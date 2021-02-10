FAZ: критику украинского посла из-за «Северного потока — 2» в ведомстве Штайнмайера встретили «с полным непониманием»

В ведомстве федерального президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера критику посла Украины Андрея Мельника встретили «с полным непониманием», сообщает Frankfurter Allgemeine. Недавно Мельник обвинил Штайнмайера в том, что, использовав исторический аргумент в пользу строительства «Северного потока — 2», тот прямо не упомянул жертв нацистской диктатуры на Украине. Посол назвал слова немецкого политика «опасным искажением истории». Однако, как утверждает автор статьи, Штайнмайер, вероятно, не стал выделять украинцев отдельно, поскольку в то время Украина являлась частью Советского Союза.

После интервью федерального президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, в котором он высказался против остановки строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, на него обрушилась «необычная критика». Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что высказывания Штайнмайера «вызвали на Украине откровенное удивление и настоящий шок». По его словам, федеральный президент «исказил» историю Второй мировой войны, используя «чувствительные исторические аргументы ради обеления «Северного потока — 2». В ведомстве президента ФРГ заявили, что встретили обвинения «с полным непониманием», передаёт Frankfurter Allgemeine.

В конце беседы с Rheinische Post Штайнмайер критически высказался об аресте и осуждении Алексея Навального и заявил, что это «не имеет ничего общего с правовым государством». По его словам, Навального необходимо «освободить немедленно и без предварительных условий». Однако он подчеркнул, что нужно держать в поле зрения «более широкий контекст отношений между ЕС и Россией».

На вопрос о «Северном потоке — 2» Штайнмайер ответил, что энергетические отношения являются «чуть ли не последним мостом между Россией и Европой». Он уверен, что обе стороны должны задуматься о том, «стоит ли полностью и безвозвратно разрушать этот мост». Политик добавил, что разрушение мостов — «не признак силы».

Однако впоследствии президент сослался на историю Германии, использовав её в качестве аргумента в пользу своей политики в области энергетики. Он указал на то, что Германия должна учитывать исторический аспект, и напомнил, что 22 июня исполнится 80 лет со дня нападения Германии на Советский Союз. «Жертвами войны в бывшем Советском Союзе стали более 20 миллионов человек. Это не оправдывает никаких нарушений в сегодняшней российской политике, но мы не должны упускать из виду более широкий контекст», — заявил Штайнмайер.

Мельник обвинил федерального президента Германии в том, что тот прямо не упомянул многомиллионных жертв нацистской диктатуры на Украине в этом контексте. По его словам, это «опасное искажение истории».

Как утверждает автор статьи, Штайнмайер действительно отдельно не упомянул жертв на Украине или в Белоруссии, но, вероятно, подразумевал их. Он указал на «Советский Союз», поскольку Украина в то время была частью Советского Союза. В ведомстве президента заявили, что «текст интервью говорит сам за себя». В Киеве критически относятся к «Северному потоку — 2», поскольку он строится в обход Украины, передаёт Frankfurter Allgemeine.