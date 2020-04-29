112: грузинский депутат рассказал, каким в Грузии видят будущее Саакашвили

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WSJ: совместное заявление Трампа и Путина встревожило Вашингтон Wall Street Journal
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Newsweek: в Пентагоне не исключили смерть Ким Чен Ына Newsweek
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Die Welt: депутат бундестага потребовал нового ядерного соглашения с Ираном Die Welt
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WP: «сиди дома или танцуй с нами» — ганские гробоносцы стали символом карантина в интернете Washington Post
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Билл Гейтс: эпидемия коронавируса — это мировая война, в которой мы все на одной стороне Times
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CNN: Байден обвинил Трампа в стремлении сорвать выборы CNN
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Handelsblatt: из-за карантина Великобритании грозит самая масштабная с 17 века рецессия Handelsblatt
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Fox News: в США государство помогает богатым университетам, а не бедной молодёжи Fox News
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Сёмин рассказал, чем первым делом займётся после карантина
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, чем первым делом он намерен заняться после снятия карантинных ограничений.
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Главы МИД России и Белоруссии обсудили возвращение граждан из-за рубежа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей провели телефонные переговоры, в рамках которых они обсудили возвращение своих граждан домой из-за рубежа.
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Задержан бывший первый вице-губернатор Курганской области
Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на сумму 195 млн рублей.
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В Италии назвали фейком информацию об отмене этапа «Формулы-1»
Стикки Дамиани, президент Итальянского автомобильного клуба, являющегося промоутером этапа Гран-при «Формулы-1», прокомментировал информацию об исключении гонки в Монце из календаря на сезон 2020 года.
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СМИ: Старт футбольной Лиги наций может быть перенесён из-за коронавируса
Начало проведения футбольной Лиги наций УЕФА может быть отложено из-за пандемии коронавируса.
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В Швейцарии намерены значительно ослабить карантинные меры с 11 мая
Правительство Швейцарии собирается открыть все магазины и начальные школы в стране с 11 мая, ослабив тем самым карантинные меры, принятые в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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СМИ: УЕФА может доиграть Лигу чемпионов на нейтральных полях
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения на нейтральных полях оставшихся матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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Зарипов достиг договорённости о новом контракте с «Ак Барсом»
Нападающий Данис Зарипов и казанский хоккейный клуб «Ак Барс» достигли договорённости о подписании нового контракта.
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МИД России анонсировал онлайн-встречу министров в нормандском формате
Видеоконференция министров иностранных дел в нормандском формате состоится 30 апреля. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В Казахстане возобновят работу малого бизнеса и внутренние авиарейсы
Правительство Казахстана разрешило с 4 мая частично возобновить работу малого бизнеса, а также внутренние авиарейсы.
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Рублёв считает, что теннисный сезон не будет возобновлён
Российский теннисист Андрей Рублёв выразил мнение, что возобновление теннисного сезона 2020 года не состоится.
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Квят считает, что Alpha Tauri сможет быть четвёртой по силе командой в «Формуле-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят высказал мнение, что сокращение сезона «Формулы-1» из-за пандемии коронавируса не повлияет на расстановку сил в пелотоне.
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СМИ: 50 клубов собираются подать иск к Федерации футбола Франции
50 любительских французских клубов рассматривают вариант подачи коллективного иска к Федерации футбола страны (FFF) из-за досрочного прекращения сезона-2019/20.
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Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%.
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СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
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IFAB рассматривает возможность увеличения числа замен в футболе
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может увеличить число замен в футбольном матче.
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Умер московский протоиерей Георгий Бреев
Настоятель столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, 83-летний протоиерей Георгий Бреев скончался.
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Скончался пилот Григорий Белодед
Скончался личный пилот президентов России Григорий Белодед. Ему было 73 года.
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Спадафора считает, что клубы Серии А могут выступить за досрочное завершение сезона
Министр молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора высказал мнение, что клубы Серии А могут выступить за досрочное завершение нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
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СМИ: Почеттино может возглавить «Ньюкасл»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед».
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Шилов: перенос Паралимпиады-2020 стал ударом для российских спортсменов
Тренер паралимпийской сборной России по лёгкой атлетике Сергей Шилов рассказал, как его подопечные отнеслись к переносу Паралимпиады 2020 года в Токио.
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Лавров и Макей обсудили российско-белорусские отношения
Министры иностранных дел Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили по телефону интеграционное взаимодействие двух стран.
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Тренер рассказал, как паралимпийцы поддерживают форму на карантине
Шестикратный паралимпийский чемпион, а ныне тренер Сергей Шилов рассказал, как спортсмены с ограниченными физическими возможностями поддерживают форму на карантине.
