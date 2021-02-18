wPolityce: европейским партнёром Москвы будет Берлин или Париж, но никак не Брюссель

У России нет никаких причин для пересмотра своего курса в отношении ЕС, раз представители главных стран-членов после дипломатического поражения Борреля не намерены ни отменять, ни сокращать число своих «путешествий» в Москву, пишет польский публицист Марек Будзиш. На портале wPolityce он рассказывает, что сегодня именно Париж и Берлин борются за место главного представителя европейской внешней политики в отношении Москвы. Брюсселю там места уже нет.

В пятницу в Москву прибыл с визитом генсек по обороне и национальной безопасности Франции Стефан Буйон, напоминает на портале wPolityce польский публицист Марек Будзиш. В статье он обращает внимание на то, что эта встреча состоялась уже после запомнившегося всем визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Россию и бурных дебатов в Европейском парламенте. По всей видимости, опыт «путешествия» Борреля не остановил французского министра, считает автор. Ещё более интересным фактом он находит то, что в Москву француз отправился, чтобы встретиться с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым для обсуждения вопросов дальнейшего взаимодействия Москвы и Парижа в сфере безопасности с уклоном на кибербезопасность.



«Следовательно, у России нет никаких причин для пересмотра своего курса в отношении ЕС, раз представители главных государств-членов не видят никаких препятствий для того, чтобы отложить либо сократить число своих «путешествий» в Москву», — с иронией отмечает польский журналист.

По его мнению, Париж вовремя понял, что дипломатическое поражение Борреля в Москве нельзя оправдать плохо подготовленным визитом, неподходящим моментом и его слабым характером. Оно наглядно доказало, что, несмотря на всевозможные старания стран — членов ЕС, общая европейская внешняя политика обречена на поражение.

В качестве наиболее очевидного примера невозможности согласования интересов европейских стран во внешней политике ЕС он называет вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2». Будзиш отмечает, что этот газопровод настолько дорог Германии, что она не только отказывается использовать его как инструмент давления на Москву, но и всеми силами доказывает целесообразность его существования. Польский журналист считает, что, наблюдая за визитом Борреля в Москву и политикой Берлина в отношении «Северного потока — 2», Брюссель должен прийти к выводу, что если он хочет, чтобы его воспринимали всерьёз, и намерен двигаться вперёд, то ему следует признать поражение своих внешнеполитических амбиций.

Он согласен со своим коллегой, бывшим главой немецкого издания Financial Times Вольфгангом Мюнхау, который уверен, что российская вакцина и газопровод лишь увеличивают зависимость Берлина от Москвы и зависимость России от немецкого рынка. Мир становится свидетелем начала новой дружбы, в которой ЕС просто-напросто не участвует. Германия и Россия выступают в качестве приверженцев транзакционной трактовки внешней политики.

Фактором, который неоспоримо сказывается на пророссийской ориентации Берлина в вопросах энергетической политики, являются прошлые ошибки Меркель в этой области. Германия явно поспешила, отказавшись от атомной энергетики и сделав выбор в пользу проэкологической политики ЕС. Она не создала альтернативы, поэтому сегодня вся стратегия Берлина держится на российском газе. У неё нет плана Б, именно поэтому она всеми силами стремится завершить строительство газопровода. Берлин действует решительно и не принимает во внимание интересы соседних дружественных стран. Своими действиями он показывает, как он видит процесс формирования курса внешней политики Европы.

«Париж и Берлин, каждый сам по себе, пытаются поддерживать связь с Москвой», — подчёркивает Будзиш. В статье он обращает внимание на восточноевропейский политический курс Эммануэля Макрона, который недавно приветствовал лидеров стран Прибалтики в Елисейском дворце и впервые в истории нашёл время поговорить с президентом Молдавии. Французский лидер хочет увеличить влияние Франции в процессе построения геостратегической независимости Европы и снизить уровень опасения других стран перед Российской Федерацией. Он намерен выстроить особые отношения между Парижем и Москвой, заручившись при этом поддержкой Центральной Европы.

Германия, хоть думает похожим образом, делает всё-таки выбор в пользу другого решения. Она намерена достичь компромисса с Вашингтоном, который в обмен на определённые уступки предоставит Берлину свободу действий в Европе. «По сути, однако, дебаты и соревнования ведутся не за то, добьётся ли Европа большей стратегической независимости, а за то, будет ли курс европейской политики формироваться в Париже или в Берлине. Ведь о Брюсселе уже не может быть и речи», — резюмирует на портале wPolityce польский публицист Марек Будзиш.