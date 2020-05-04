Handelsblatt: немецкие депутаты требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ

Глава фракции партии СДПГ Рольф Мютцених потребовал прекратить размещение американских ядерных вооружений на территории Германии, сообщает Handelsblatt. Издание пишет, что представители партий СДПГ, «Зелёных» и «Левых» уже не раз требовали осуществить вывод ядерного оружия США. Отмечается, что представители фракции ХДС/ХСС раскритиковали слова Мютцениха, заявив, что американское ядерное оружие, в первую очередь, обеспечивает безопасность самой Германии.

В немецкой правящей коалиции разгорается крупный спор по поводу участия ФРГ в процессе ядерного сдерживания, пишет Handelsblatt. Всё началось с того, что глава фракции СДПГ Рольф Мютцених потребовал прекращения размещения американского ядерного оружия на немецкой территории.

Отмечается, что требование Мютцениха автоматически означает выход Германии из совместной политики в области ядерных вооружений, согласно которой ФРГ, в случае войны, будет транспортировать американские ядерные бомбы на своих самолётах. Издание напоминает, что на данный момент минобороны ФРГ планирует принять на вооружение новые типы самолётов, которые будут способны выполнять эту задачу.

Председатель фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадепуль заявил, что участие Германии в совместной политике в области ядерных вооружений не подлежит сомнениям. Он также отметил, что политика ядерного сдерживания повышает безопасность Европы и добавил, что недовольство в верхушке СДПГ является «разрушительным сигналом для немецкой политики безопасности».

С жёсткой критикой в адрес СДПГ выступил также и эксперт ХДС по политике безопасности Патрик Сенсбург. «Что касается политики безопасности, то социал-демократы пребывают в нирване. Теперь они не осознают, что американское ядерное оружие, в первую очередь, обеспечивает нашу безопасность», — приводит Handelsblatt слова Сенсбурга.

Издание отмечает, что немецкие партии СДПГ, «Зелёные» и «Левые» уже не раз требовали вывода американских войск с территории ФРГ. Рольф Мютцених отметил, что одной из причин этих требований является новая ядерная стратегия Дональда Трампа, предусматривающая использование ядерного оружия не только в качестве средства сдерживания, но и в качестве оружия.