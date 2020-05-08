Лiга.net: Тбилиси отзывает для консультаций посла на Украине из-за Саакашвили

03:00
Джонсон выразил признательность за вклад СССР в победу над нацизмом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил признательность от имени британского народа за решающий вклад Советского Союза в победу над нацизмом.
03:00
В Кирове возобновили работу строительные магазины
В Кирове возобновили работу садовые центры и строительные магазины.
03:00
В движении «Бессмертный полк» рассказали о смысле акции
Сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков рассказал о смысле акции.
03:00
ФИФА разрешила проводить по пять замен в турнирах, которые завершатся в 2020 году
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила проводить по пять замен в матчах официальных турниров, которые будут доиграны в 2020 году.
03:00
Набиуллина: продовольственная инфляция будет постепенно замедляться
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что скачок цен на продукты в апреле был ожидаемым, в дальнейшем продовольственная инфляция будет замедляться.
03:00
США вскоре примут окончательное решение о финансировании ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что американские власти намерены в ближайшее время принять окончательное решение по поводу финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
03:00
Сулейманов: по уровню ажиотажа бой Нурмагомедова с Сен-Пьером уступает реваншу с Макгрегором
Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов считает, что для Абсолютного бойцовского чемпионата поединок между чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером является не таким выгодным предприятием.
03:00
Заболевший коронавирусом глава Минстроя Якушев выписан из стационара
Министр строительства России Владимир Якушев, заболевший коронавирусом, выписан из стационара. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале.
03:00
Сулейманов оценил вероятность проведения поединка между Нурмагомедовым и Сен-Пьером
Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов ответил, есть ли смысл в проведении поединка между чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.
03:00
Овчинников о Смородской: она вообще с Марса, а мы с другой планеты
Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников высказался о возможном увольнении Юрия Сёмина с поста наставника «Локомотива» и комментарии бывшего президента железнодорожников Ольги Смородской на эту тему.
03:00
В Екатеринбурге прошла церемония возложения цветов к памятнику Жукову
В Екатеринбурге состоялась церемония возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову, расположенному у штаба Центрального военного округа.
03:00
Тяжёлых случаев течения коронавирусной инфекции у детей в России нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжёлых случаев течения коронавирусной инфекции COVID-19 у детей на сегодняшний день в России не зафиксировано.
03:00
В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской
В Рузском округе Московской области открыли музей, посвящённый Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.
03:00
Поздравления с 9 Мая прозвучат в метро Москвы
Поздравления с Днём Победы прозвучат в Московском метрополитене.
03:00
Володин рассказал, какие законопроекты рассмотрит Госдума на следующей неделе
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законопроекты рассмотрят депутаты на следующей неделе.
03:00
Иммунолог дал прогноз по пандемии коронавируса в России
Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ имени И.И. Мечникова Михаил Костинов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.
03:00
Нуждов раскритиковал Драчёва: российский биатлон подошёл к такой черте, что решения нет
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов, ранее заразившийся коронавирусом, подверг критике главу организации Владимира Драчёва.
03:00
Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
Использование жителями Москвы только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением. Об этом сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.
03:00
В Оренбургской области у мужчины нашли более 100 боевых гранат
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Оренбургской области местного жителя, хранившего в сарае более 100 боевых гранат.
03:00
Орешкин избран председателем совета директоров ЦСКА, Гинер стал заместителем
Помощник президента России Максим Орешкин избран председателем совета директоров ПФК ЦСКА на состоявшемся в пятницу, 8 мая, заседании.
03:00
Путин и Конте обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией
Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Стал известен состав символической сборной СССР/России по хоккею по версии IIHF
Международная федерация хоккея (IIHF) представила свой вариант символической сборной СССР/России всех времён.
03:00
В МИД Украины прокомментировали отзыв посла Грузией для консультаций
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало решение грузинских властей отозвать для консультаций своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.
03:00
Директор направления ММА в UFC Gym Russia назвал пять самых неортодоксальных бойцов промоушена
Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов рассказал, кого считает самыми неортодоксальными бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата.
03:00
Лукашенко заявил, что в Белоруссии через месяц забудут о коронавирусе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что борьба Минска с коронавирусной инфекцией COVID-19 позволит через месяц о ней забыть.
