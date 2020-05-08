Лiга.net: Тбилиси отзывает для консультаций посла на Украине из-за Саакашвили

Грузия отзывает из Киева для консультаций посла из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Как сообщает Лiга, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что назначение стратегическим партнёром человека, осуждённого и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, поэтому и было принято данное решение.

Грузия отзывает из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Как пишет Лiга, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Назначение стратегическим партнёром человека, осуждённого и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномочного посла Грузии на Украине Теймураза Шарашенидзе», — отметил Залкалиани.

По его словам, Грузия не планирует разрывать дипломатические отношения с Украиной.

«При участии посла вместе с другими вопросами необходимо определить, какие действия необходимы, чтобы сложившаяся ситуация не повлияла негативно на двухсторонние отношения, сотрудничество в различных международных организациях и, что главное, на совместные усилия с точки зрения европейской и евроатлантической интеграции», — уточнил министр.