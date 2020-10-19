Обозреватель Telegraph: демократы превратили Калифорнию в американскую антиутопию

Из-за провальной политики представителей Демократической партии Калифорния превратилась в антиутопический штат, находящийся на грани краха, пишет обозреватель The Daily Telegraph Дуглас Мюррей. Тех, кто на своём опыте пережил этот эксперимент, перспектива победы кандидата от демократов Джо Байдена на предстоящих президентских выборах заставляет задуматься об эмиграции из США.

Крайне левый экстремизм превратил Калифорнию в антиутопический штат, находящийся на грани краха, пишет обозреватель The Daily Telegraph Дуглас Мюррей.



Все, кто посещал Сан-Франциско в последние годы, не мог не заметить, что один из самых красиво расположенных городов мира превратился в американскую антиутопию. Ни в одной из передовых стран неравенство не проявляется таким очевидным образом.



Близость Кремниевой долины сделала недвижимость недоступной для тех, кто не входит в класс миллионеров. И когда представители этого самого класса спускаются со своих небоскрёбов или едут в центр города, они сталкиваются с достопримечательностями, которые обычно можно увидеть в фильмах о зомби.



Стимулирование бездомности, тяжёлые условия для душевнобольных, а также лёгкий доступ к легальным и нелегальным наркотикам привели к тому, что даже улицы с бутиками заполнены людьми, превратившими эти самые улицы в свой дом.



Часть ответственности за это лежит на бывшем мэре Гэвине Ньюсоме, который, добившись такого успеха в Сан-Франциско, стал губернатором Калифорнии, чтобы посмотреть, сможет ли он реализовать свою провальную политику в более широком масштабе, иронизирует автор.



Хотя 2020 год ни для кого не был удачным, у Калифорнии ситуация оказалась особенно плохой. Помимо пандемии COVID-19 и карантина, штат пострадал от лесных пожаров, протестов движения Black Lives Matter, бунтов против полиции и многого другого.



И всё это произошло на фоне и без того шаткого положения, вызванного локальными проблемами. Благодаря тому, что на руководящих постах на смену одним демократам приходили другие, в Калифорнии был установлен самый высокий в стране подоходный налог, а также самый высокий в стране базовый налог с продаж. В настоящее время предлагается дальнейшее увеличение налоговых сборов. В частности, звучат предложения не только повысить налоги на богатых, но и придать им обратную силу.



Даже на самых ухоженных улицах некогда самого гламурного города Америки, Сан-Франциско, теперь обитают бездомные, которых тут уже 150 тыс. Средь бела дня обнажённые люди лежат, закутавшись в одеяла, у дверей закрытых компаний. Практически каждый подземный переход превратился в палаточный городок. Когда местные жители звонят в полицию и просят убрать эти теперь уже постоянные лагеря с порога их домов, за которые им, кстати говоря, приходится платить высоченную ипотеку, то им говорят, что власти ничего не могут поделать.



Неудивительно, что местные жители в ответ на всё это покидают штат. Ещё до начала пандемии Калифорния переживала мощный исход. С 2015 года она теряла в среднем по 100 тыс. человек в год. В период с 2018-го по 2019-й чистый исход из штата составил почти 200 тыс. человек. Сейчас тенденция лишь набирает обороты.



Как отмечает автор, Калифорния в последние годы была экспериментом для другой Америки — Америки демократов. Тех, кто на своём опыте пережил этот эксперимент, перспектива победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена заставляет задуматься о том, куда бежать, причём уже не на национальном, а на международном уровне, подытоживает свою статью для The Daily Telegraph обозреватель Дуглас Мюррей.