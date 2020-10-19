Обозреватель Telegraph: демократы превратили Калифорнию в американскую антиутопию
Все, кто посещал Сан-Франциско в последние годы, не мог не заметить, что один из самых красиво расположенных городов мира превратился в американскую антиутопию. Ни в одной из передовых стран неравенство не проявляется таким очевидным образом.
Близость Кремниевой долины сделала недвижимость недоступной для тех, кто не входит в класс миллионеров. И когда представители этого самого класса спускаются со своих небоскрёбов или едут в центр города, они сталкиваются с достопримечательностями, которые обычно можно увидеть в фильмах о зомби.
Стимулирование бездомности, тяжёлые условия для душевнобольных, а также лёгкий доступ к легальным и нелегальным наркотикам привели к тому, что даже улицы с бутиками заполнены людьми, превратившими эти самые улицы в свой дом.
Часть ответственности за это лежит на бывшем мэре Гэвине Ньюсоме, который, добившись такого успеха в Сан-Франциско, стал губернатором Калифорнии, чтобы посмотреть, сможет ли он реализовать свою провальную политику в более широком масштабе, иронизирует автор.
Хотя 2020 год ни для кого не был удачным, у Калифорнии ситуация оказалась особенно плохой. Помимо пандемии COVID-19 и карантина, штат пострадал от лесных пожаров, протестов движения Black Lives Matter, бунтов против полиции и многого другого.
И всё это произошло на фоне и без того шаткого положения, вызванного локальными проблемами. Благодаря тому, что на руководящих постах на смену одним демократам приходили другие, в Калифорнии был установлен самый высокий в стране подоходный налог, а также самый высокий в стране базовый налог с продаж. В настоящее время предлагается дальнейшее увеличение налоговых сборов. В частности, звучат предложения не только повысить налоги на богатых, но и придать им обратную силу.
Даже на самых ухоженных улицах некогда самого гламурного города Америки, Сан-Франциско, теперь обитают бездомные, которых тут уже 150 тыс. Средь бела дня обнажённые люди лежат, закутавшись в одеяла, у дверей закрытых компаний. Практически каждый подземный переход превратился в палаточный городок. Когда местные жители звонят в полицию и просят убрать эти теперь уже постоянные лагеря с порога их домов, за которые им, кстати говоря, приходится платить высоченную ипотеку, то им говорят, что власти ничего не могут поделать.
Неудивительно, что местные жители в ответ на всё это покидают штат. Ещё до начала пандемии Калифорния переживала мощный исход. С 2015 года она теряла в среднем по 100 тыс. человек в год. В период с 2018-го по 2019-й чистый исход из штата составил почти 200 тыс. человек. Сейчас тенденция лишь набирает обороты.
Как отмечает автор, Калифорния в последние годы была экспериментом для другой Америки — Америки демократов. Тех, кто на своём опыте пережил этот эксперимент, перспектива победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена заставляет задуматься о том, куда бежать, причём уже не на национальном, а на международном уровне, подытоживает свою статью для The Daily Telegraph обозреватель Дуглас Мюррей.
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