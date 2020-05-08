Корреспондент: Саакашвили считает, что Украину нужно вытаскивать из болота

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Заболевший коронавирусом Мишустин принял участие в совещании кабмина
Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 8 мая, в режиме онлайн принимает участие в совещании правительства по социально-экономическим вопросам.
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Мурашко призвал не ориентироваться на понятие «плато» по коронавирусу
Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал не ориентироваться на понятие «плато», говоря о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
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Зеленский оценил временный отзыв посла Грузией
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение грузинских властей отозвать для консультаций своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.
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Шварценеггер разыграл пользователей, подстроив «шпагат» с использованием бутафорских ног
Знаменитый актёр и спортсмен Арнольд Шварценеггер разыграл подписчиков своего аккаунта в Instagram.
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Названа причина приостановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи приостанавливались из-за ошибки в работе серверов, сообщается на сайте.
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Шестаков: рейтинги UFC 249 в несколько раз превысят показатели предыдущих турниров
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поделился мнением о проведении турнира UFC 249 в период пандемии коронавируса.
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Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам
Футболисты «Барселоны» провели первую после паузы тренировку на клубной базе «Сиутат Эспортива Жоан Гампер».
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Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры.
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Подразделения химзащиты ЧФ провели дезинфекцию военно-морской базы в Севастополе
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота провели дезинфекцию объектов Крымской военно-морской базы в Севастополе.
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Ветеран Анатолий Кондырев поделился воспоминаниями о взятии Берлина
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Кондырев поделился воспоминаниями о взятии Берлина.
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Немецкий дипломат оценил важность бережного отношения к фактам истории Второй мировой войны
Немецкий дипломат, экс-заведующий международным отделом ЦК правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии, член совета старейшин германской левой партии Die Linke Бруно Малов оценил важность бережного отношения к фактам истории Второй мировой войны.
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Эксперт оценил ситуацию в автомобильной отрасли в связи с коронавирусом
Партнёр «Автостата» и автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал ситуацию в автомобильной отрасли в связи с коронавирусом.
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Мурашко рассказал о ситуации с койко-местами для больных коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с койко-местами для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Ракетный корабль «Ингушетия» прибыл в Ялту ко Дню Победы
Малый ракетный корабль Черноморского флота «Ингушетия» прибыл в Ялту для участия в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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По инициативе Генпрокуратуры на месте сражений под Москвой установили памятный камень
По инициативе Генпрокуратуры России на месте сражений на одном из последних рубежей обороны Москвы установили памятный камень.
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В России на ИВЛ находятся более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом
Более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Хоккеистки «Агидели» пожаловались главе Башкирии Хабирову на переезд из Уфы в Нефтекамск
Игроки уфимской «Агидели», которая является чемпионом России по хоккею среди женщин, обратились с открытым письмом к главе Башкирии Радию Хабирову.
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Сулейманов сравнил Фергюсона с Магомедшариповым
Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов считает, что российский боец полулёгкого веса Забит Магомедшарипов способен сымитировать стиль ведения боя американского легковеса Тони Фергюсона в ходе тренировочного лагеря.
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Путин направил послания Макрону, Трампу и Джонсону в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам Франции и США Эммануэлю Макрону и Дональду Трампу, а также премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
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Сулейманов считает, что бои на турнире UFC 249 будут напоминать уличную драку
Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов считает, что в некоторых аспектах поединки в рамках турнира UFC 249 будут напоминать уличную драку.
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Боец Минеев одобрил проведение турнира UFC во время пандемии коронавируса
Российский боец ММА Владимир Минеев высказался о целесообразности проведения турнира UFC 249 в разгар пандемии коронавируса.
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У сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры обнаружили COVID-19
Несколько сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры в Нижнем Новгороде заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Баскетболист «Химок» Эванс пишет портрет погибшего Брайанта
Игрок баскетбольного клуба «Химки» Джереми Эванс рассказал о работе над портретом Коби Брайанта.
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ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса. Об этом заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.
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Стась пояснил своё нежелание играть за сборную Белоруссии по хоккею
Хоккеист «Авангарда» Андрей Стась объяснил свой отказ от выступления за сборную Белоруссии.
