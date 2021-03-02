Fox: работник американской нефтянки обвинил Байдена в лишении его средств к существованию

Трубопроводчик Джейсон Джёрниган оказался без работы после решения нового американского президента отменить строительство нефтепровода Keystone XL. В интервью Fox News мужчина заявил, что администрация Байдена не заботится о трудоустройстве людей его специальности и игнорирует тот факт, что продвигаемая ею политика ведёт к росту цен на энергоресурсы.

Этого трубопроводчика зовут Джейсон Джёрниган, и он находится со мной на связи. Джейсон, вы потеряли работу. Чем именно вы сейчас занимаетесь? На какие средства живёте?

ДЖЕЙСОН ДЖЁРНИГАН: Я безработный. Я живу на деньги, которые накопил во время работы прошлым летом. Я не могу получать пособие по безработице. Хотя я соответствую требованиям, у меня проблемы с его получением. Так что фактически у меня нет никакого источника дохода.

Я хотел у вас узнать, сколько вы получали, когда работали трубопроводчиком?

ДЖЕЙСОН ДЖЁРНИГАН: У меня почасовая работа, поэтому я получал примерно 53 доллара в час плюс льготы, пенсионные отчисления, медицинская страховка и много чего ещё. В среднем два года назад я зарабатывал 150 тысяч в год, три года назад — 180 тысяч, четыре года назад — 100 тысяч, а теперь — ничего.

(Спецпредставитель президента США по вопросам климата. — ИноТВ) Джон Керри предполагает, что вы можете заняться изготовлением солнечных батарей. Что вы можете на это ответить?

ДЖЕЙСОН ДЖЁРНИГАН: Легче сказать, чем сделать. Мне не предлагали такую работу, не давали номер телефона или какую-либо контактную информацию. Но даже если бы мне её предложили… я изучил этот вопрос и выяснил, что даже если у меня был бы опыт работы в производстве солнечных батарей, я зарабатывал бы в час не больше 35 долларов…

Что вы ждёте от следующего года?

ДЖЕЙСОН ДЖЁРНИГАН: Ничего хорошего. Не жду ничего хорошего. Мы ведём эту борьбу уже довольно давно, фактически со времён администрации Обамы, и ситуация выглядит не очень радужной.

Я должен сказать одну вещь: нам надо достучаться до людей, которые не понимают, что самым дешёвым способом транспортировки нефти и газа продолжают оставаться трубопроводы. И сейчас, пока мы с вами разговариваем, топливо перевозят по железной дороге. И именно поэтому цены на энергию взлетают вверх — транспортировка обходится гораздо дороже и является менее безопасной.

Джейсон, очень непростая история. Я и наши зрители всецело сочувствуем вам. И мы надеемся, что вам удастся выбраться из той кутерьмы, в которую вас загнала действующая администрация. Джейсон Джёрниган, большое спасибо, что поделились вашей историей. Мы вам очень признательны, мистер Джёрниган, сэр.

ДЖЕЙСОН ДЖЁРНИГАН: Спасибо, мистер Стюарт. Спасибо вам, ребята, за поддержку и освещение нашей истории. Мы это очень ценим.

Дата выхода в эфир 01 марта 2021 года.

Комментарии пользователей на сайте YouTube:



Stan: Байден никогда не работал в частном секторе. Он всегда был пиявкой, присосавшейся к деньгам налогоплательщиков. Он понятия не имеет, через что приходится проходить простым американцам.

FrankDeBellis: Этим людям плевать на Америку или её народ. Это просто и очевидно. Верните Трампа.

MikeFrench: Эта администрация совершила чудовищную ошибку! И они впускают в страну миллионы человек, о которых нам придётся заботиться.

Gerry: Джо — идеальная марионетка. Он совсем не понимает, что делает или говорит.



TransportKing: В конечном итоге Джо Байден намерен лишить всех американцев работы. Рано или поздно все ощутят на себе эффект правления президента-преступника.



MCDUNGRIFF: Следующий магический трюк — сделать безработными Байдена, Харрис, Пелоси и Шумера.

KenP: Джон Керри: «Делайте солнечные батареи».

Трубопроводчик: «Мне не по карману отъезд в Китай».



JanetGreene: Это позор. Трудолюбивых людей смешивают с грязью. Я так зол на Байдена! Никогда не прощу ему этого!



DD826: Как обычно, нашей страной управляют преступники.



me: Молодцы, демократы. Я считал вас тупыми, но вы никогда не устаёте удивлять.