Le Monde: Байден и Макрон разошлись во взглядах на диалог с Россией

Американский президент во время Мюнхенской конференции жёстко раскритиковал Россию, заявив, что она стремится ослабить и Европу, и НАТО, и наносит удар по США. Его французский коллега, наоборот, настаивает на диалоге с Россией, который необходим для мира в Европе, пишет Le Monde.

Если у Дональда Трампа слоган был «Америка прежде всего», то у Джо Байдена «Америка вернулась», пишет Le Monde. И этот посыл у европейских союзников США вызывает и вопросы, и вздохи облегчения.

Во время Мюнхенской конференции, которая в этот раз проходит по видеосвязи, лидеры стран обсуждали самые острые проблемы, включая борьбу с пандемией и с изменением климата. И хотя все присутствующие говорили о важности сотрудничества и многостороннего подхода, между ними были видны разногласия, отмечает автор статьи. Только Борис Джонсон порадовался возвращению Америки «как лидера свободного мира». Впрочем, Байден в своём выступлении Великобританию даже не упомянул.

Байден обрисовал мир как поле столкновения между демократическими и авторитарными режимами. И он заверил, что хочет восстановить отношения с Европой, цельной и свободной. Европейцы же в своих высказываниях, наоборот, говорили о своей стратегической автономии, которая им необходима на фоне противостояния Китая и США. И если Байден по вопросу НАТО заверил в приверженности США принципам альянса и порадовался увеличению вклада европейцев в оборону, то президент Франции выбрал другие акценты.

Макрон настаивал на том, что африканским странам необходимо предоставить вакцину от коронавируса, что основано также на геополитической конкуренции: поставками вакцины занимаются также Россия и Китай. Отметил Макрон и инертность НАТО. Он заявил, что верит в альянс и считает, что ему нужны новые политические цели и более ясная стратегическая концепция. Также он настаивает, что Европа должна взять на себя ответственность за собственную безопасность: «Если мы будем слишком сильно зависеть от США в НАТО, то можем оказаться в ситуации, когда наши границы больше не будут защищены. По факту такое произошло с Сирией в 2013 году».

Как отмечает автор статьи, разница в тоне Джо Байдена и Эммануэля Макрона была также заметна и по вопросу России. Так, Байден напрямую обвинил Кремль в том, что он «нападает на наши демократии и сделал своим инструментом коррупцию, чтобы нанести удар по нашей системе управления». По его заявлению, «Путин хочет ослабить общеевропейский проект и наш альянс НАТО». Как пишет издание, само упоминание российского президента по имени уже имеет значение.

В свою очередь, Макрон, наоборот, высказался в пользу стратегического диалога с Москвой. По его словам, «архитектура общей безопасности включает в себя диалог с Россией, который не должен быть комплементарным, но он имеет ключевое значение для того, чтобы Европа могла жить в мире». Накануне Макрон дал интервью, в котором пояснил, что до сих пор на Западе порой сражаются против коммунистической идеологии, которой больше нет ни в реальности, ни в геополитической логике.

Что же до лидера Германии Ангелы Меркель, то она хотела показать, что сходится во мнении с Байденом, в частности по вопросам об общей трансатлантической повестке дня перед лицом Китая и России. Она отметила неудачи минского процесса по Украине. Впрочем, как отмечает журналист Le Monde, это никак не влияет на её решение участвовать в строительстве «Северного потока — 2».