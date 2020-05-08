Корреспондент Оригинал

Корреспондент: Саакашвили считает, что Украину нужно вытаскивать из болота

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Михаил Саакашвили, которого Владимир Зеленский накануне назначил председателем исполнительного комитета реформ, заявил, что «Украину надо вытаскивать из болота». Как передаёт «Корреспондент», на своей странице в Facebook политик написал, что этого сможет добиться только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет.
Корреспондент: Саакашвили считает, что Украину нужно вытаскивать из болота
Reuters
Новоназначенный председатель исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что «Украину надо вытаскивать из болота». Как пишет «Корреспондент», об этом политик заявил на своей странице в Facebook. 
 
«Это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет», — написал политик в соцсетях. 
 
Саакашвили рассказал, что имел «длительную и интересную встречу с президентом Зеленским».
 
«Сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы на Украине сохранялся статус кво, а статус кво — это болото», — заявил Саакашвили. 
 
Как напоминает издание, накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Корреспондент Украина Европа
теги
Михаил Саакашвили реформа Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров