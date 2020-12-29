1+1: над Украиной заметили бомбардировщик с крестами на крыльях

В Житомирской области Украины жители заметили в небе самолёт Junkers Ju 87, который нагонял страх на войска союзников ещё во время Второй мировой войны. Как выяснили журналисты «1+1», это местные энтузиасты создали копию известного немецкого пикирующего бомбардировщика. Самолёт уже получил украинскую регистрацию и теперь может свободно летать по всему миру. А пока что его задействуют при съёмках в кино.

Немецкий бомбардировщик в украинском небе. В Житомирской области люди заметили самолёт, который нагонял страх на войска союзников ещё во время Второй мировой войны — знаменитый пикирующий бомбардировщик Junkers Ju 87. Наш Александр Загородный разыскал пилота немецкой машины. Они назначили друг другу встречу в небе.

По телефону нам сообщили только координаты и время встречи. Всё как во время Второй мировой. На перехват немецкого пикировщика мы вылетаем на двух самолётах.

Немецкая «штука» появляется неожиданно. Пилот незаметно подходит со стороны солнца. Камуфляж хорошо скрывает машину, только кресты люфтваффе бросаются в глаза. Мы пытаемся инстинктивно зайти в хвост «Юнкерсу», но тот резким виражом отходит от нас, снова в сторону солнца. Мы его теряем.

Это — полевой аэродром, куда нас по радио пригласил неуловимый пилот. Через минуту появляется и он.

ГОЛОС: Там будет видно, гильзы будут сыпаться.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Супер, ждём.

После приземления мы идём здороваться с хозяином самолёта Анатолием Семёновым.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Немецкий самолёт, немецкая форма, Тут всё должно быть в стилистике. Гутен таг, герр Семёнов.

МУЖЧИНА: Гутен таг.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Дас ис фантастиш.

Копию немецкого Junkers Ju 87 построили житомирские мастера. Самолёт немного меньше оригинала, три четверти от размера. Настоящая машина — настоящий символ тогдашнего немецкого авиапрома.

АНАТОЛИЙ СЕМЁНОВ: На строительство этого самолёта ушло семь лет.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Это не много?

АНАТОЛИЙ СЕМЁНОВ: Там есть главный конструктор, Саша Очковский, ну ещё Максим Мамчур.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Как понимаю, никто вам из Германии оригинальные кресла не отдавал?

АНАТОЛИЙ СЕМЁНОВ: Их нет, их в природе не существует.

Есть только фотографии. Александр Очковский подсчитал, что за семь лет он бы мог построить около пяти других самолётов.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Сколько тысяч заклёпок вы использовали?

АЛЕКСАНДР ОЧКОВСКИЙ, конструктор самолёта: Порядка 150—200 тысяч.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Было желание бросить такую тяжёлую работу?

АЛЕКСАНДР ОЧКОВСКИЙ: Во-первых, это было за счастье такое строить.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Почему немецкий самолёт? Почему не советский? Почему не британский самолёт?

АНАТОЛИЙ СЕМЁНОВ: Была задумка построить Ил-2, но у него шасси убирающиеся. Это более сложная механика, поэтому выбрали эту модель.

«Юнкерс» уже получил украинскую регистрацию. Анатолий называет её аусвайс. Это означает, что самолёт может свободно летать по всему миру. В ближайших планах — посетить несколько авиаслётов. Осталось только бомбы прицепить и ещё один пулемёт приделать.

Но есть ещё одна работа для «Юнкерса». Самолётом неожиданно заинтересовались киношники, которые до сих пор снимают про войну. Они заставляли Анатолия и позировать, и газовать, и даже гореть в самолёте. Мужчина признаёт: кино — это тяжело, но интересно. Единственное неудобство — в фильмах его обычно сбивают.

Александр Загородный, Сергей Азаренко, ТСН, 1+1.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2020 года.