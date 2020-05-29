СТРАНА: Саакашвили поздравил украинцев с Днём советского пограничника

03:00
FA назвала дату возобновления Кубка Англии по футболу
Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила дату возобновления розыгрыша Кубка Англии по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса.
03:00
Россия поставит другим странам тест-системы по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия в ближайшее время поставит зарубежным партнёрам тест-системы для проведения 1 млн исследований на коронавирусную инфекцию.
03:00
Социальный антрополог рассказал о последствиях режима самоизоляции
Профессор Финансового университета при правительстве России, философ, социальный антрополог и политолог Сергей Гавров рассказал о последствиях режима самоизоляции.
03:00
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечь отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
03:00
Власти Подмосковья рассказали о планах по благоустройству
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по благоустройству.
03:00
В Мурманской области рассказали о ситуации с коронавирусом в Белокаменке
Белокаменка Мурманской области исключена из списка очагов коронавируса, заявили в оперативном штабе со ссылкой на Роспотребнадзор.
03:00
В Подмосковье рассказали о ситуации с COVID-19
За сутки в Московской области вылечились от коронавируса ещё 490 человек, все они выписаны.
03:00
Астроном рассказал о затмении Венеры
Главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв рассказал о затмении Венеры, которое ожидается 19 июня.
03:00
Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется.
03:00
Антон Миранчук выбыл на длительный срок из-за травмы
Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук получил травму, из-за которой выбыл на длительный срок.
03:00
Уткин не понимает, зачем нужно сравнивать зарплаты футболистов и врачей
Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о разговорах относительно зарплат футболистов и работников сферы здравоохранения, которые разгорелись на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
03:00
Ожиганов рассказал, как подарил Гусеву клюшку Мозякина
Защитник петербургского СКА Игорь Ожиганов рассказал, как во время учёбы в школе ему подарили клюшку Сергея Мозякина, которую он позже отдал Никите Гусеву.
03:00
ЕК одобрила выделение Украине кредита в размере €500 млн
Европейская комиссия (ЕК) сообщила о решении выделить Украине кредит в размере €500 млн в рамках четвёртой программы макрофинансовой помощи.
03:00
Главврач Видновской больницы рассказал о работе во время пандемии
Главврач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев рассказал о работе во время пандемии.
03:00
В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования.
03:00
В ФРГ заявили о приверженности Меркель диалогу с Россией
Канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжит стремиться к честному диалогу с Россией. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.
03:00
Китай проводит морские испытания нового авианосца «Шаньдун»
Китай проводит испытания своего нового авианосца «Шаньдун» в море, в настоящее время проверяется работоспособность его вооружения и снаряжения, сообщил представитель китайского Минобороны Жэнь Гоцян.
03:00
Минниханов решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Татарстане
Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы республики в ходе выборов, которые ожидаются в сентябре.
03:00
Тебас назвал возможную дату старта нового сезона Примеры
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал возможную дату старта сезона-2020/21 Примеры.
03:00
В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием
Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десятерых подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами в Санкт-Петербурге. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
03:00
Порошенко не пришёл на допрос в ГБР
Бывший украинский президент Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом сообщил ТАСС.
03:00
СМИ: ЛЧ может быть доиграна в Германии в формате «Финала четырёх»
Заключительная стадия розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса, может пройти в Германии в формате «Финала четырёх».
03:00
Предприниматель рассказал о работе по доставке готовой еды во время пандемии
Владелец небольшого производства и доставки готовой еды Денис Михайлик рассказал о работе во время пандемии.
03:00
ФАС изучит обоснованность закупочных цен на молоко в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения о занижении закупочных цен на сырое молоко у сельхозпроизводителей.
03:00
Власти Самарской области рассказали о подготовке к параду Победы
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о подготовке к параду Победы.
03:00
В МЧС прокомментировали ситуацию с режимом самоизоляции
Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу оценила особенности выхода из режима самоизоляции.
03:00
Колокольцев подписал приказ о награждении четырёх сотрудников ППС Москвы
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении четырёх сотрудников патрульно-постовой службы отдела по району «Орехово-Борисово Южное» Москвы за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей.
03:00
На Ставрополье продлили режим самоизоляции до 7 июня
Власти Ставропольского края продлили режим самоизоляции и действие специальных пропусков до 7 июня. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
03:00
Документальные фильмы RT и программы RT Arabic получили награды Telly Awards
Документальные фильмы RT и программы RT на арабском получили четыре награды ежегодной международной премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards.
03:00
В Renault подтвердили, что останутся в «Формуле-1»
Исполняющая обязанности генерального директора автоконцерна Renault Клотильда Дельбо сообщила, что заводская команда продолжит выступления в «Формуле-1», несмотря на планы масштабной экономии средств.
03:00
Посол России в США оценил будущее договора СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов оценил будущее Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
03:00
Депутат Госдумы назвал возможные сроки открытия пляжей
Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв в интервью «Парламентской газете» рассказал, когда в России могут открыться пляжи.
03:00
Не менее 40 человек задержаны в Нью-Йорке в ходе акции протеста
Не менее 40 человек были задержаны в Нью-Йорке вечером 28 мая в ходе акции протеста после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
Генменеджер «Флориды»: Бобровскому есть что доказывать, и это хорошо
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон рассказал, что российский голкипер команды Сергей Бобровский разочарован тем, как для него складывался нынешний сезон.
03:00
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце недели
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце недели.
03:00
Twitter скрыл сообщение Трампа о беспорядках в Миннеаполисе
Администрация соцсети Twitter скрыла сообщение президента США Дональда Трампа, в котором он комментирует беспорядки в Миннеаполисе.
03:00
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня
Режим ограничений из-за коронавируса продлили в Красноярском крае до 14 июня. Об этом сообщается в указе губернатора региона Александра Усса.
03:00
Команда «Формулы-1» Williams может быть выставлена на продажу
Одна из старейших команд «Формулы-1», Williams, может быть выставлена на продажу из-за сложного финансового положения.
03:00
В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий
Полиция Москвы предупредила граждан о недопустимости проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности.
03:00
Williams лишился титульного спонсора
Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором.
03:00
В «Милуоки» рассказали, когда НБА может принять решение о возобновлении сезона
Совладелец клуба «Милуоки Бакс» Марк Лэсри рассказал, когда может быть принято решение по возобновлению сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Китай призвал другие страны не вмешиваться в дела Гонконга
Китай призвал другие страны прекратить вмешиваться в дела Гонконга. С таким заявлением выступил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
03:00
За сутки после коронавируса в России выписаны 8264 человека
За сутки после COVID-19 в России выписаны 8264 человека, всего выздоровели 159 257, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
03:00
Уткин высказался против возобновления РПЛ со зрителями
Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о решении проводить футбольные матчи со зрителями после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Главного тренера сборной России по биатлону назначат после выборной конференции СБР
Главный тренер сборной России будет назначен после проведения внеочередной отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР).
03:00
За сутки в России скончались 232 пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались 232 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
03:00
В России за сутки зафиксировали 8572 случая коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждёно 8572 случая коронавируса. Общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 возросло до 387 623.
03:00
Главу USA Hockey заподозрили в покрывании сексуальных домогательств
Президент Федерации хоккея США (USA Hockey) Джим Смит подозревается в том, что он покрывал сексуальные домогательства в отношении молодых игроков в 1980-х годах.
03:00
Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла почти до 41%
Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла на 2,7 процентного пункта — до 40,7%, говорится в сообщении бюро кредитных историй «Эквифакс».
03:00
Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о «самом забытом» месте, где есть риск заболеть коронавирусом.