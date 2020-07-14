УП: украинский министр рассказал, как Киев «отгребает» за заявления Саакашвили

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что что Украине приходится «отгребать» за заявления Михаила Саакашвили. Как передаёт «Украинская правда», Кулеба добавил, что Саакашвили — частное лицо, и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии он не представляет позицию Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после очередного вызова украинского посла в министерство иностранных дел Грузии после высказывания Михаила Саакашвили заявил, что Украине приходится «отгребать» за заявления частного лица. Как пишет «Украинская правда», по словам Кулебы, ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, так как «гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов».

«Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чём: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», — сказал Кулеба.

Он заверил, что Украина понимает «чувствительную ситуацию» в Грузии накануне выборов и чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнёрами и соседями по Чёрному морю.

«Мы рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления частного лица не могут разрушить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами», — сказал Кулеба.

«Позиция МИД максимально чёткая: господин Саакашвили — частное лицо, и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии он не представляет позицию Украины», — добавил министр.

Как напоминает издание, из-за заявлений Саакашвили между Украиной и Грузией время от времени возникает напряжённость. 10 июля МИД Грузии вызвал на разговор посла Украины Игоря Долгова из-за того, что Саакашвили назвал действующую власть Грузии нелегитимной.

В июне министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани вызвал украинского посла Игоря Долгова после заявлений Саакашвили о том, что он «не собирается спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии».

В мае Грузия вызвала своего посла в Тбилиси для консультаций в связи с назначением Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.