«Через «майдан», если американцы помогут»: СТРАНА оценила шансы Саакашвили вернуться к власти в Грузии

Михаил Саакашвили пытается вернуться в грузинскую политику через парламентские выборы, однако эксперты считают, что сформировать большинство у бывшего президента Грузии вряд ли получится. Как пишет «СТРАНА», в случае поражения оппозиции в экспертной среде не исключают попыток Саакашвили созвать «майдан», который, при поддержке Запада, позволит ему вернуться в страну и на волне протестов свергнуть партию бывшего премьера Бидзины Иванишвили.

Заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о возвращении на родину накануне назначенных на 31 октября парламентских выборов подбросило хворосту в схватку его партии «Единое национальное движение» с нынешней властью в лице лидера правящей партии «Грузинская мечта», бывшего премьера и миллиардера Бидзины Иванишвили. От исхода выборов зависит, останется ли Саакашвили проводить реформы на Украине или же вернётся в Грузию.

Грузия переходит к парламентской форме правления, и главным человеком в стране отныне будет премьер-министр. По разным опросам, партия Иванишвили может набрать около трети голосов, политсила Саакашвили — чуть меньше. Кроме того, в Грузии снижен избирательный барьер, и в парламент может пройти как минимум 5—7 партий, включая даже те, которые ставят на сотрудничество с Россией. Журналисты «СТРАНЫ» решили разобраться, каковы перспективы партии Саакашвили и в целом оппозиции и какие позиции у власти.

Как пишет издание, парламентские выборы в Грузии пройдут по смешанной системе — 120 депутатов выберут по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. По прогнозам, Единое национальное движение, которое представлено блоком «Сила в единстве» и объединением «Европейская Грузия», на выборы пойдут разными колоннами.

Разногласия в оппозиции, которые могут помешать её шансам на победу, обострились после заявления представителей Национального движения о том, что оно выдвинет своих кандидатов во всех регионах страны, чему воспротивились в других партиях, которые выступают за борьбу единым фронтом.

При этом выдвижение ЕНД премьера Саакашвили ещё более усугубило противоречия, так как многим оппозиционерам он нравится ещё меньше, чем нынешняя власть. Официального раскола не произошло, но в экспертной среде сомневаются, что оппозиция сможет в будущем создать коалицию и потеснить Иванишвили.

По всем опросам, ни у одной партии нет шанса взять больше 50% и победить на парламентских выборах. А более чем 60% грузин уверены, что страна не развивается, и хотят изменений.

«Социологические опросы в Грузии, которые, кстати, ведутся американскими компаниями, показывают, что всё же доминирует в Грузии правящая партия «Грузинская мечта». Она получает от 30 до 50 процентов голосов, и скорее всего именно она станет победительницей парламентских выборов. Партия Саакашвили «Единое национальное движение» по этим опросам показывает 12—25 процентов, она скорее всего станет второй и главной оппозиционной партией», — рассказал «СТРАНЕ» политолог Руслан Бортник.

Скорее всего, считает он, именно «Грузинская мечта» будет формировать коалицию, хотя возможно повторение ситуации с монобольшинством.

«Сохранится нынешняя модель власти, хотя стоит ожидать смены премьер-министра Грузии, потому что антирейтинги у нынешнего руководства высокие. Кстати, и у самого Саакашвили высокие антирейтинги, которые не позволяют ему победить, например, в следующей президентской кампании. Пока условий для возвращения Саакашвили в Грузию нет, его партия не может оказаться победителем на этих парламентских выборах, и у неё мизерные шансы на участие в коалиции. Риторика Саакашвили последних дней, его заявление о возвращении в Грузию — это попытка как раз оживить его партию и участвовать в качестве топ-агитатора уже в парламентско-избирательной кампании, вернуть себе общественное и информационное внимание. Но не более того», — полагает Бортник.

Ещё один фактор — поляризованное отношение к Саакашвили. С одной стороны, к нему в Грузии большое недоверие, и многие период его правления воспринимают крайне негативно. С другой стороны, негатив по поводу экс-президента с момента его отставки уже в значительной степени притупился, и на фоне нерешаемых новой властью социально-экономических проблем число его сторонников несколько выросло.

«Экономическая ситуация ухудшается, вернулись коррупция, непотизм. Криминальная обстановка тоже плохая, каждый день слышно об убийствах, других тяжёлых преступлениях. Государством правят кланы. Например, есть клан Кахи Каладзе — мэра Тбилиси, клан Уча Мамацашвили — двоюродного брата Иванишвили. Все большие проекты, строительство, тендеры — только у них в руках», — говорит политэксперт Георгий Цасадзе.

В то же время сторонники Иванишвили полагают, что он сумел вернуть Грузии стабильность, и собираются голосовать за него, чтобы не допустить возвращения во власть Саакашвили.

«Если Национальное движение хотело быть партией европейского типа, то, какими бы ни были заслуги у лидера, все лидеры после завершения определённого периода уходят из политики. Они не входят в одну реку дважды. Но Саакашвили другой с этой точки зрения, он старается вернуть себе вторую жизнь в грузинской политике», — полагает эксперт Грузинского института политики Корнели Какачия.

Шансам его партии, по словам экспертов, также может помешать его физическое отсутствие в Грузии.

В случае поражения оппозиции в экспертной среде не исключают попыток Саакашвили созвать «майдан», как он уже пытался после проигрыша своего кума на президентских выборах, причём не исключено, что Запад ему может в этом помочь.

«События в Белоруссии — урок для Грузии. Почти за год до выборов на Западе призывали провести голосование свободно и прозрачно», — говорит грузинский политолог Арно Хидирбегишвили.

Как отмечает издание, в западной прессе уже пишут, что если Грузия не проведёт свободные и справедливые выборы, скептики во многих европейских столицах воспримут это как подтверждение того, что Грузия не готова быть частью Запада, а это значит — закрытая дорога в НАТО.

В Тбилиси эти и подобные сигналы многие восприняли как прямой намёк грузинам из США голосовать за партию Саакашвили, а слова об «угрозе насилия и беспорядков» — как предупреждение, что Вашингтон может поддержать акции протеста после выборов, если они начнутся.

«Такой майдановский вариант развития событий, пожалуй, единственный, при котором Саакашвили может вернуться в страну, попытавшись на волне протестов свергнуть партию Иванишвили», — заключает автор материала.