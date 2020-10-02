ERR: Вахтанг Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили на выборах в Грузии

82-летний грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе стал первым номером в партийном списке партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которое идёт на парламентские выборы. Как передаёт ERR, всего на выборы, назначенные на 31 октября, заявку на участие подали 58 политических партий и два предвыборных блока.
Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе стал первым номером в партийном списке крупнейшего оппозиционного объединения «Единое национальное движение», которое идёт на выборы с ещё несколькими партиями в блоке под названием «Сила в единстве». Как передаёт ERR, это будет первый опыт участия в выборах 82-летнего актёра и певца.
Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября. Всего, по данным ЦИК Грузии, заявку на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.
«Единое национальное движение» — официально зарегистрированная грузинская политическая партия, правящая партия в период президентства её лидера Михаила Саакашвили. Вскоре после ухода с поста президента Грузии Саакашвили покинул страну и в основном занимался политической деятельностью на территории Украины.
Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября. Всего, по данным ЦИК Грузии, заявку на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.
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