WSJ: администрация Байдена думает пересмотреть позицию США по «Северному потоку — 2»
Администрация Джо Байдена собирается пересмотреть политику США по отношению к «Северному потоку — 2» — трубопроводу, по которому предполагается транспортировать российский газ в Германию по дну Балтийского моря. Пойти на подобные шаги Вашингтон заставило возобновление строительства этого проекта, оцениваемого в сумму $11 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.
«Северный поток — 2» закончен уже более чем на 90%. Работы по его прокладке вновь начали набирать обороты 6 февраля — более чем год спустя после того, как проект встретил мощное сопротивление со стороны администрации Трампа и конгресса США, которые одобрили введение санкций против компаний и частных лиц, имеющих отношение к трубопроводу. Между тем, администрация Байдена до сих пор не ввела те санкции, которые предусматривает американское законодательство.
По словам одного немецкого чиновника, администрация Байдена инициировала переговоры с Берлином о будущем газопровода, причём речь в данном случае идёт в том числе и об «угрозах введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Ко вторнику американская администрация должна опубликовать список компаний, которые, как она считает, нарушают американские законы, направленные против «Северного потока — 2». В результате эти лица могут стать потенциальными жертвами санкций США. Тем не менее администрация Байдена также может отказаться от санкций, ссылаясь на оговорку о соблюдении национальных интересов. В таком случае Вашингтон наверняка обрадует Германию — своего важного союзника, — однако отдаст России геополитическую победу и разозлит межпартийную коалицию в конгрессе, которая уже давно выступает против газопровода.
Важность «Северного потока — 2» обуславливается тем, что с его помощью российский газовый монополист «Газпром» сумеет практически полностью отказаться от транзита через Украину в Европу. Американские законодатели опасаются, что «Северный поток — 2» укрепит российские позиции на европейском рынке энергоносителей и лишит Украину каких бы то ни было геополитических рычагов в борьбе с Москвой, а также усилит влияние России на континенте.
Что же касается администрации Байдена, то она стремится улучшить отношения с Берлином, которые сильно пострадали от скептического настроя экс-президента Дональда Трампа к НАТО и угроз наложения пошлин на немецкие товары.
Ранее Трамп резко раскритиковал трубопровод, в какой-то момент даже призвав Берлин остановить строительство в обмен на устранение опасности торговой войны с США. В то же время Берлин и российские чиновники характеризуют «Северный поток —2» как исключительно коммерческое предприятие, ставящее перед собой целью укрепление энергобезопасности Европы.
Между тем, Байден пока не имеет чётко выраженной политики по отношению к проекту. В прошлом месяце официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что «президент продолжает считать, что «Северный поток — 2» для Европы — это плохая сделка».
Однако с подобным заявлением Белый дом выступил ещё до возобновления работ по трубопроводу. Теперь же, учитывая, что администрация никак не отреагировала на это событие и не ввела обязательные санкции, её политика оказалась под вопросом.
По словам источников, знакомых с ситуацией, чиновники Совета по национальной безопасности Белого дома провели встречу, на которой обсуждалась как тема «Северного потока — 2», так и вопрос готовности Германии заморозить этот проект. Копию засекреченных материалов этого заседания также запросили в сенатском комитете по международным отношениям.
«Мы уверены, что несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединённых Штатов Америки, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен», — отметил по этому поводу вице-премьер России Александр Новак.
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