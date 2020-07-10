Грузия Online: за скандальные заявления Саакашвили власти Грузии намерены «спросить с Украины»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спровоцировал новый дипломатический скандал, назвав действующее грузинское правительство «нелегитимным». Поскольку Саакашвили возглавляет сейчас исполнительный комитет реформ при президенте Украины, в Тбилиси уже пообещали принять меры и призвать к ответу представителей украинских властей, пишет «Грузия Онлайн».

Михаил Саакашвили, который недавно был назначен на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, спровоцировал своими заявлениями скандал в Грузии. Саакашвили назвал действующее правительство Грузии «нелегитимным», вызвав негативную ответную реакцию в Тбилиси, сообщает «Грузия Онлайн».



«Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации. Это незаконная ситуация», — заявил ранее Саакашвили.



Комментируя эти высказывания, председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили подчеркнул, что заявления бывшего президента Грузии не останутся без ответа, причём «за это спросится с Украины», пишет «Грузия Онлайн». Он также отметил в беседе с журналистами, что довольно тяжело выслушивать публично подобную «ложь» со стороны представителя украинской администрации, говорится в статье.



«Никто не удивился очередной позорной пропаганде Саакашвили и его насыщенному ложью заявлению… Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием», — подчеркнул Сесиашвили. По его словам, особенно важный момент здесь заключается в том, что Саакашвили делает подобные высказывания как представитель украинской администрации.



«Он украинский публичный служащий. Соответственно, когда он говорит о легитимации этой страны, само собой, это не останется без реагирования. За это спросится с Украины, поскольку украинский публичный служащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии, и, в частности, тяжело слышать то, что публичный служащий Украины называет правительство Грузии нелегитимным. Разумеется, государство отреагирует на это», — цитирует «Грузия Онлайн» заявление главы комитета по обороне и безопасности парламента Грузии.