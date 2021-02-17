Polskie Radio: польский эксперт рассказал, когда удастся достроить «Северный поток — 2»
Невзирая на санкции США и все призывы со стороны стран ЕС наложить новые ограничения, судно «Фортуна» продолжает укладку труб газопровода «Северный поток — 2». Также была названа новая дата окончания строительства газопровода — апрель 2021 года. Однако, как рассказал Polskie Radio аналитик портала BiznesAlert Мариуш Маршалковский, он не согласен с этим оптимистическим утверждением.
«Я бы не уделял много внимания заявлениям представителей России, даже на самом высоком уровне, скажем, заявлениям Владимира Путина или премьер-министра. Все они начиная с 2018 года пытались убедить иностранных наблюдателей в том, что невзирая ни на что газопровод будет построен, но при этом постоянно переносилась дата окончания строительства. Всё это продолжается до сих пор и больше напоминает отрицание реальности. А реальность такова — строительство «Северного потока — 2» ведётся в крайне неблагоприятных условиях», — заявил эксперт.
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