Bild: немецкий политик обвинил Трампа в ослаблении НАТО

Дональд Трамп ослабляет НАТО, поскольку считает, что альянс изжил себя и воспринимает европейцев в качестве противников, пишет Bild, ссылаясь на слова депутата немецкого бундестага Рольфа Мютцениха. Издание напоминает, что неделей раннее Мютцених потребовал вывода американских ядерных вооружений с территории ФРГ.

Глава фракции СДПГ Рольф Мютцених назвал Дональда Трампа «бактерией» для НАТО, пишет Bild. По словам Мютцениха, Трамп считает, что НАТО изжило себя, а европейцев воспринимает как врагов, ослабляя тем самым весь альянс.

Кроме того, Мютцених отметил, что новая ядерная стратегия администрации Трампа опасна, поскольку предусматривает возможность использования тактических ядерных вооружений.

Издание напоминает, что неделю назад Мютцених потребовал вывода американских ядерных вооружений с территории Германии, чем навлёк на себя критику из рядов партии ХДС/ХСС. С мнением Мютцениха не согласился и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Сам Мютцених подчеркнул, что своими требованиями он ни в коей мере не ставит под сомнение НАТО, или же членство Германии в НАТО, однако сотрудничество в рамках альянса не ограничивается одним лишь участием в совместной политике в области ядерных вооружений. «Если скрепляющим элементом являются лишь расположенные в Германии и других странах американские ядерные вооружения, то это не очень хорошо для трансатлантического альянса», — приводит Bild слова Мютцениха.