Экс-глава МИД Германии: «Северный поток — 2» США не касается

«Северный поток — 2» соответствует правилам и законам ЕС, и решение о продолжении его строительства должны принимать европейцы, а не американцы, заявил в интервью Die Welt бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль. «С точки зрения европейского суверенитета он вообще не касается США», — подчеркнул немецкий политик, призвав Брюссель ни в коем случае не отказываться от либерализации газового рынка под давлением Вашингтона.

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности новый глава Белого дома Джо Байден должен подтвердить, что США вернулись на мировую арену в качестве «настоящего партнёра» и заинтересованы в сотрудничестве с остальными, особенно с европейцами, заявил в интервью Die Welt бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль. В отличие от своего предшественника Дональда Трампа нынешний президент понимает, что для поддержания стабильности в мире Вашингтону нужны союзники, отметил немецкий политик. Также экс-министр рассчитывает, что Байден «протянет руку для проведения более амбициозной климатической политики».

Но Габриэль полагает, что во время своего выступления на конференции новый глава Белого дома не умолчит и о конфликтных вопросах в отношениях Германии и США, например, по поводу продолжения строительства «Северного потока — 2»: «Существует приблизительно одинаковое количество аргументов за и против «Северного потока — 2». Но одно очевидно: «Северный поток — 2» — это газовый проект, который соответствует европейским правилам и законам. С точки зрения европейского суверенитета он вообще не касается США».

Бывший глава МИД Германии напомнил, что Европа либерализовала свой энергетический рынок 25 лет назад. Более того, Брюссель ужесточил газовые директивы ввиду строительства российского трубопровода, подчеркнул он: «И что, теперь Европа под давлением США должна отказаться от либерализации газового рынка? Я считаю, что это европейское решение — со всеми его возможностями и рисками. Но не американское. Правительство Байдена недавно остановило строительство трубопровода XL из Канады и теперь делает ещё большую ставку на вредный для климата фрекинг. Но это дело самих американцев, а не европейцев. Более того, почему «Северный поток» стал проблемой, а трубопровод «Ямал», который поставляет российский газ через Польшу, нет?».

Габриэль уверен, что на Мюнхенской конференции Байден также затронет вопрос правильного выстраивания отношений с Китаем. Для Вашингтона Пекин — это «большой стратегический конкурент и соперник в борьбе за превосходство в мире», пояснил немецкий политик. Для европейцев же Поднебесная своего рода «полудруг-полувраг»: противник в политической и социальной сфере и в то же время экономический партнёр. ЕС не может отделиться от китайского рынка. Да и как вообще можно посадить народ численность в 1,4 млрд под «домашний арест», недоумевает экс-министр: «Я думаю, эта стратегия провалилась, как только даже близкие партнёры США в сфере политики безопасности, например, Япония, Южная Корея или Австралия, заключили с Китаем соглашение о свободной торговле. У этих стран схожая с Европой позиция, разве что только они ещё отчётливее ощущают горячее дыхание Китая. Это показывает, что открытого противостояния с Китаем никто не хочет. В связи с этим и правительство Байдена будет стремиться к налаживанию своеобразного «антагонистического сотрудничества» с Китаем».

Также Габриэль прокомментировал проблему с поставками в ЕС вакцин от коронавируса. По его словам, ошибочные решения Брюсселя приводят к «вакцинному национализму». Бедные государства с беспокойством следят за конфликтами между богатыми странами, из-за чего препараты из Китая и России становятся более востребованными. «Это должно вызывать у нас беспокойство», — подчеркнул политик. Также его возмущает, что европейцы борются с пандемией средневековыми методами, то есть сажают людей на карантин, вместо того чтобы использовать современные средства, например, электронные приложения и трекинг. «Но у нас не получается создать приложение, трекинг данных не работает, не хватает вакцин и не функционирует логистика, — сетует Габриэль. — Мы спотыкаемся на пути от одной катастрофы к другой. В Германии министры уходили в отставку и за меньшие прегрешения. Я восхищаюсь терпением немцев».