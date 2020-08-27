СТРАНА: Саакашвили заявил о своём возвращении в Грузию

Грузии Михаил Саакашвили записал видеообращение, в котором заявил о своём возвращении в Грузию. Как пишет «СТРАНА», ролик записан а грузинском языке и в Facebook доступен только для грузинской аудитории. Для украинцев Саакашвили разместил небольшой пост о том, что у него всегда будет два дома: Украина и Грузия, но ни словом не обмолвился о возвращении на родину.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором высказал благодарность Украине как своему второму дому. Как пишет «СТРАНА», в ролике он также заявил, что теперь возвращается в Грузию.

Как отмечает издание, видео записано на грузинском языке и в Facebook доступно только для грузинской аудитории. Саакашвили, сейчас возглавляющий исполком национального совета реформ Украины, признался в давней любви к Украине.

«Украина — мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину ещё со времен студенчества, в самые тяжёлые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю», — отметил экс-президент Грузии.

Однако он добавил, что за последние семь лет не было ни одного дня, когда бы он не интересовался событиями в Грузии.

«Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения. За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче и у нас это получится. Я возвращаюсь», — заявил политик.

Примечательно, что для украинской аудитории Саакашвили разместил небольшой пост о том, что у него всегда будет два дома: Украина и Грузия. Но ни словом не обмолвился о возвращении в Грузию.

«Я грузин. Я украинец. Я всегда имел, и всегда буду иметь два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому я никогда не прекращал активного участия в политической жизни обеих стран. Когда я приехал на Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. Я уверен, что так будет и в будущем: где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран — Грузии и Украины. Я всегда буду помогать двум своим народам становиться ещё лучше, ещё успешнее», — написал Саакашвили.

Между тем источник из окружения Саакашвили подтвердил «СТРАНЕ» намерения политика вернуться в Грузию, аргументируя это предстоящими парламентскими выборами.

«На Украине он всегда будет одним из политиков, и не факт, что у него будут инструменты, чтобы показать какой-то результат. Есть также фактор, что то, что он хочет сделать, противоречит большим интересам нынешней власти. При Порошенко это было невозможно и при Зеленском тоже. В Грузии он может переломить ситуацию, так как там важнее парламентские выборы, а он лидер большой оппозиционной партии. Его ждут на этих выборах. Он несколько раз говорил, что вернётся, но не возвращался. А сейчас будет ключевое сражение на выборах. Уголовные дела по нему не закроют. Обстоятельства изменились, поэтому теперь он может вернуться. Власть в Грузии стала слабее. Если Саакашвили вернётся, то по социологии у него большие шансы на победу в парламентских выборах. Будет нереально его задержать, если его встретит огромное количество народа. Это прекрасно знают в Грузии. Как и когда он пересечёт границу, я не знаю, но решение уже принято», — рассказал источник.