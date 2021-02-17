Polskie Radio: польский эксперт рассказал, когда удастся достроить «Северный поток — 2»

Аналитик портала BiznesAlert Мариуш Маршалковский считает, что новая дата окончания строительства газопровода «Северный поток — 2», назначенная на апрель 2021 года, является слишком оптимистической. Как заявил эксперт в комментарии Polskie Radio, россияне смогут достроить газопровод лишь к 2024 году, чтобы не подписывать очередной транзитный контракт с Украиной.

Невзирая на санкции США и все призывы со стороны стран ЕС наложить новые ограничения, судно «Фортуна» продолжает укладку труб газопровода «Северный поток — 2». Также была названа новая дата окончания строительства газопровода — апрель 2021 года. Однако, как рассказал Polskie Radio аналитик портала BiznesAlert Мариуш Маршалковский, он не согласен с этим оптимистическим утверждением.

«Я бы не уделял много внимания заявлениям представителей России, даже на самом высоком уровне, скажем, заявлениям Владимира Путина или премьер-министра. Все они начиная с 2018 года пытались убедить иностранных наблюдателей в том, что невзирая ни на что газопровод будет построен, но при этом постоянно переносилась дата окончания строительства. Всё это продолжается до сих пор и больше напоминает отрицание реальности. А реальность такова — строительство «Северного потока — 2» ведётся в крайне неблагоприятных условиях», — заявил эксперт.

Он также назвал главные причины реализации проекта «Северный поток — 2». Маршалковский рассказал, что Россия хотела избежать транзита газа через территорию Украины. Военные действия на востоке Украины привели к тому, что Москва осознала, что будущее транзитное соглашение больше не может включать Украину в качестве транзитной страны. А так как транзит газа приносит огромные доходы Украине, завершение строительства газопровода могло бы стать сильнейшим ударом для воюющей страны.

Однако в конце 2019 года, когда был введён первый пакет санкций США, также закончился срок действия договора на транзит газа через территорию Украины. «Газпром», видя, что газопровод не удаётся достроить, вынужден был подписать новый договор с Украиной.

«Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, то увидим, что Германия хочет, чтобы «Северный поток — 2» был достроен как можно скорее. Россия, в свою очередь, уже не спешит, потому что, так или иначе, был подписан договор на транзит, но, я думаю, что до конца действия данного договора, до 2024 года, они попытаются завершить строительство, чтобы не подписывать очередной контракт с Украиной», — подытожил эксперт.