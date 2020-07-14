УП: украинский министр рассказал, как Киев «отгребает» за заявления Саакашвили
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после очередного вызова украинского посла в министерство иностранных дел Грузии после высказывания Михаила Саакашвили заявил, что Украине приходится «отгребать» за заявления частного лица. Как пишет «Украинская правда», по словам Кулебы, ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, так как «гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов».
«Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чём: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», — сказал Кулеба.
Ссылки по теме
-
Грузия Online: за скандальные заявления Саакашвили власти Грузии намерены «спросить с Украины»
-
СТРАНА: Украине далеко — Саакашвили расстроен успехами России на пути реформ
-
СТРАНА: Саакашвили поздравил украинцев с Днём советского пограничника
-
La Vanguardia: Зеленский так и не принёс Украине обещанных перемен