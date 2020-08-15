N-TV: немецкие социал-демократы намерены сделать вывод ядерного оружия с территории ФРГ частью предвыборной программы

03:00
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана
СБ ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго по отношению к Ирану, заявил американский госсекретарь США Майк Помпео.
03:00
Участок красной ветки московского метро будет закрыт до 19 августа
Несколько станций Сокольнической линии Московского метрополитена будут закрыты для пассажиров с 15 по 19 августа.
03:00
В Канаде заявили о возможности вспышек коронавируса до 2022 года
Новая вспышка коронавируса может произойти в Канаде уже этой осенью, такие ситуации могут повторяться до 2022 года, сообщила представитель Минздрава страны Тереза Тэм.
03:00
Пике заявил, что «Барселона» достигла дна
Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал разгромное поражение команды от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.
03:00
«Колорадо» обыграл «Аризону» и удвоил преимущество в серии плей-офф Кубка Стэнли
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризона Койотс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
03:00
В офисе Зеленского оценили решение Белоруссии передать Москве россиян
В Киеве ожидали от Минска более взвешенного решения относительно ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами, заявили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.
03:00
Месси и Роналду не сыграют в полуфиналах ЛЧ впервые за 14 лет
Аргентинский форвард Лионель Месси и португальский нападающий Криштиану Роналду впервые за 14 лет не сыграют на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
03:00
«Бавария» обновила клубный рекорд по голам в Лиге чемпионов
Мюнхенская «Бавария» обновила клубный рекорд по количеству голов за сезон в Лиге чемпионов УЕФА.
03:00
Число случаев коронавируса в Турции достигло 246 861
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Турции возросло на 1226 и достигло 246 861.
03:00
«Барселона» потерпела самое крупное поражение с 1951 года
Каталонская «Барселона» проиграла с разницей в шесть мячей в официальном матче впервые за 69 лет.
03:00
«Барселона» пропустила восемь мячей в одном матче впервые за 74 года
Каталонская «Барселона» пропустила восемь мячей в одном матче впервые с 1946 года.
03:00
«Бавария» установила рекорд по голам в плей-офф Лиги чемпионов
Мюнхенская «Бавария» стала первой командой в истории Лиги чемпионов УЕФА, забившей соперникам восемь мячей в матче плей-офф.
03:00
ЕС предложит Минску помощь в налаживании диалога с оппозицией
Европейский союз предложит белорусским властям помощь в налаживании диалога с оппозицией и гражданами. Об этом заявили главы МИД ЕС по итогам встречи в режиме видеоконференции.
03:00
«Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над «Барселоной» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
03:00
Тренер «Спартака» Хинкель доволен игрой команды в матче с «Ахматом»
Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал победу команды над грозненским «Ахматом» в матче второго тура Российской премьер-лиги.
03:00
Канада и США договорились о продлении закрытия границы до 21 сентября
Канада и США договорились о продлении действующих из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений по пересечению границы до 21 сентября, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
03:00
Джикия попросил не задавать игрокам «Спартака» вопросы о судействе
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия отказался обсуждать судейство в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
03:00
ЦИК отклонила жалобы кандидатов в лидеры Белоруссии на итоги выборов
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила жалобы всех кандидатов в президенты на результаты выборов, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.
03:00
Владимир Березин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Легкоступовой
Российский артист Владимир Березин выразил соболезнования в связи со смертью певицы Валентины Легкоступовой.
03:00
Федотов считает, что замены помогли «Сочи» перевернуть ход матча с «Химками»
Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничейный исход матча с подмосковными «Химками» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Актриса Марина Орлова прокомментировала сообщение о смерти Валентины Легкоступовой
Актриса Марина Орлова прокомментировала сообщение о смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой.
03:00
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 12 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Тренер «Химок» прокомментировал ничью с «Сочи» во втором туре РПЛ
Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Дмитрий Гунько прокомментировал ничейный исход матча с «Сочи» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Юрий Антонов прокомментировал сообщение о смерти Валентины Легкоступовой
Певец Юрий Антонов прокомментировал сообщение о смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой.
03:00
Чептегеи установил новый мировой рекорд в беге на 5000 м
Угандийский легкоатлет Джошуа Чептегеи установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 5000 м.
