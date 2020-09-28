Саакашвили: Украине не нужно слепо выполнять идиотские европейские директивы

Михаил Саакашвили уверен, что слепое копирование законов развитых европейских стран может только ухудшить ситуацию на Украине. Как передаёт «СТРАНА», экс-президент Грузии добавил, что если Украина примет такие же законы, как в Австрии и Швеции, украинцы не станут жить лучше, а, скорее, наоборот, однако не все украинские политики это понимают.
Бывший президент Грузии, глава национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили снова выступил с резонансным заявлением. Как пишет «СТРАНА», политик уверен, что слепое копирование законов развитых европейских стран может только ухудшить ситуацию в стране.
Он отметил, что властям страны нельзя слепо следовать европейским директивам, и назвал их идиотскими. Так, он привёл в пример то, что в немецком Дюссельдорфе кафе по разным причинам власти проверяют каждую неделю. При этом такая же система на Украине привела бы к полному беспределу и коррупции.
Саакашвили также указал, что если Украина примет такие же законы, как в Австрии и Швеции, украинцы не станут жить лучше, а, скорее, наоборот. При этом Саакашвили отметил, что не все украинские политики это понимают.
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