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На Украине заявили о возможности вспышки туберкулёза в стране
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в ближайшее время в стране может случиться вспышка туберкулёза, если сложная ситуация с финансированием медучреждений не изменится.
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На ТВ рассказали о рекордных показателях сериала «Зулейха открывает глаза»
Выпущенный телеканалом «Россия» сериал «Зулейха открывает глаза» продемонстрировал рекордные показатели в эфире. Как сообщили в пресс-службе ВГТРК, по итогам показа восьми эпизодов ленты можно заключить, что премьера прошла «триумфально».
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В Мюнхене не намерены отказываться от матчей Евро
Городской совет Мюнхена проголосовал за проведение матчей чемпионата Европы по футболу, перенесённого с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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В Минздраве заявили о росте числа заразившихся коронавирусом медиков
Количество заразившихся коронавирусом медицинских работников в России растёт, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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В Госдуме оценили заявление главы «Оператора ГТС Украины» о «Северном потоке — 2»
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что для того, чтобы не допустить завершения «Северного потока — 2», будет приложен максимум усилий.
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Матыцин: в мае на федеральных базах подготовка спортсменов осуществляться не будет
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с возобновлением тренировочного процесса, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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Новак заявил об ухудшении ситуации с платежами за энергоресурсы
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ведомство фиксирует ухудшение платёжной дисциплины потребителей энергоресурсов.
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Федерация бокса России готова организовывать турниры в конце мая
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о готовности организовать турниры уже в конце мая.
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Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине. Соответствующий указ опубликован на сайте Московской городской епархии.
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Хоккеист Коскиранта прокомментировал свой уход из СКА
Финский нападающий Ярно Коскиранта прокомментировал свой уход из санкт-петербургского хоккейного клуба СКА.
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За сутки в Нидерландах выявили 386 новых случаев коронавируса
В Нидерландах за прошедшие сутки было выявлено 386 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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Федерация бокса России не урезала выплаты спортсменам во время пандемии
Федерация бокса России продолжает осуществлять выплаты спортсменам во время пандемии коронавируса.
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Белоруссия купила первую партию нефти у Saudi Aramco
Белоруссия закупила первую партию нефти у нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
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Дания ещё не подтвердила готовность принять матчи Евро в 2021 году
Оргкомитет датской части чемпионата Европы по футболу ещё не подтвердил Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) свою готовность принять матчи турнира, перенесённого с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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В Волгограде опровергли заявление штаба Навального об отмене тендера на концерт из-за жалобы
Власти Волгограда опровергли заявление местного штаба Алексея Навального о том, что тендер на проведение праздничного концерта к Дню Победы был аннулирован из-за жалобы активиста.
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МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19
Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором содержится обновлённый прогноз по росту числа безработных в мире из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Вратарь «Арсенала» поучаствовал в новом челлендже против COVID-19 и передал его Дзюбе
Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов принял участие в новом челлендже под названием «Нокаутируй коронавирус».
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Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти в России на 10%
Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти в России по итогам 2020 года на 10% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
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Бывший соперник Фергюсона получил травму колена
Боец лёгкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кевин Ли порвал переднюю крестообразную связку колена и будет вынужден перенести операцию.
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«Крылья Советов» выступили за расширение РПЛ до 18 команд
Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов считает, что необходимо увеличить количество команд в Российской премьер-лиге (РПЛ) до 18.
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Путин высказался о ситуации на рынке нефти
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики высказался о ситуации на рынке нефти.
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Лобов считает, что Макгрегор может стать следующим соперником Нурмагомедова
Российско-ирландский боец Артём Лобов, выступающий в Bare Knuckle FC, выразил мнение, что Конор Макгрегор может провести поединок с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, пока победитель схватки между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи будет восстанавливаться.
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Газзаев высказался о возможном увольнении Сёмина из «Локомотива»
Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне глава комитета по делам национальностей Госдумы России Валерий Газзаев прокомментировал новость о возможной отставке наставника столичного «Локомотива» Юрия Сёмина.
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Запрет на въезд иностранцев в Россию продлён
Правительство России продлило запрет на въезд иностранцев в страну, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Экс-ученица Тутберидзе: Медведева стала кататься более женственно после переезда в Канаду
Бывшая ученица Этери Тутберидзе, бронзовый призёр Гран-при по фигурному катанию Алсу Каюмова рассказала, как изменилось катание Евгении Медведевой после перехода к Брайану Орсеру.
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На Украине с 1 мая вновь начнут работать продовольственные рынки
Украинское правительство приняло решение разрешить работу продовольственных рынков в стране с 1 мая, несмотря на продление карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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СБР утвердил список кандидатов в сборную России на сезон-2020/21
Правление Союза биатлонистов России (СБР) опубликовало список спортсменов-кандидатов в национальные команды России на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.