестов: обретение белорусами национального самосознания.

В беседе с Polskie Radio эксперт Польского института международных дел Анна Мария Дынер обратила внимание на более широкое значение продолжающихся уже несколько месяцев протестов в Белоруссии. «Мы не придаём значения национальному мышлению, которое проявилось у белорусов. Появилось размышление о своей истории, о сложной истории, о тех её страницах, о которых до сих пор умалчивали», — объяснила она.

На вопрос о реальных масштабах протестов в Белоруссии аналитик ответила: «Здесь, по сути, мало что изменилось, их сложно не заметить, особенно по выходным, в воскресенье, в крупных городах, но прежде всего в Минске». «Однако всеобщий протест, к которому призывала Светлана Тихановская, не увенчался успехом», — добавила она.

Роль России в белорусских событиях эксперт Польского института международных дел объяснила следующим образом: «Конечно, Россия выставит счёт Белоруссии, а в особенности сегодняшним белорусским властям. Однако дело не до конца обстоит так, что Россия хотела бы, чтобы Александр Лукашенко и далее правил. Они считают, что если бы это зависело от Владимира Путина, то он бы хотел видеть на этом посту кого-нибудь другого, но пока ещё нет конкретного кандидата».

В беседе Анна Мария Дынер также обратила внимание на волну репрессий в стране, которая, по её мнению, ещё не утихла. «В случае студентов всё зависит от ректора... но дело может дойти до отчисления из вуза. В свою очередь, в трудовом плане часто наблюдается увольнение сотрудника, по сути, с волчьим билетом», — подытожила эксперт.