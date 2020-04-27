СТРАНА: Саакашвили уверен, что Верховная рада утвердит его вице-премьером

Михаил Саакашвили уверен, что в Верховной раде наберётся достаточное количество голосов для того, чтобы он занял пост вице-премьер-министра. Как пишет «СТРАНА», несмотря на то что в парламенте утверждают обратное, Саакашвили заявил, что он настроен оптимистично.
Михаил Саакашвили считает, что в Верховной раде Украины будет достаточно голосов для того, чтобы он занял пост вице-премьер-министра по реформам, несмотря на то что в парламенте утверждают обратное. Как пишет «СТРАНА», Саакашвили заявил, что настроен оптимистично.
«Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции, это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве», — рассказал бывший президент Грузии.
«На выборах , когда я увидел, что моя партия «Рух новых сил» забирает там 2—3 процента у «Слуги народа», но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, много тысяч украинцев, голосовать за «Слугу народа», чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как бы свой пассивный вклад в это внёс», — добавил политик.
По словам Саакашвили, на встрече с ним премьер Денис Шмыгаль сказал, что хотел бы, чтобы была лучшая коммуникация между правительством и парламентом.
«Я был парламентарием нескольких созывов в Грузии, был вице-президентом ПАСЕ и понимаю, может быть, больше многих других людей роль парламента. Украина — парламентско-президентское государство, поэтому большинство инициатив должно исходить от парламента», — указал он.
Саакашвили также сообщил, что у него была в воскресенье «хорошая встреча» со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, которого он считает очень перспективным украинским политиком.
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