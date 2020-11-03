Rzeczpospolita: по стопам Литвы — Латвия тоже сказала «нет» белорусскому электричеству

Комиссия по регулированию общественных услуг Латвии утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС в Островце, сообщает польская журналистка Ивона Трусевич. В издании Rzeczpospolita она рассказывает, что Рига, заботясь о своей энергетической безопасности, будет требовать от России подтверждения «подлинности электрического продукта».

Вслед за Вильнюсом, Рига также не хочет допустить на свой рынок электроэнергию, поступающую из белорусской атомной электростанции. Правительство Латвии уже утвердило соответствующий план действий, пишет в издании Rzeczpospolita польская журналистка икона Трусевич.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, сообщил журналистам руководитель КРОУ Роланд Ирклис.

«Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии», — сказал глава ведомства.

Решение было принято в ходе закрытой части заседания правительства Латвии 25 августа. Принимая во внимание развитие событий в Белоруссии и связанную с этим угрозу, а также соблюдение международных стандартов безопасности в Островце, латышские министры решили, что в случае запуска станции Латвия приостановит закупку электрической энергии от Белорусии.

Министерство экономики совместно с оператором системы передачи электроэнергии должно совместно разработать детали торговли электрической энергией с третьими странами. Эта методика была уже одобрена Латвией и Эстонией, ожидается лишь согласия со стороны Литвы, которая с самого начала выступала против проекта. По мнению Вильнюса, он небезопасен и представляет угрозу национальной безопасности страны. Ранее литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid получил от белорусского энергетического концерна «Белэнерго» информацию о том, что производство электроэнергии на Островецкой АЭС может начаться с 1 по 10 ноября, резюмирует в издании Rzeczpospolita польская журналистка икона Трусевич.