OF: Германия не намерена отказываться от «Северного потока — 2» по требованию Франции

Франция в лице госсекретаря по делам Европы Клемана Бона заявила, что строительство «Северного потока — 2» нужно остановить, а Германии — выйти из проекта. Однако, как пишет Ouest-France, Германия отметила на это, что своей позиции она не меняла и участвовать в строительстве трубопровода продолжает.

Берлин собирается по-прежнему продолжать своё участие в проекте «Северный поток — 2», несмотря на критику и требования Парижа отказаться от него, пишет Ouest-France. Так, официальный представитель немецкого правительства Мартина Фиц заявила, что федеральное правительство Германии по сути не изменило своей позиции по этому вопросу.

Накануне французский госсекретарь по делам Европы Клеман Бон заявил: «Мы всегда говорили, что по поводу этого проекта у нас есть глубочайшие сомнения». И сейчас, по его словам, французское правительство выступает за отказ от этого проекта. Хотя Франция на самом деле и раньше высказывалась против трубопровода, ещё никогда она не делала этого так открыто, призывая выйти из проекта, который почти окончен и который Ангела Меркель считает стратегически важным.

Против «Северного потока — 2» выступают и США, которые настаивают, что Европа будет слишком сильно зависеть от России и её поставок. Так что для Германии этот вопрос становится всё более и более сложным.

Однако сама Германия считает, что это сугубо экономический проект, так что отказываться от него не собирается. Госсекретарь Германии по иностранным делам Михаэль Рот сам признал, что Берлину приходится вести со своими партнёрами в ЕС сложные переговоры по этому вопросу.

После того как Алексея Навального взяли под стражу в России, ситуация ещё больше обострилась. В Европе обсуждают возможные новые санкции против Москвы. С 4 по 6 февраля в Россию должен приехать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он уже осудил применение силы во время протестов.

Как напоминает Ouest-France, в начале декабря в водах Германии возобновились работы по строительству «Северного потока — 2». До этого почти год они были в приостановленном состоянии из-за американских санкций.