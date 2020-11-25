СТРАНА: Саакашвили предупредил Украину, что она «с закрытыми глазами идёт к пропасти»

Михаил Саакашвили считает, что Украина «с закрытыми глазами идёт к пропасти». Как пишет «СТРАНА», глава исполкома украинского нацсовета реформ и экс-президент Грузии заявил, что экономика Украины близка к катастрофе, которой не было со времён 1990-х годов, а соглашение с Международным валютным фондом может её отсрочить лишь на несколько месяцев.

Экономика Украины близка к катастрофе, которой не было со времён 1990-х годов. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил глава исполкома нацсовета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис. Со следующего года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. Такого на Украине не было с 1990-х годов», — сказал он.

По его словам, соглашение с Международным валютным фондом не поможет в ситуации, когда страна «с закрытыми глазами идёт к пропасти».

«Теоретически это можно отсрочить на несколько месяцев соглашением с МВФ, денег они не дадут, но под него кто-то может дать немного денег. Ну а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Сейчас или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу. Сейчас с закрытыми глазами идём в пропасть», — добавил Саакашвили.