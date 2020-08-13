«Всё более авторитарное государство» — Курт Волкер призвал не обольщаться по поводу России

Бывший специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер в своей статье для Foreign Policy призвал США отказаться от пересмотра отношений с Россией в лучшую сторону. По мнению Волкера, Вашингтон должен оказывать давление в ответ на «российскую агрессию» и поддерживать тех, кто стремится к «свободе, демократии и безопасности», как в России, так и в соседних государствах.

Большинство критиков президента США упрекают Дональда Трампа в слишком мягком отношении к России и лидеру страны Владимиру Путину, указывая на нежелание осуждать якобы имевшие место вмешательство в американские выборы и нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

Тем поразительнее, что множество уважаемых американских экспертов в области внешней политики, напротив, критикуют подход администрации Трампа к России как слишком жёсткий, пишет бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в Foreign Policy. Так, целый ряд опытных аналитиков в открытом письме призвали к «переосмыслению» отношений Москвы и Вашингтона.

Как отмечает политик, подобные призывы в Соединённых Штатах звучат нередко. Вступив в должность президента в 2001 году, Джордж Буш — младший надеялся улучшить отношения с Путиным, «ощутив его душу» во время переговоров в Любляне. Тем не менее покидал пост в 2009 году Буш с совершенно иным восприятием российского коллеги.

Как отмечает Волкер, этому способствовали «фиктивный обмен ролями с премьер-министром Дмитрием Медведевым», позволивший Путину остаться у власти, убийство перебежчика Александра Литвиненко в Лондоне и попытка вбить клин между союзниками по НАТО по вопросам противоракетной обороны. Кроме того, в августе 2008 года Россия «вторглась в соседнюю Грузию», что подтолкнуло Североатлантический альянс приостановить деятельность Совета Россия — НАТО, к которому, по мнению политика, Москва давно перестала относиться серьёзно.

Несмотря на «длинный список вызывавших тревогу действий» Кремля, президент Барак Обама вступил в должность в надежде на перезагрузку отношений с Россией. По мнению Волкера, это стало «большим разочарованием для Грузии, территория которой оставалась оккупированной, а также союзников США в странах Балтии, Польши и Чехии, опасавшихся дальнейшей российской агрессии».

Как отмечает автор статьи, в результате в 2014 году Россия «незаконно оккупировала Крым*, начала войну на востоке Украины и поддержала атаки с использованием химического оружия сирийского лидера Башара Асада против граждан его страны». Всё это вынудило Обаму ввести против Москвы санкции, положив конец перезагрузке.

Тем не менее даже это не остановило Россию. Волкер обвиняет страну в усилении шпионажа за США, попытке переворота в Черногории, вмешательстве в американские выборы и покушении на российского двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.



В свою очередь, Трамп, как и его предшественники, стремился к улучшению отношений с Москвой, даже рискуя быть обвинённым в сговоре с Путиным. Но, в отличие от Буша или Обамы, администрация нынешнего лидера с самого начала жёстко давила на Россию. В частности, под «давлением» Трампа Волкер подразумевает дополнительные санкции, помощь вооружением Украине, сокращение российского дипломатического присутствия в США и размещение сил в Польше и Румынии.

Однако даже такая тактика президента не способствовала переменам в России, которая, по словам Волкера, продолжает войну на Украине, оккупацию части Грузии и вмешательство в американские и европейские выборы. Кроме того, у себя на родине Путин оказывает давление на оппозицию и СМИ, намереваясь оставаться у власти до 2036 года.

При этом автор статьи, «ошеломлённый» очередными призывами к улучшению отношений с Россией, настаивает на их бессмысленности, утверждая, что политика США не является «движущей силой действий Путина».

Авторы недавнего открытого письма утверждают, что США должны иметь дело со страной, принимая её такой, «какая она есть». Волкер с этим согласен, полагая, что Россия — «всё более авторитарное государство, намеренное агрессивно действовать против своих соседей, расширять своё разрушительное влияние на Ближнем Востоке и в Азии, а также стратегически ослаблять и разделять Европу и НАТО».

Каждый из американских лидеров к концу своего срока в должности президента убеждался в необходимости давать отпор «российской агрессии». В связи с этим «переосмыслить» свою политику должен не Запад, а сама Россия. Как пишет Волкер в своей статье для Foreign Policy, от США требуется лишь оказывать давление в ответ на «агрессию» и поддерживать тех, кто стремится к «свободе, демократии и безопасности», как в России, так и в соседних государствах.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).