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В Адыгее рассказали о программе мероприятий ко Дню Победы
В Адыгее на фоне коронавируса изменили программу мероприятий, посвящённых Дню Победы.
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Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Путин и Меркель поздравили друг друга с 75-летием Победы над фашизмом
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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В Свердловской области ограничительные меры продлили до 18 мая
Власти Свердловской области продлили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом до 18 мая.
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Ловчев ответил, кому Бубнов грозился разбить лицо в комитете по договорным матчам
Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о конфликте на заседании комитета по договорным играм, в центре которого оказался экс-игрок «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов.
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В Кирове артисты устроили концерт для ветерана Великой Отечественной войны
В Кирове артисты устроили концерт в честь Дня Победы под окнами участника Великой Отечественной войны Виктора Симонова.
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Селюк попросил возбудить уголовное дело в отношении «Локомотива» в связи со смертью Самохвалова
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к Генеральной прокуратуре РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении московского «Локомотива» в связи со смертью защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
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Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 15 тысяч
В Польше за сутки выявили 153 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 15 200.
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Сулейманов ответил, как пандемия повлияет на подготовку к бою Фергюсона и Гэтжи
Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов рассказал, каким образом пандемия коронавируса скажется на подготовке Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи к поединку, который пройдёт на турнире UFC 249.
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В Томской области спасатели обнаружили тела двух мужчин во время тушения пожара
В СКР по Томской области рассказали, что спасатели обнаружили тела двух мужчин при тушении пожара на туристической базе «Хардикова заимка».
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Директор направления ММА в UFC Gym Russia назвал фаворита боя Фергюсон — Гэтжи
Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов ответил, кого считает фаворитом главного поединка UFC 249, в котором встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.
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Эндокринолог оценил пользу витамина D для защиты от коронавируса
Доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин прокомментировал мнение о пользе витамина D для защиты от коронавирусной инфекции.
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Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в развязывании войны
Президент России Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны. Об этом он заявил в фильме Андрея Кондрашова «Война за память».
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СМИ: Победитель боя Фергюсон — Гэтжи может не получить право сразиться с Нурмагомедовым
Победитель главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи может не получить право сразиться с абсолютным чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
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Академик РАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
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Психолог оценил введение масочного режима в ряде регионов России
Практикующий психолог Андрей Эберовский прокомментировал пользу от введения масочного режима в ряде российских регионов.
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СМИ: «Барселона» намерена сократить зарплатную ведомость на €230 млн
Испанский футбольный клуб «Барселона» намерен уменьшить зарплатную ведомость на €230 млн в сравнении с нынешним сезоном.
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В Турции заявили о частичном введении в эксплуатацию систем С-400
Руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что турецкая сторона частично ввела в эксплуатацию российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
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Волонтёры доставили более 20 тонн продуктов пожилым жителям Москвы
В Москве волонтёры доставили пожилым жителям столицы более 20 тонн продуктов в период самоизоляции.
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Ловчев рассказал, из-за чего поссорился с Бубновым
Известный в прошлом защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что стало причиной его конфликта с экс-игроком «Динамо» Александром Бубновым.
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Футболист «Спартака» Соболев купил у Кокорина машину за 8 млн рублей
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев признался, что приобрёл у форварда «Зенита» Александра Кокорина автомобиль Porsche 911, заплатив за него 8 млн рублей.
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В парламенте Армении произошла потасовка
В армянском парламенте между представителями правящего блока «Мой шаг» и лидером оппозиционной фракции «Просвещённая Армения» Эдмоном Марукяном произошла потасовка.
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Число выявленных случаев коронавируса на Украине превысило 14 тысяч
На Украине за сутки выявили 504 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба украинского Минздрава. Общее число заболевших достигло 14 195.
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СМИ: В Испании пять футболистов заразились коронавирусом
В Испании у пяти футболистов был выявлен коронавирус.
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В России число выздоровевших после коронавируса возросло до 26 608
За сутки в России после коронавируса выздоровели 2805 человек, всего выписаны 26 608, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.