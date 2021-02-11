Handelsblatt: «Северный поток — 2» — не подарок Путину, его завершение — в интересах Германии

Вашингтон политизировал проект «Северного потока — 2» и создал идеологическую основу для дебатов, пишет спикер фракции ХДС/ХСС по вопросам экономической и энергетической политики Йоахим Пфайффер в статье для Handelsblatt. Американский газ не выдерживает конкуренции в Европе, поэтому США и пытаются заставить партнёров отказаться от газопровода, уверен политик.

По словам Ангелы Меркель, «Северный поток — 2» — прежде всего коммерческий проект. Это не наивное утверждение, это правда, поскольку проект полностью финансируется из частных источников: «Газпром», Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall Dea. При этом компании обладают всеми необходимыми разрешениями Германии и Европы, пишет спикер фракции ХДС/ХСС по вопросам экономической и энергетической политики Йоахим Пфайффер в статье для Handelsblatt.

На фоне отказа Германии от атомной и угольной энергетики и снижения добычи газа в Европе инвесторы считают, что ЕС нуждается в дополнительном импорте газа. Они не одиноки в этом утверждении — недавно завершено строительство Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Европу. США и другие страны также планируют продавать большие объёмы сжиженного природного газа в Европу.

Позиция ЕС и Германии основывается на правилах рыночной экономики: каждый дополнительный источник газа создаёт ликвидность рынка и усиливает конкуренцию. С помощью уже существующих газопроводов из России, Норвегии и вышеупомянутого Трансадриатического газопровода и около 30 терминалов сжиженного природного газа, огромных складских мощностей и уменьшающегося, но всё же значительного собственного производства потребность ЕС в газе покрывается на 150%. «Северный поток — 2» добавит ещё 10%. Кроме того, между Польшей и Норвегией строится «Балтийская труба», которая, однако, в отличие от «Северного потока — 2» в большей степени финансируется за счёт налогов, подчёркивает автор.

Укрепление энергетической безопасности в данной ситуации вряд ли возможно. Как утверждает Пфайффер, представление о том, что Европа зависит от российского газа, является «сказкой», — если Москва попытается шантажировать Европу газом, у ЕС достаточно альтернатив. Но России и не нужно этого делать. Она зависит от доходов из Европы сильнее, чем ЕС от российского газа.

Конечно, всем участникам ясно, что геополитика всегда влияет на крупные энергетические проекты. Но, подчёркивает издание, именно США политизировали европейский газовый рынок. Трампу было недостаточно «энергетической независимости», он стремился к «энергетическому доминированию». Администрация США пропагандировала «свободный газ» и «молекулы американской свободы». Тем самым она выдвинула идеологическую основу для дебатов.

Однако, как отмечает Пфайффер, истина проста: сжиженный газ из США в настоящее время не является конкурентоспособным в Европе ни с экологической, ни с экономической точек зрения, по крайней мере, из-за протяжённой транспортировки. Именно поэтому США ввели санкции в отношении конкурента. Вашингтон распространил санкции с России, якобы для усиления европейской энергетической безопасности, и на европейские компании.

В истории НАТО партнёры никогда не подвергались наказанию. Во-первых, европейцы всё ещё способны решать самостоятельно, что может укрепить их энергетическую безопасность, а, во-вторых, если партнёры поступают друг с другом таким образом, то европейцы могут и сами ввести санкции в отношении США, используя при этом хорошие аргументы. Только за последний год США увеличили импорт нефтепродуктов из России на 25%.

В правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ всегда серьёзно относились к интересам Украины, подчёркивает Пфайффер. Поэтому ФРГ активно содействовала подписанию соглашения между Россией и Украиной о транзите российского газа через Украину. Вашингтон ясно дал понять Берлину, что после подписания такого соглашения ничто не будет препятствовать завершению «Северного потока — 2». Как только «подпись высохла» — кстати, с большими уступками со стороны России, — американские обещания просто не были выполнены.

Пфайффер подчёркивает, что «отравление Навального» и недавние события в Мосвке недопустимы, однако, остановив строительство газопровода, Берлин не накажет Москву, а навредит самому себе. «Северный поток — 2» — не подарок президенту России Владимиру Путину, его завершение — в собственных интересах Германии с точки зрения энергетической политики и стратегии.

Необходимо учиться на ошибках истории, утверждает политик. Даже во времена холодной войны умные политики, например, Гельмут Шмидт и Гельмут Коль, выступали за разоружение и энергетическое партнёрство в дополнение к конкуренции систем и сдерживанию. Это сделало мир безопаснее. Хорошо, что в настоящий момент много говорится о новой трансатлантической энергетической и климатической политике. Но сначала обе стороны должны проявить честность и устранить камни преткновения, а не строить новые препятствия.

Прежде всего, как можно скорее должны быть сняты санкции. К счастью, сейчас в Вашингтоне в этом направлении звучат конструктивные и весомые возражения. Движение необходимо и с немецкой стороны. Германия должна наконец предпринять шаги для выполнения своих обязательств по повышению военных расходов до 2% от ВВП. Обе стороны должны возобновить переговоры по новому соглашению о трансатлантической торговле, выгодному для ЕС и США, и извлечь уроки из ошибок, допущенных при подготовке Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства.

Кроме того, возращение США в Парижское климатическое соглашение открывает новые возможности для международной климатической дипломатии. «Впереди ещё много дел, давайте займёмся ими вместе!» — призывает Пфайффер в статье для Handelsblatt.