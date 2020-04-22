112: Саакашвили вернётся в украинскую политику вице-премьером

Михаил Саакашвили заявил, что получил от Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам. Как передаёт «112 Украина», экс-президент Грузии написал на своей странице в Facebook, что в скором времени он представит в Верховной раде свою программу неотложных изменений в стране.

Михаил Саакашвили заявил, что уже получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам и обещает представить в Верховной Раде свою программу изменений. Как передаёт «112 Украина», об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалём, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», — написал Саакашвили.

Также политик отметил, что поддерживает политику президента Зеленского в непростое время для украинской экономики.

«Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы на Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте», — добавил он.

Саакашвили заявляет, что вместе с командой президента готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами.

«Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей, усилить престиж Украины и её интеграцию с международными сообществами. Я также надеюсь использовать свой международный опыт, для того чтобы быть полезным членом правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народа и способствовать прогрессу в стране», — подытожил Саакашвили.