Tagesspiegel: в СДПГ разучились различать друзей и врагов, если требуют вывода ядерного оружия США

Социал-демократы Германии утратили навыки политического ориентирования и демонстрируют явные трудности в распознавании друзей и врагов, пишет корреспондент немецкой газеты Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл. Глава фракции СДПГ Рольф Мютцених требует вывести из Германии ядерные вооружения США как повышающие опасность конфликта и при этом будто вовсе не замечает «настоящих угроз» со стороны России, негодует автор статьи.

Знает ли СДПГ, кто для Германии союзник, а кто — противник? Таким вопросом задаётся корреспондент немецкой газеты Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

Как в политическом, так и военном аспекте работает одно правило: кто хочет успешно защитить свою территорию, тому нужно хорошо ориентироваться в том, кто на его стороне, а кто — против него, и где проходят линии фронта.

В СДПГ сейчас обозначились серьёзные проблемы с ориентированием в этой сфере, уверен автор статьи, — причём как в оборонной политике, так и в оценке того, что пойдёт партии на пользу в политическом аспекте, а что — нет. Партия хочет отстранить своего уважаемого уполномоченного по бундесверу Ханс-Петера Бартельса и заменить его Эвой Хёгль, «чистым листом» в вопросах бундесвера. Параллельно с этим председатель фракции Рольф Мютцених требует положить конец участию Германии в ядерном сдерживании НАТО.

«Что случилось с немецкой социальной демократией?» — недоумевает корреспондент издания. Раньше партию представляли выдающиеся министры обороны — Гельмут Шмидт, Георг Лебер, Петер Штрук. Они понимали, что их избиратели отличаются повышенными потребностями в сфере безопасности — внутренней и внешней, экономической и социальной. В любом случае, внешняя и военная безопасность входят в этот перечень, подчёркивает автор.

По его мнению, сегодня партия следует ложным ориентирам и проявляет «трудности в распознавании друзей и врагов». Конечно, это касается не всей партии: сторонники Мютцениха там в меньшинстве. Однако авторитетные представители СДПГ, такие, как вице-канцлер Олаф Шольц, министр иностранных дел Хайко Маас и эксперты по обороне, молчат. По всей видимости, они стараются избежать открытых разногласий внутри партии, полагает журналист Der Tagesspiegel.

Министры из числа социальных демократов не призывают Мютцениха к порядку, когда он медлит с решением по поводу военного самолёта, который должен заменить устаревшие «Торнадо», хотя по коалиционному договору уже пора начинать обеспечивать снабжение армии. Они продолжают молчать, когда Мютцених, в очередной раз противореча коалиционному соглашению, хочет положить конец участию Германии в программе НАТО по ядерному сдерживанию.

«Фразы, которыми Мютцених обосновывает требование вывести из Германии американское ядерное оружие, звучат так, будто он живёт на другой планете, более мирной, чем реальная Земля, — пишет Кристоф фон Маршалл. — На планете, где нет никаких реальных угроз, а на вопрос о друзьях и противниках отвечают, исходя из симпатий и антипатий».

С точки зрения Мютцениха, враг — это США, потому что они повышают риск ядерной войны. «По поводу настоящих опасностей — во главе с Владимиром Путиным, который систематически наращивает вооружения, модернизирует ядерный арсенал России, ведёт войну на Украине и регулярно проводит учения нападений на НАТО, в том числе с применением ядерного оружия — он не говорит ни слова», — негодует автор статьи.

По версии журналиста, Мютцених переворачивает с ног на голову аргументы специалистов о смысле тактических ядерных вооружений. Председатель фракции СДПГ утверждает, что присутствие ядерных вооружений США в Бюхеле повышает риск роста напряжённости и вероятность применения оружия. Эксперты оценивают ситуацию обратным образом: чтобы избежать ситуации, в которой НАТО при российском ядерном нападении окажется перед выбором, отвечать ли с применением ещё более серьёзного оружия или позволить себя шантажировать, альянс разместил в Европе ядерные вооружения. Это было сделано с целью сдерживания, настаивает корреспондент немецкой газеты. Угроза возмездия с применением аналогичного оружия, а не более крупного и смертоносного, входит в стратегию НАТО по избеганию развития конфликта. Мютцених же действует так, как будто он этого не знает, продолжает журналист.

Впрочем, он признаёт, что по одному пункту многие бы согласились с Мютценихом: Дональд Трамп представляет собой проблему. Однако глава фракции СДПГ делает из этого неправильные выводы, убеждён фон Маршалл. «Ядерные вооружения, направленные на Германию и её союзников, — это российские орудия, не американские», — настаивает он. По убеждению автора статьи, следует благодарить устрашающее действие военной мощи США и их гарантии для союзников на случай конфликта за то, что в Европе уже 75 лет царит мир. И это никогда не зависело от того, нравился ли Германии тот или иной американский президент.

Если Трамп ставит НАТО под сомнение, Германия должна настаивать на том, чтобы удержать США в альянсе и продлить действие их обязательство по обороне Европы. «Мютцених действует наперекор немецким интересам, когда вместо этого публичным пинком пытается побудить США к отходу — и это несмотря на то, что Трамп уже через пару месяцев может уйти в историю», — пишет Der Tagesspiegel.

Руководство СДПГ должно ясно дать понять: «даже обезображенная Трампом демократия и мировая держава Германии ближе, чем Россия Путина или Китай Си». Германия тоже несёт свою долю ответственности в НАТО и должна серьёзно относиться к обороне и бундесверу. В 1974 году, в конце пребывания Вилли Брандта на посту канцлера, военный бюджет Германии составлял 3,5% ВВП, напоминает корреспондент издания.

Политический курс Мютцениха не поможет социальным демократам привлечь на свою сторону больше избирателей, и едва ли таким путём СДПГ сможет увеличить свою «политическую территорию», заключает Der Tagesspiegel.