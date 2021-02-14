Немецкий политик: европейский миропорядок без России невозможен

Продление СНВ-3 является позитивным фактом, заявил председатель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених в интервью N-TV. Он подчеркнул, что несмотря на разницу во взглядах, Россия является обязательным элементом европейского миропорядка. Политик также отметил, что проект «Северный поток — 2» не приведёт к повышенной зависимости Европы от России и необходим ФРГ для переходного периода, который наступит после полного отказа от атомной и угольной энергии.

Тот факт, что США и Россия согласовали продление соглашения СНВ-3 на пять лет, является позитивным, заявил в своём интервью для N-TV глава фракции партии СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених. Политик отметил, что эта договорённость создаёт возможности для дальнейших переговоров в области ядерного разоружения, а также для других инициатив.

По словам Мютцениха, Европа, и особенно ФРГ, заинтересованы в полном отказе от тактического ядерного оружия. Политик отмечает, что в наличии на немецкой территории американского ядерного оружия больше нет стратегической необходимости. «Я выступаю за ликвидацию всего тактического ядерного арсенала, расположенного на территории Европы», — приводит издание слова Мютцениха.

Политик также выразил своё отношение к России. По мнению Мютцениха, Россия мыслит в категориях, не исключающих применение ядерного оружия. «Россия утверждает, что не применит ядерного оружия, если сама не будет атакована таким оружием, однако в этом отношении есть недоверие. Особенно в свете того, что после противоречившей международному праву аннексии Крыма,* президент Путин неоднократно повторял, что готов к применению ядерного оружия», — заявил глава фракции СДПГ.

При этом Мютцених отметил, что позицию партии СДПГ можно сформулировать так: США незаменимы, но Россия незыблема. Политик подчеркнул, что без Москвы никогда не получится прийти к европейскому миропорядку.

Касательно «Северного потока — 2», Мютцених заявил, что это «экономический проект, который не приведёт к энергополитической зависимости от России». Он подчеркнул, что ввиду грядущего одновременного полного отказа от атомной и угольной энергии, Германии потребуется источник энергии на время переходного периода. Политик также отметил, что был весьма удивлён идеологизированностью дебатов вокруг проекта.

Кроме того, Мютцених выступил против идеи об исключении России из состава Совета Европы в связи с арестом Алексея Навального. По словам политика, количество международных институтов, где Россия сидит за одним столом с европейскими странами, и так невелико. Как следствие, необходимо сделать всё ради сохранения хотя бы таких, ограниченных связей.