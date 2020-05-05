«Нам не нужен особый путь»: Маас выступил против вывода из Германии американских ядерных вооружений

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против требований ряда своих однопартийцев о выводе американского ядерного оружия с немецкой территории, пишет Der Spiegel. Маас подчеркнул, что немецкая внешняя политика и политика безопасности не должна представлять из себя особый путь.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высказался против требований своих коллег по партии СДПГ, заключавшихся в выводе американского ядерного оружия с немецкой территории, пишет Der Spiegel.
«Наша внешняя политика и политика безопасности не должна представлять из себя немецкий особый путь», — приводит издание слова Мааса. Der Spiegel напоминает, что раннее председатель фракции СДПГ Рольф Мютцених, а также сопредседатель фракции Норберт Вальтер-Борьянс потребовали вывода ядерного оружия с территории Германии.
«Односторонние шаги, подрывающие доверие наших ближайших партнёров, не делают нас ближе к достижению безъядерного мира. Напротив, они ослабляют наш союз», — заявил Маас.
При этом Маас отметил, что мир без ядерного оружия был бы лучше, однако ключевой вопрос состоит в том, как достичь этой цели. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что ядерное оружие должно быть ликвидировано повсеместно, для чего требуется широкий спектр международных договорённостей. Кроме того, Маас отметил, что Германия уже давно продвигает тему ядерного разоружения в ООН, пишет Der Spiegel.
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