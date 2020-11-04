Polskie Radio: белорусы провалили всеобщий протест, но обрели национальное самосознание
В беседе с Polskie Radio эксперт Польского института международных дел Анна Мария Дынер обратила внимание на более широкое значение продолжающихся уже несколько месяцев протестов в Белоруссии. «Мы не придаём значения национальному мышлению, которое проявилось у белорусов. Появилось размышление о своей истории, о сложной истории, о тех её страницах, о которых до сих пор умалчивали», — объяснила она.
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