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ERR: спикер эстонского парламента назвал «лесных братьев» героями на открытии памятника
На острове Сааремаа в Эстонии был открыт памятник действовавшему там отряду «лесных братьев», которые до 1950 года вели вооружённую борьбу против советских властей, держа в страхе и местных жителей. Некоторые из них до сих пор считают участников отряда преступниками. Однако спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что памятник посвящён «борцам за свободу в период оккупации», о героической роли которых в борьбе за независимость пора громко и смело заявить, сообщает ERR.
ERR: спикер эстонского парламента назвал «лесных братьев» героями на открытии памятника
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В деревне Луулупе на Сааремаа в субботу открыли памятник Эльмару Илпу — самому известному «лесному брату»*, действовавшему на острове, и его отряду. Илп держал в напряжении оккупационные власти на Сааремаа до лета 1950 года, но его боялись и местные жители.

Помимо Илпа, на памятнике высечены имена Редезе Томсон и Феликса Вахтера Александра Туулинга вместе с символикой их отряда «летучая смерть», сообщила «Актуальная камера».

На открытии памятника присутствовал спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Он назвал этих «лесных братьев» борцами за свободу в период оккупации, роль которых до сих пор недооценивается. «Лесные братья и позднее диссиденты, вся эта тема, их борьба, цель и идеи рассматривались слишком мало и с некоторым налетом стыда. Они — наши герои. Они боролись за независимость Эстонии, за наш народ, и мы должны быть им благодарны и, несомненно, смело об этом говорить», — сказал Пыллуаас. 

На Сааремаа об Эльмаре Илпе рассказывают очень разные истории. Поэтому есть и те, кто считают его преступником, на руках которого есть и кровь местных жителей.

Руководитель «Сааремааского объединения борцов за свободу» Яэн Теяр с этим не согласен. «Они никогда не были преступниками, они были бойцами сопротивления. Они предупреждали этих людей — и, как правило, это было исключительно плохое совпадение, когда с первого раза сразу казнили. Они предупреждали, а затем убивали. И в своих листовках они все очень ясно говорили, что предателям нет места в нашем обществе», — сказал Теяр. 

Яан Теяр занимается реабилитацией «лесных братьев» — и намерен добиться установки в Курессааре памятника всем тем, кто по разные стороны и в разные десятилетия погиб в борьбе с оккупационными властями, независимо от того, какой мундир они носили. 

Дата публикации 16 августа 2020 года. 

* «Лесные братья» — неофициальное наименование вооружённых националистических формирований, которые действовали в 1940-е — 1950-е годы на территории Литвы, Латвии и Эстонии (а также в западных районах Псковской области РСФСР) и вели вооружённую борьбу против советских властей, в том числе, террористическими методами (прим. ИноТВ).

 

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источник
ERR Эстония Европа
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