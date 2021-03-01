WP: Байден заявил миру, что «Америка вернулась», но мир в этом не уверен

Несмотря на заявления президента США Джо Байдена о том, что «Америка вернулась», союзники сомневаются в том, что при следующем главе Белого дома Вашингтон вновь не откажется от взятых на себя обязательств, пишет The Washington Post. Опасения иностранных лидеров вызывают разобщённость американского общества и поддержка, который бывший президент Дональд Трамп всё ещё пользуется среди граждан США.

В администрации президента США Джо Байдена полагают, что худшим моментом для положения страны в мире при бывшем главе Белого дома Дональде Трампе стал саммит G7 в Квебеке в 2018 году. Как отмечает The Washington Post, мероприятие было омрачено серьёзными разногласиями между Соединёнными Штатами и их партнёрами и оскорблениями Трампа в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Неудивительно, что в последние дни Байден пытается возродить американское лидерство, отводя главную роль в этом процессе сотрудничеству с давними союзниками, в частности с Канадой, заявляя, что «Америка вернулась».

Однако всё более очевидно, что у Байдена не получится восстановить тот же мировой порядок, что царил в то время, когда он занимал должность вице-президента при президентстве Барака Обамы. Для этого есть причина — союзники США полагают, что страна может вернуться к прежнему курсу, придёт ли в 2024 году к власти Трамп или кто-то со схожими взглядами.

Учитывая глубокий политический раскол в американском обществе и возможность повторения событий, как союзники, так и противники страны стали сомневаться в ценности любых новых обязательств, которые на себя берут США. Так, партнёры страны задумались об общеевропейских силах безопасности и расширении торговли с Китаем.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что иностранные лидеры сейчас задаются вопросом о надёжности Вашингтона, учитывая разобщённость страны и поддержку, которой до сих пор пользуется Трамп у ряда американцев. По словам политика, Байден напрямую обращается к этим сомнениям в беседах со своими иностранными коллегами.

С момента вступления в должность Байден побеседовал более чем с десятком глав государств. По словам Салливана, помимо подтверждения приверженности НАТО, ООН и глобальным усилиям в области климата, Байден начинает почти все телефонные переговоры с признания того, что внешнеполитический курс страны тесно связан не только с решением проблемы распространения коронавируса в США, но и вопроса внутренних разногласий.

«Эта работа дома жизненно важна для нашего международного авторитета», — заявил Салливан, резюмируя послание Байдена.

Как отмечает WP, при Байдене США вернулись в Парижское соглашение по климату, Всемирную организацию здравоохранения и в качестве наблюдателя в Совет Организацию Объединённых Наций по правам человека, а также предприняли шаги по возобновлению соблюдения ядерной сделки с Ираном. Тем не менее следующий президент может отменить все эти решения — Байден пытается убедить союзников в обратном.

«США полны решимости возобновить сотрудничество с Европой, чтобы советоваться с вами, чтобы вернуть доверие мирового сообщества», — отметил Байден в ходе первого внешнеполитического выступления на посту президента.

Через несколько дней после этого выступления Байден провёл первую встречу с Трюдо, которого Трамп в 2018 году назвал «бесчестным и слабым». Это сделало премьер-министра Канады первым иностранным лидером, удостоившимся чести провести личную встречу с Байденом.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель приветствовали стремление Байдена консультироваться с Европой и защищать её в рамках НАТО. Однако лидеры указали на необходимость сохранения некоторой части европейской независимости, навязанной Трампом.

«Большинство союзников по всему миру очень рады видеть в качестве президента кого-либо, кроме Трампа, а Байден — это кто угодно, только не Трамп», — приводит издание слова президента исследовательского центра Eurasia Group Иана Бреммера. При этом, по словам эксперта, «реалии последних четырёх лет» убедили мировое сообщество в том, что Трамп — это не единичный случай.

При этом эксперты призывают Байдена сосредоточиться на экономическом восстановлении в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса, пока пандемия исключает личную дипломатию. Так, вероятно, пройдут месяцы, прежде чем американская экономика восстановится, и месяцы, прежде чем Байден сможет совершать зарубежные визиты и принимать у себя иностранных лидеров.

При этом Байден не торопится полностью отказаться от курса Трампа. В частности, Байден не отменил тарифы на китайские товары, намереваясь использовать их в качестве рычага воздействия при пересмотре отношений Вашингтона и Пекина.

Как отмечает WP, после победы на выборах президента Байден сосредоточился на том, чтобы вернуть США уважение всего мира и объединить американскую общественность.