Welt: речь Байдена на Мюнхенской конференции станет «признанием в любви» к европейским союзникам

Новый глава Белого дома Джо Байден станет первым президентом США, который примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Welt. Он заинтересован в перезагрузке отношений Европой и, в частности, Германией, так что вряд ли затронет тему «Северного потока — 2» и слишком низких расходов на оборону. От Вашингтона стоит ожидать не сурового тона, а скорее признания в любви к союзникам, уверен корреспондент немецкого телеканала.
При Дональде Трампе США постоянно шли в отношениях с Германией и миром курсом на конфронтацию. Теперь же его преемник Джо Байден заинтересован в перезагрузке отношений. Байден станет первым американским президентом в истории, который примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдёт сегодня. Чего стоит ожидать? Об этом наш корреспондент в США Штефан Шварцкопф.
В Вашингтоне царит ледниковый период, но это в большей степени относится к погоде. В сфере же международных отношений Белый дом пытается открыть путь в лучшее будущее. Джо Байден сегодня должен повторить то, о чём он чётко заявил недавно, во время своего выступления по вопросам внешней политики уже в качестве президента.
ДЖО БАЙДЕН, президент США:Америка вернулась. Дипломатия вернулась. Мы восстановим наши альянсы, будем снова участвовать в процессах и справляться с огромными вызовами.
Последний раз Байден принял участие в конференции по безопасности в 2019 году. Тогда всего лишь в роли бывшего вице-президента. Теперь же он — главнокомандующий. И он проведёт чёткую разграничительную линию: Америка и Европа на одной стороне, Китай и Россия — на другой.
Его выступление будет транслироваться в прямом эфире. За ним наверняка будут следить в Пекине и Москве. Щекотливый вопрос с «Северным потоком — 2», трубопроводом из России в Германию, он, скорее всего, из вежливости обойдёт, хотя открыто выступает против газовой сделки. Также слишком маленькие расходы Германии на оборону стоят не очень высоко в списке его приоритетов. Так что от Вашингтона стоит ожидать не сурового тона, в скорее признания в любви к союзникам в Европе.
Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк прокомментировала разработанные Минэкономразвития требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения.
Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий на расширенном заседании коллегии регионального ведомства 18 февраля сообщил, что в 2020 году по материалам прокурорских проверок возбудили почти 400 уголовных дел.
Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал сообщение о том, что Союз кинологических организаций России предложил Минтрансу увеличить в полтора раза допустимый вес животных, которые перевозятся в багажном отделении самолёта.
В Чехии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 с 22 февраля обязали граждан носить респираторы в магазинах, общественном транспорте, больницах и местах скопления большого количества людей.
В Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Северо-Западном и Южном федеральных округах в пятницу, 19 февраля, возможны сбои в работе энергетических систем и транспорта из-за снега и сильного ветра, предупредили в МЧС России.
На международной конференции «Тихоокеанские лососи ХХI» 19 февраля главный специалист СахНИРО, кандидат биологических наук Владимир Радченко рассказал о запланированной на 2022 год большой тихоокеанской экспедиции.
В томском отделении Сибирского ГУ Центрального банка России сообщили, что жители Томской области к январю 2021 года открыли более 29 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), что в два раза превышает показатель предыдущего отчётного периода.
Российский лидер Владимир Путин заслужил звание генерала, однако в настоящее время это не является для него приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему президент до сих пор не в звании генерала.