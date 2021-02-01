Le Monde: неравенство, демографический спад и пожары — Калифорния стремительно теряет имидж «золотого штата»

Хотя Калифорния как «оплот сопротивления» политике Трампа должна ликовать после прихода к власти демократов, настроения в штате далеко не радужные, пишет Le Monde. Как отмечает издание, в последние несколько лет «золотой штат» стремительно пустеет из-за дороговизны жилья, исхода крупных компаний и участившихся пожаров, а теперь и пандемии, с которой губернатор-демократ не в силах справиться.

Теперь, когда Дональд Трамп лишён возможности наносить вред, оплот «сопротивления» штат Калифорния должен ликовать, пишет Le Monde. В течение четырёх лет Калифорния боролась с указами 45-го президента США, подав против него 110 исков в суд по вопросам, касающимся окружающей среды, иммиграции, защиты прав потребителей и охраны исчезающих видов, и выиграв 23 из них.

Как напоминает газета, Джо Байден выиграл выборы у Дональда Трампа с перевесом в 7 млн голосов, из которых 5,1 млн были получены в Калифорнии. В «золотом штате» демократ одержал победу, набрав рекордные 63,5% голосов. Однако, хотя это стало большим облегчением, настроения в штате далеко не триумфальные, замечает газета. Калифорнийская модель находится в кризисе, если не в упадке, а «утопическая и гедонистическая калифорнийская мечта» давно разбилась о реальность: технологические компании, пожары, пробки, неравенство, а теперь и пандемия, которую губернатор-демократ Гэвин Ньюсом не в состоянии остановить.

Как напоминает издание, Калифорния с населением около 40 млн человек является самым густонаселённым и богатым штатом в стране — её ВВП равен $3 трлн, что соответствует шестой экономике мира. Здесь сосредоточены главные сельскохозяйственные мощности страны, а также штаб-квартира Netflix, Голливуд, Google и Apple. Здесь живут 165 миллиардеров, но самый высокий уровень фактической бедности в стране (17,2% в 2019 году), а треть жителей штата зарабатывают менее $15 в час.

Этот штат также можно назвать опытным образцом меняющейся Америки, считает газета. С 1998 года белые больше не составляют здесь абсолютного большинства (37%). 40% населения составляют латиноамериканцы, 15% — американцы азиатского происхождения и 6% — афроамериканцы. Калифорния — это «Америка на быстрой перемотке», — резюмирует социолог из Университета Южной Калифорнии Мануэль Пастор.

Составляющие большинство в обеих палатах местного конгресса демократы приняли в Калифорнии меры, немыслимые в других местах, рассказывает Le Monde: обязательные солнечные батареи на новостройках с 1 января 2020 года, запрет на бензиновые автомобили к 2035 году, закон о конфиденциальности в интернете (так называемый Интернет-билль о правах), закон разрешающий использование огнестрельного оружия полицейскими только в крайнем случае, обязательное покрытие медстраховками ментальных заболеваний, бесплатное обучение в колледжах сокращённого цикла, предоставление работникам отпуска по семейным обстоятельствам. В ноябре 2020 года в своём подкасте режиссёр Майкл Мур произнёс лозунг: «Make America California again!» («Сделаем Америку снова Калифорнией». — ИноТВ). И если верить газете Los Angeles Times, именно таких планов придерживается новая администрация Байдена-Харрис, которой «золотой штат» дал пищу для размышлений.

Но, как ни парадоксально, в самом штате отныне царит разочарование, отмечает газета. «Существует когнитивный диссонанс между идиллическим имиджем «золотого штата» и тем, что мы видим, когда оглядываемся вокруг: все эти вещи, которые трещат по швам», — рассказывает кинорежиссёр и писатель Джейсон Кон. Впервые в истории Калифорния пустеет: рождаемость сокращается, миграционный баланс держится на отрицательных показателях. Кроме того, штат, символизировавший молодость, стареет быстрее, чем остальная часть страны.

Как отмечает издание, эта тенденция началась ещё до пандемии, но была ускорена переходом на удалённую работу. Если для одних причиной для переезда стала дороговизна жизни, для других последней каплей стало оранжевое облако, осевшее на севере штата во время осенних пожаров.

До пандемии сообщения об упадке Калифорнии казались в значительной степени преждевременными. Многие видели в этом зависть СМИ восточного побережья, всегда готовых снимать местных бездомных, которых в штате насчитывается 129 тыс. (из 568 тыс. по всей стране). Однако после того, как несколько знаковых компаний, таких как Oracle или Hewlett-Packard, объявили о своём отъезде в Техас, деловые круги охватило беспокойство. Владельцы предприятий жалуются на неблагоприятную для бизнеса атмосферу Калифорнии, её «социалистическую» модель, неповоротливость бюрократии и, в особенности, налоги.

Что касается калифорнийцев, не зарабатывающих миллиарды, их к отъезду подталкивает нехватка жилья, ставшая в штате «эндемичной», передаёт издание. Как подчёркивают республиканцы, стоимость строительства там выше, чем где-либо ещё «из-за профсоюзов и экологов». «Местные власти всегда отдают приоритет окружающей среде, а не сокращению расходов, — сетует вице-президент муниципального совета Залива Сан-Франциско Метт Риган. — Каждая благонамеренная мера лишает семьи доступа к собственности».

Протекционизм жителей также мешает строительству нового жилья. Феномен «нимбизма» (неологизм, возникший из выражения «not in my backyard» — «не на моём заднем дворе». — ИноТВ) достиг в штате невиданных масштабов, передаёт газета. Никто не хочет видеть в своём районе дома выше пяти этажей. В Сан-Франциско 75% территории города зарезервировано для частных домов, а попытка изменить градостроительный план оканчивается «гомеровскими битвами» в городском совете.

При всём этом, как напоминает издание, Калифорния не всегда была оплотом либерализма. Несмотря на то что штат оказался в авангарде студенческих восстаний конца 1960-х годов, он также был родиной Ричарда Никсона и Рональда Рейгана и стал колыбелью первого популистского восстания против налогов в 1978 году под предводительством пенсионера Говарда Джарвиса, которому удалось добиться ограничения увеличения налога на имущество до 2% в год независимо от стоимости имущества.

Как напоминает Le Monde, через год после принятия этой меры доходы от налога на имущество, который в США финансирует школы, снизились на 60%. В то время как в 1978 году калифорнийские государственные школы занимали 14-е место в стране по уровню подготовки учеников, сегодня они опустились на 41-е место. Кроме того, если раньше калифорнийские университеты — включая Беркли — были практически бесплатными, в настоящее время плата за обучение в них превышает $40 тыс. Ограничение налога на имущество также привело к сокращению государственных инвестиций в недвижимость, что усугубило жилищный кризис, отмечает Le Monde.

В 2012 году калифорнийские демократы посчитали, что эпоха «налогового бунта» прошла, и губернатор Джерри Браун повысил подоходный налог для богатых. Однако, когда восемь лет спустя прогрессисты попытались поднять налог на коммерческую недвижимостью, эта мера, получившая поддержку губернатора, профсоюзов и Джо Байдена с Камалой Харррис, провалилась, столкнувшись с противостоянием деловых кругов. Параллельно с этим избиратели отказались возобновить политику «позитивной дискриминации» в штате, отменённую в 1996 году, а республиканцы отвоевали семь кресел представителей в местном конгрессе, потерянные в 2018 году. «В час пандемии Калифорния оказывается менее либеральной, чем кажется», что, вероятно, должно стать уроком для её друзей в Вашингтоне, заключает издание.