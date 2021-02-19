Welt: речь Байдена на Мюнхенской конференции станет «признанием в любви» к европейским союзникам

Новый глава Белого дома Джо Байден станет первым президентом США, который примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Welt. Он заинтересован в перезагрузке отношений Европой и, в частности, Германией, так что вряд ли затронет тему «Северного потока — 2» и слишком низких расходов на оборону. От Вашингтона стоит ожидать не сурового тона, а скорее признания в любви к союзникам, уверен корреспондент немецкого телеканала.

При Дональде Трампе США постоянно шли в отношениях с Германией и миром курсом на конфронтацию. Теперь же его преемник Джо Байден заинтересован в перезагрузке отношений. Байден станет первым американским президентом в истории, который примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдёт сегодня. Чего стоит ожидать? Об этом наш корреспондент в США Штефан Шварцкопф.

В Вашингтоне царит ледниковый период, но это в большей степени относится к погоде. В сфере же международных отношений Белый дом пытается открыть путь в лучшее будущее. Джо Байден сегодня должен повторить то, о чём он чётко заявил недавно, во время своего выступления по вопросам внешней политики уже в качестве президента.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Америка вернулась. Дипломатия вернулась. Мы восстановим наши альянсы, будем снова участвовать в процессах и справляться с огромными вызовами.

Последний раз Байден принял участие в конференции по безопасности в 2019 году. Тогда всего лишь в роли бывшего вице-президента. Теперь же он — главнокомандующий. И он проведёт чёткую разграничительную линию: Америка и Европа на одной стороне, Китай и Россия — на другой.

Его выступление будет транслироваться в прямом эфире. За ним наверняка будут следить в Пекине и Москве. Щекотливый вопрос с «Северным потоком — 2», трубопроводом из России в Германию, он, скорее всего, из вежливости обойдёт, хотя открыто выступает против газовой сделки. Также слишком маленькие расходы Германии на оборону стоят не очень высоко в списке его приоритетов. Так что от Вашингтона стоит ожидать не сурового тона, в скорее признания в любви к союзникам в Европе.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2021 года.