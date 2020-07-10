Грузия Online: за скандальные заявления Саакашвили власти Грузии намерены «спросить с Украины»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спровоцировал новый дипломатический скандал, назвав действующее грузинское правительство «нелегитимным». Поскольку Саакашвили возглавляет сейчас исполнительный комитет реформ при президенте Украины, в Тбилиси уже пообещали принять меры и призвать к ответу представителей украинских властей, пишет «Грузия Онлайн».
Михаил Саакашвили, который недавно был назначен на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, спровоцировал своими заявлениями скандал в Грузии. Саакашвили назвал действующее правительство Грузии «нелегитимным», вызвав негативную ответную реакцию в Тбилиси, сообщает «Грузия Онлайн».
«Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации. Это незаконная ситуация», — заявил ранее Саакашвили.
Комментируя эти высказывания, председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили подчеркнул, что заявления бывшего президента Грузии не останутся без ответа, причём «за это спросится с Украины», пишет «Грузия Онлайн». Он также отметил в беседе с журналистами, что довольно тяжело выслушивать публично подобную «ложь» со стороны представителя украинской администрации, говорится в статье.
«Никто не удивился очередной позорной пропаганде Саакашвили и его насыщенному ложью заявлению… Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием», — подчеркнул Сесиашвили. По его словам, особенно важный момент здесь заключается в том, что Саакашвили делает подобные высказывания как представитель украинской администрации.
«Он украинский публичный служащий. Соответственно, когда он говорит о легитимации этой страны, само собой, это не останется без реагирования. За это спросится с Украины, поскольку украинский публичный служащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии, и, в частности, тяжело слышать то, что публичный служащий Украины называет правительство Грузии нелегитимным. Разумеется, государство отреагирует на это», — цитирует «Грузия Онлайн» заявление главы комитета по обороне и безопасности парламента Грузии.
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сравнения периода президентства Владимира Путина со сталинскими временами, которые были оглашены после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, некорректны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле не знают о якобы состоявшемся в 2015 году разговоре российского лидера Владимира Путина и на тот момент действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Закрытость дела советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова не является дестабилизирующим фактором для общества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Пермском крае синоптики прогнозируют установление аномально жаркой погоды. К началу следующей недели столбики термометров могут подняться до +36 °С. Сообщается о возможных кратковременных дождях в выходные.
Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), судя по всему, предрешена, США решили его не продлевать. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МИД России Сергей Лавров.