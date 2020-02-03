СТРАНА: Саакашвили предрёк Украине распад на пять государств

03:00
Володин назвал дату отчёта кабмина в Госдуме
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что ежегодный отчёт правительства в нижней палате российского парламента состоится 15 апреля.
03:00
Арестованный боксёр Кушиташвили исключён из сборной России
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что чемпион страны Георгий Кушиташвили исключён из национальной команды.
03:00
Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год
Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
03:00
Более 20 классов в школах Кирова закрыли на карантин из-за ОРВИ
Более 20 классов в 13 школах Кирова закрыли на недельный карантин из-за ОРВИ.
03:00
В Госдуме прокомментировали предложение ввести пособие для домохозяек
Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ввести пособие для домохозяек.
03:00
Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца
Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
03:00
Президент Чехии приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Чехии Милош Земан приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы.
03:00
Срок подачи поправок к Конституции продлён до 14 февраля
В Госдуме продлили до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.
03:00
Стало известно, какие российские каналы покажут Евро-2020
Владелец компании «Телеспорт» Пётр Макаренко рассказал, как будут распределены трансляции чемпионата Европы по футболу 2020 года между российскими телеканалами.
03:00
Голикова отметила отсутствие оснований для полного запрета авиарейсов в КНР
Вице-премьер России, руководитель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова заявила об отсутствии оснований для полного прекращения авиасообщения с Китаем.
03:00
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing. Об этом сообщила адвокат одного из подозреваемых Елена Кутьина.
03:00
Нурмагомедов назвал бой Макгрегора с Серроне хорошо разыгранным цирком
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о прошедшем поединке между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
03:00
В КНР с пониманием отнеслись к принимаемым Россией мерам по коронавирусу
Полномочный министр посольства КНР в Москве Фань Сяньжун заявил, что в Китае с пониманием относятся к принимаемым Россией мерам в связи с распространением коронавируса.
03:00
Нурмагомедов заявил, что ему не интересен реванш с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.
03:00
Тимошенко потребовала признать, что Украина «летит в пропасть»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе заседания Согласительного совета Верховной рады заявила, что нужно «честно признать», что Украина «просто летит в пропасть».
03:00
Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС
Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
03:00
Россия пока не ограничивает командировки чиновников из-за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия пока не вводит ограничения на командировки чиновников в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
03:00
«Ростов» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Карпиным
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин продлил контракт с футбольным клубом из Ростова-на-Дону на пять лет.
03:00
Россия поможет пятерым белорусам эвакуироваться из Ухани
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что белорусские граждане, которые захотят покинуть Ухань из-за вспышки нового типа коронавируса, смогут сделать это на российских самолётах.
03:00
Посол КНР: основа для разработки вакцины от коронавируса уже есть
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты выделили штаммы нового коронавируса, на основе которых можно разработать вакцину.
03:00
Норвежский лыжник Клебо сообщил, что пропустит этап КМ в Фалуне из-за перелома пальца
Трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель чемпионата мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал о переломе пальца, из-за которого он теперь пропустит Кубок мира в шведском Фалуне.
03:00
Путин включил Краснова и Чуйченко в состав СБ России
Российский лидер Владимир Путин своим указом включил в состав Совета безопасности России нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
03:00
Голикова допустила приостановку чартерных рейсов в Китай
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что выполнение чартерных рейсов, которыми россияне возвращаются из Китая, может быть приостановлено с 14 февраля. Об этом сообщило РИА Новости.
03:00
Россия не станет вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об отсутствии оснований для введения новых ограничительных мер из-за коронавируса 2019-nCoV.
03:00
В Югре госпитализировали вахтовиков из-за контакта с заразившейся коронавирусом
В Ханты-Мансийском автономном округе госпитализировали вахтовиков из-за контакта с китайской студенткой, заразившейся коронавирусом.
03:00
Трамп перепутал штаты США, поздравляя «Канзас-Сити» с победой в Супербоуле
Президент США Дональд Трамп ошибся, поздравляя клуб «Канзас-Сити Чифс» с победой в финале плей-офф Национальной футбольной лиги — Супербоуле.
