FAZ: стратегической автономии ЕС мешают разногласия Берлина и Парижа по поводу США

В последние годы среди европейских лидеров активизировались дебаты о «стратегической автономии» Евросоюза, сообщает Frankfurter Allgemeine. Как показывает заявление саммита ЕС, посвящённого общей политике безопасности и обороны, относительный консенсус достигнут: «ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность» при тесном сотрудничестве с НАТО. Однако разногласия Берлина и Парижа по поводу роли США в европейской безопасности никуда не исчезли.

Нужна ли Европейскому Союзу «стратегическая автономия»? В последние два года президент Франции Эммануэль Макрон активизировал дебаты о её необходимости. В пятницу впервые за долгое время европейские лидеры обсудили этот принципиальный вопрос на саммите, посвящённом общей политике безопасности и обороны. Судя по заявлению саммита, относительный консенсус достигнут, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Главы государств и правительств ЕС привержены «более стратегическому подходу», они намерены «повысить способность Европейского Союза действовать автономно». Перед лицом растущей нестабильности в мире «ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность». Из следующего абзаца следует приверженность европейцев НАТО: «Мы привержены тесному сотрудничеству с НАТО». С администрацией Джо Байдена они намерены вести «тесный диалог» по вопросам безопасности и обороны. Сотрудничество с НАТО выиграет от более стратегически сильного Европейского Союза.

Большинство государств ЕС не хотят сталкивать эти два института, в конце концов, 21 страна ЕС также входит в НАТО. Недавно в ходе Мюнхенской конференции по безопасности даже Макрон, в ноябре 2019 года объявивший о «смерти головного мозга НАТО», прямо выразил приверженность альянсу. «Я убежден, что НАТО нуждается в новом политическом импульсе и в прояснении своей стратегической концепции», — заявил он. Правительство Германии разделяет это мнение. Тем не менее существует одно фундаментальное различие: в то время как Берлин в долгосрочной перспективе намерен сохранять США в Европе, Париж не возражает против того, чтобы Европа твёрдо стояла на своих собственных ногах, отмечает издание.

Чтобы у участников саммита «не сложилось впечатления, что Евросоюз пронизан разногласиями», президент Европейского Совета Шарль Мишель пригласил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. На виртуальной конференции по безопасности Столтенберг объявил о «стратегической солидарности». Америка и Европа должны держаться вместе перед лицом киберугроз, «дестабилизирующего поведения» России и терроризма. Генеральный секретарь НАТО выступает за тесную стратегическую координацию.

Список общих проблем включает также борьбу с изменением климата: альянс хочет внести свой вклад в сокращение выбросов, производимых вооружёнными силами. Китай — более сложная тема. НАТО всё чаще рассматривает подъём Китая как угрозу, в то время как ЕС недавно заключил инвестиционное соглашение с Пекином. Теперь странам следует обсудить этот вопрос более интенсивно, поскольку оба института в настоящий момент пересматривают свою стратегию. Столтенберг реформирует концепцию НАТО, а ЕС работает над своим «Стратегическим компасом». В следующем году оба института должны утвердить стратегические документы.

На практике ЕС и НАТО сотрудничают в настоящее время более тесно, чем раньше. Об этом оба института договорились в 2018 году перед саммитом НАТО, и с тех пор список совместных проектов вырос до 74. Представители ЕС принимают участие в штабных учениях альянса в качестве наблюдателей. НАТО, в свою очередь, рассчитывает на то, что ЕС инвестирует средства в дороги, мосты и железнодорожные пути, которые также увеличат военную мобильность альянса, особенно при продвижении на восток. Осенью, когда Германия председательствовала в Совете ЕС, был согласован механизм, позволяющий третьим странам участвовать в оборонных проектах ЕС.

Тем не менее сотрудничеству по-прежнему мешает одно непреодолимое препятствие — Кипрский конфликт. В НАТО Турция выступает против любых договоров с ЕС, в которых участвует Республика Кипр. Киприоты, являясь членом ЕС, наоборот, пользуются своей властью. В 2020 году в Средиземном море стартовала миссия ЕС «Ирини», призванная следить за выполнением эмбарго на поставку вооружений в Ливию. Она проходит без участия НАТО. Против присоединения альянса выступила Анкара, поскольку миссия в первую очередь направлена ​​против турецкой контрабанды. Тем не менее, её собираются продлить, передаёт Frankfurter Allgemeine.