03:00
Анне Вески прокомментировала смерть Валентины Легкоступовой
Певица Анне Вески прокомментировала сообщение о смерти своей коллеги Валентины Легкоступовой.
03:00
Юрий Лоза выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Легкоступовой
Певец Юрий Лоза выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой.
03:00
Валерия поделилась воспоминаниями о Валентине Легкоступовой
Певица Валерия поделилась воспоминаниями о своей коллеге Валентине Легкоступовой.
03:00
В порту Петербурга изъяли крупную партию наркотиков
В порту Санкт-Петербурга изъяли крупную партию наркотических средств. Её нашли на крупнотоннажном судне, которое занималось транспортировкой грузовых автомобилей.
03:00
В Подмосковье рассказали о ситуации с туристическим сезоном
Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала о ситуации с туристическим сезоном.
03:00
В Казани выступят Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра
В субботу, 15 августа, в Казани выступят Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.
03:00
Адвокат дала советы по борьбе с телефонными мошенниками
Адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим дала советы по борьбе с телефонными мошенниками.
03:00
В Тверской области прокомментировали ситуацию с коронавирусной инфекцией
В Тверской области прокомментировали ситуацию с коронавирусной инфекцией по состоянию на 14 августа.
03:00
На Украине отреагировали на выдачу Минском Москве задержанных россиян
Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что решение Белоруссии выдать Москве 32 задержанных под Минском россиян принято во внимание. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
03:00
Выставка «Я, Энди Уорхол» откроется 25 сентября в Москве
Выставка «Я, Энди Уорхол» откроется 25 сентября в выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу.
03:00
Газизов об отсутствии Тедеско: решили не рисковать его здоровьем
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие главного тренера команды Доменико Тедеско на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
03:00
Подмосковье стало лидером ЦФО по производству мороженого
Московская область стала лидером Центрального федерального округа по производству мороженого.
03:00
Спасатели обезвредили почти 1,4 тысячи взрывоопасных предметов в крепости Керчь за месяц
Сотрудники центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» с середины июля обезвредили на территории крепости Керчь почти 1,4 тыс. взрывоопасных предметов.
03:00
Эксперт оценил запрет на размещение ряда магазинов в жилых домах
Эксперт по ТСЖ фонда «Жилищная солидарность» Виктор Федорук прокомментировал сообщение о том, что в жилых домах и общественных зданиях теперь запрещены магазины бытовой химии и строительных материалов.
03:00
Депздрав оценил летальность от коронавируса в Москве
Летальность от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве за весь период эпидемии составляет от 2,4 до 4,9% в зависимости от методики подсчёта, сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.
03:00
На кону боя Поветкин — Уайт будет стоять почётный пояс WBC
На кону поединка между боксёрами-тяжеловесами россиянином Александром Поветкиным и американцем Диллианом Уайтом будет почётный пояс по версии WBC Diamond.
03:00
По делу о взрыве в Бейруте возбуждены уголовные дела против 25 человек
В Ливане возбудили уголовные дела в отношении 25 граждан по делу о взрыве в порту Бейрута, об этом сообщил главный прокурор страны Гасан Увейдат.
03:00
Собянин отметил рост случаев ОРВИ и гриппа в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что в столице наблюдается рост числа случаев заболевания ОРВИ, гриппом и нековидными пневмониями.
03:00
«Спартак» обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ
Московский «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Фигуристка Константинова показала отрывок своей новой произвольной программы
Бронзовый призёр Универсиады-2019 по фигурному катанию Станислава Константинова опубликовала видеозапись с отрывком из своей произвольной программы на сезон-2020/21.
03:00
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российская вакцина от коронавирусной инфекции будет эффективна.
03:00
В Минске протестующие покидают площадь перед Домом правительства
Протестующие, ранее собравшиеся перед Домом правительства на площади Независимости в Минске, начали расходиться с несанкционированной акции, сообщает РИА Новости.
03:00
Футболист «Ахмата» потерял сознание во время матча со «Спартаком»
Защитник грозненского «Ахмата» Зоран Нижич потерял сознание во время матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
03:00
Врач оценил эффективность противовирусных спреев и мазей
Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин оценил эффективность противовирусных спреев и мазей.
03:00
В «Деловой России» прокомментировали ситуацию с городскими видами транспорта
Член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Порошин прокомментировал ситуацию с городскими видами транспорта.