03:00
Читатели The Telegraph раскритиковали BBC за недостаточное освещение брексита
Издание The Telegraph опубликовало письма читателей, которые выразили недовольство тем, как, по их мнению, телеканал BBC освещал ситуацию с брекситом.
03:00
В России из-за коронавируса 4 тысячи человек находятся под наблюдением
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что под медицинским наблюдением в России остаются более четырёх тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус.
03:00
Генералова возглавила пресс-службу Генпрокуратуры России
Анна Генералова стала новой главой управления по взаимодействию со СМИ Генеральной прокуратуры России.
03:00
В «Слуге народа» оценили идею депутата продать пса для оплаты ЖКХ
Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Александр Корниенко заявил, что депутат Евгений Брагар формально ничего не нарушил, предложив пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.
03:00
Роспотребнадзор проверил прибывший в Уфу самолёт из Китая
Сотрудники Роспотребнадзора проверили прибывший в Уфу самолёт из Китая на наличие больных коронавирусом пассажиров.
03:00
Игроку мини-футбольного клуба КПРФ Паулиньо предоставлено российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильскому нападающему мини-футбольного клуба КПРФ Паулиньо.
03:00
Вильфанд рассказал о похолодании в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнёт понижаться во вторник, 4 февраля.
03:00
Турция прекращает пассажирское авиасообщение с Китаем
Турция со среды, 5 февраля, прекратит пассажирское авиасообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
03:00
«Амур» продлил победную серию в КХЛ
Хабаровский «Амур» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Омбудсмен Москвы назвала безобразием инцидент с ребёнком в каршеринге
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская заявила, что берёт под контроль ситуацию с ребёнком, которого 25-летняя мать посадила за руль каршерингового автомобиля.
03:00
Замглавы МИД России провёл переговоры с послом Австрии
Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов провёл встречу с послом Австрии в России Йоханнесом Айгнером.
03:00
Косачёв ответил на слова Чапутовича о победе в «историческом споре»
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе Варшавы в «историческом споре» с Москвой.
03:00
Мальдивы запрещают въезд прибывающим из Китая иностранцам
Мальдивская Республика запрещает въезд в страну иностранным гражданам, прибывшим из Китая, из-за распространения коронавируса.
03:00
Скончался чемпион Европы по греко-римской борьбе Борис Амбарцумов
Российский борец греко-римского стиля Борис Амбарцумов умер на 46-м году жизни.
03:00
В Кремле напомнили Эрдогану о приглашении посетить Крым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана имеется приглашение посетить Крым. Таким образом Песков прокомментировал слова президента Турции о том, что он продолжит следить за положением крымских татар в Крыму, поскольку его беспокоит этот вопрос.
03:00
СК требует взять под стражу боксёра Кушиташвили
Военное следственное управление СК России по Москве просит заключить под стражу двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили.
03:00
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
03:00
Полиция провела обыски по делу об атаке в Лондоне
Следователи антитеррористического подразделения лондонской полиции провели обыски по делу о нападении мужчины с ножом на прохожих в районе Стритхем британской столицы. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.
03:00
В Туле госпитализирован вернувшийся из КНР двухлетний ребёнок
Двухлетний ребёнок, недавно вернувшийся из китайской провинции Хайнань, госпитализирован в Туле с повышенной температурой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
03:00
Боец UFC Ян рассказал о частоте проверок на допинг
Российский боец UFC Пётр Ян рассказал о частоте проверок Американским антидопинговым агентством (USADA) на запрещённые препараты.
03:00
В Иране высказались о возможности выхода из ДНЯО
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал данные о возможности выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
03:00
Ян рассказал, как вышел на бой после укусов ядовитых медуз
Российский боец UFC Пётр Ян рассказал, что вышел на бой с Джимми Риверой, несмотря на беспокоившие его последствия укусов ядовитых медуз.
03:00
В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в российских поликлиниках
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Карпин заявил, что дефицит онкологов в российских поликлиниках составляет почти 2 тыс. человек.
03:00
Эрдоган поздоровался с караулом в Киеве словами «Слава Украине!»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев поздоровался с почётным караулом словами «Слава Украине!».