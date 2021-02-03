Spiegel: для сдерживания России — американцам стоит «заморозить санкции» против «Северного потока — 2»

Споры о строительстве газопровода «Северный поток — 2» на протяжении долгого времени «отравляли трансатлантическую дружбу», пишет член Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид в статье для газеты Der Spiegel. Немецкий политик считает, что новый госсекретарь США Энтони Блинкен «оживит» отношения. Ещё в 1987 году он призывал партнёров по НАТО строить политику «на основе компромисса». Следовательно, считает социал-демократ, американцы должны «заморозить санкции» и не мешать строительству, чтобы в дальнейшем европейцы смогли использовать газопровод для совместного сдерживания России.

В прошлый вторник cенат утвердил Энтони Блинкена в должности 71-го госсекретаря США. После четырёх долгих лет «скитаний по миру» Трампа и Помпео разум и профессионализм, наконец, возвращаются в американскую внешнюю политику. Перед опытным дипломатом стоит историческая проблема: старый мировой порядок, во многом установленный США, после Трампа частично превратился в руины. Следовательно, восстановление будет не только внутриполитической задачей, но и глобальной, пишет Нильс Шмид, член Социал-демократической партии Германии, в статье для газеты Der Spiegel.

Поскольку «оживление» трансатлантических отношений, которое стало ключевым предвыборным обещанием Байдена, является одной из основных задач и немецкой внешней политики, необходимо заняться решением насущных проблем. Хорошим стартом может стать «Северный поток — 2» и политика санкций, отмечает Шмид.

Как утверждает автор статьи, споры о трубопроводе «слишком долго отравляли трансатлантическую дружбу». Это привело к тому, что конгресс США наложил жёсткие санкции на европейские компании, а сенаторы пригрозили немецкому порту финансовым крахом. Кроме того, глубокая трещина образовалась и в самом Евросоюзе: строительство «Северного потока — 2» категорически отвергают поляки и прибалты. Таким образом, из-за ещё не завершённого газопровода среди европейцев царит большой переполох, в то время как поток российского газа в Европу не ослабевает, а импорт российской нефти в США в последние годы даже увеличился.

Трансатлантический спор по поводу импорта газа с востока не нов и при этом не является неразрешимым. Об этом свидетельствует книга «Союзник против союзника: Америка, Европа и кризис трубопроводов в Сибири», которую нынешний госсекретарь США опубликовал в 1987 году. Из-за множества параллелей с анализируемым в книге конфликтом времён Рейгана, когда США пытались помешать СССР строить газопроводы в Западную Европу, открытия молодого Блинкена могут служить руководством и сегодня — по обе стороны Атлантики, пишет Шмид.

По словам Блинкена, «Вашингтон вынудил... суверенные союзные государства и независимые иностранные компании делать то, что, с их точки зрения, противоречит их государственным и деловым интересам. Эмбарго было возмутительным оскорблением для европейцев, потому что в их восприятии Соединённые Штаты бесцеремонно претендовали на право проводить торговую и внешнюю политику своих союзников — нравится им это или нет».

Тогда, как и сейчас, к ситуации вполне применима фраза бывшего канцлера Гельмута Шмидта: «Мы не позволим Соединённым Штатам диктовать этот пункт нашей экономической политики». По словам Блинкена, это показывает, что, по мнению партнёров США, Североатлантический пакт, к которому они присоединились, «должен служить не мечом, а щитом». Он считает, что «если идея НАТО как структуры для поддержания коллективной безопасности сохранится и дальше, то, следовательно, агрессивные торговые блокады политически неприемлемы».

Попытка заставить партнёра по НАТО последовать примеру в экономической войне обречена на неудачу — и, в конечном итоге, только ослабит единство Запада. Блинкен сразу переходит к сути: «Одним словом, политика альянса должна строиться на компромиссе, а не на принуждении». В связи с расширением НАТО на восток, считает автор статьи, это значит, что партнёры по альянсу должны принимать во внимание восприятие угрозы их восточными союзниками.

Поэтому Шмид предлагает следующий вариант развития событий. Администрация Байдена замораживает санкции против строительства трубопровода. Германия даёт возможность достроить объект, но отсрочивает его ввод в эксплуатацию. Американцы и европейцы начинают проводить консультации о том, имеют ли смысл санкции против России в области энергетики и в какой степени.

По мнению автора статьи, делать из «Северного потока — 2» лакмусовую бумажку для взаимодействия с Путиным и игнорировать миллиардные доходы России от продолжающегося экспорта нефти и газа — нечестно. Шмид пишет, что США и ЕС чётко должны себе представлять, действительно ли они хотят ввести нефтегазовое эмбарго в отношении России и каких политических целей они хотят достичь с помощью таких «исторически уникальных санкций»: освобождения Навального, свободных выборов в Беларуси, возвращения востока Украины или Крыма. Санкции работают только в том случае, если они скоординированы между партнёрами и преследуют чёткую политическую цель, то есть изменение поведения страны, на которую наложены санкции, в конкретную сторону.

Однако, считает политик, альтернативные формы санкций, такие как конфискация активов российских олигархов и последовательные и скоординированные действия против отмывания денег и фирм-однодневок, также должны стать частью этих консультаций. Наконец, важным является и тот факт, что администрация Байдена и европейцы стремятся сотрудничать с Москвой в области защиты климата и разоружения.

При этом европейцы должны помнить слова Блинкена: если партнёры будут стремиться «к более гармоничному союзу, а не к тому, который развалится из-за такого фундаментального вопроса, как торговые отношения между Востоком и Западом, это даст Западу гораздо больше возможностей противостоять вызовам своих оппонентов», — резюмирует Нильс Шмид в статье для газеты Der Spiegel.