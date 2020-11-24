СТРАНА: впервые за десять лет украинская казна оказалась полностью пуста

Бывший первый замминистра экономики Украины Павел Кухта сообщил, что с украинским бюджетом сложилась катастрофическая ситуация: казна оказалась полностью пуста, что не позволяет стране покрывать миллиардные долги. Как пишет «СТРАНА», бывший чиновник считает, что единственным выходом из ситуации будет возобновление сотрудничества с МВФ, которое откроет доступ к заимствованиям, чтобы профинансировать расходы.

Бывший первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта сообщил, что с украинским бюджетом впервые как минимум за десятилетний срок сложилась катастрофическая ситуация: финансовые обязательства на сумму около 10 млрд гривен покрыть нечем. Как передаёт «СТРАНА», об этом экс-чиновник написал на своей странице в Facebook.

Кухта назвал три тревожных обстоятельства. Во-первых, согласно оперативным данным казначейства, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства по состоянию на сегодня составляют 9,4 млрд, из них 3 млрд — по защищённым расходам. Это максимум с начала года и плюс 2 млрд к показателям предыдущей недели.

Во-вторых, по словам людей из системы, с 9 ноября казна работает в режиме картотеки: сотрудники до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, а всё остальное откладывают. В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять, отметил автор поста.

В-третьих, локдаун выходного дня и неизбежно надвигающийся полный локдаун повышают потребность в бюджетных расходах. Самая простая программа поддержки — выплата 5 тыс. гривен минимальной зарплаты всем занятым в пострадавших областях сферы услуг (около 4 млн человек) — стоит 20 млрд в месяц, однако этих денег сейчас просто нет.

Кухта предлагает единственный, по его мнению, нормальный выход из ситуации — быстрое возобновление сотрудничества с МВФ, которое откроет доступ к заимствованиям, чтобы профинансировать расходы.

«Это означает принятие хоть немного адекватного бюджета на 2021 год — идут разговоры уже о приемлемости дефицита на уровне 5,3 процента от ВВП. Кроме бюджета необходимо запустить судебную реформу и восстановить антикоррупционное законодательство. Конечно, всё это требует усилий, но, по сравнению с временами, когда МВФ требовал повышения тарифов или пенсионного возраста, это явно не тяжёлые условия»,— резюмирует бывший сотрудник министерства.