03:00
Путин объяснил попытки ряда стран переписать историю
Попытки некоторых стран переписать историю связаны с внутриполитической борьбой, заявил президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова «Война за память».
03:00
Директор направления ММА в UFC Gym Russia: в США проще выйти на улицу
Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов поделился мнением о том, что в США бойцы имеют возможность посещать тренировочные залы в период пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
Бывший игрок «Спартака» Ловчев рассказал о проданном его партнёрами матче
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев заявил о том, что в 1970 году красно-белые сдали матч одесскому «Черноморцу».
03:00
В Россию вылетел первый самолёт с помогавшими Италии военными
В Минобороны России заявили, что первый самолёт с российскими военными, которые боролись с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии, вылетел на родину.
03:00
Лига наций по волейболу отменена из-за коронавируса
Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отмене Лиги наций из-за пандемии коронавируса.
03:00
В Волгограде завершили реставрацию Мамаева кургана
На Мамаевом кургане в Волгограде завершили реставрацию мемориального комплекса, которая велась поэтапно с 2014 года.
03:00
Лукашенко заявил, что переболевших COVID-19 не будут «тащить» на парад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 силой не будут тащить на парад 9 мая.
03:00
Загитова посоветовала читать на карантине учебник по биологии и есть рыбу
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова выбрала книги и фильмы, которые помогут скрасить время на карантине из-за ситуации с коронавирусом.
03:00
Глава МИД Украины назвал кандидата на пост посла США крутым мужиком
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отставного американского генерала Кита Дейтона, претендующего на пост посла на Украине, классным и крутым мужиком.
03:00
Защита обжалует арест красноярского бизнесмена Быкова
Адвокат Алексей Прохоров заявил, что защита намерена обжаловать решение Свердловского районного суда в Красноярске об аресте бизнесмена Анатолия Быкова.
03:00
Хореограф Железняков: Трусову подстёгивала сильнейшая конкуренция в группе Тутберидзе
Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристами группы Этери Тутберидзе, высказался о переходе фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
03:00
В Госдуме предложили запретить урезать ветеранские льготы при оплате услуг ЖКХ
В Госдуме разработали поправки в закон «О ветеранах», запрещающие урезание ветеранских льгот при оплате услуг ЖКХ.
03:00
На ТВ выйдет проект «Истории Победы» с рассказами ветеранов о войне
В субботу, 9 мая, в эфир телеканала «Пятница!» выйдет спецпроект «Истории Победы», посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
03:00
Роспотребнадзор: коронавирус теряет инфекционную активность при +30 °С
Коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре воздуха от +30 °С, считают специалисты Роспотребнадзора.
03:00
Медведев назвал убытки «Зенита» в случае доигровки чемпионата России без зрителей
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможные финансовые потери клуба в случае продолжения сезона без допуска зрителей на стадионы.
03:00
Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 53 тысячи
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 53 тыс.
03:00
Ректор университета имени Плеханова оценил формат ЕГЭ
Ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Виктор Гришин оценил формат Единого государственного экзамена.
03:00
Министр обороны Китая поздравил Шойгу с 75-й годовщиной Победы
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ поздравил российского коллегу Сергея Шойгу с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
03:00
Сорокин: Россия подтвердила своё намерение провести Евро-2020
Россия предоставила УЕФА государственные гарантии по проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году.
03:00
Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август
Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август в качестве одного из сценариев, передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство.
03:00
Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи
Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил в эфире телеканала IRINN, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 6,5 тыс.
03:00
Тренер Тарханов выписан из больницы
Российский футбольный тренер Александр Тарханов сообщил о выписке из больницы.
03:00
Туктамышева: хотелось бы зарабатывать больше
Фигуристка Елизавета Туктамышева раскрыла информацию о своей материальной обеспеченности.
03:00
Выплаты к 75-летию Победы в апреле получили более миллиона россиян
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что около 1,2 млн россиян получили в апреле выплаты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
03:00
Заболевший коронавирусом Мишустин принял участие в совещании кабмина
Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 8 мая, в режиме онлайн принимает участие в совещании правительства по социально-экономическим вопросам.