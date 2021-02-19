Конгрессмен: США необходимо модернизировать ядерное оружие, чтобы сдерживать Россию и Китай

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DM: Шотландия грозит закрыть границу с Англией, если Лондон не ужесточит гостиничный карантин Daily Mail
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Advance: Америка встала на путь Веймарской республики Advance
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Бородюк оценил игру «Краснодара» в матче ЛЕ с загребским «Динамо»
Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк прокомментировал поражение «Краснодара» от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
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«Роскосмос» поздравил NASA с посадкой аппарата Perseverance на Марс
Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев поздравил NASA с успешной посадкой аппарата Perseverance на Марс.
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Бьорндален объяснил, почему не привился вакциной от коронавируса
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса.
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В Подмосковье прививку от коронавируса получили около 220 тысяч человек
В Подмосковье поступило более 350 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», на данный момент прививку получили около 220 тыс. жителей региона. Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
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Бьорндален рассказал о пятимесячной изоляции на базе сборной Китая по биатлону
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал об ощущениях от тренировочного сбора сборной Китая по биатлону.
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Вице-мэра Челябинска отправили под арест
Суд арестовал на два месяца заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова, который обвиняется в получении взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
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Хоккеист Барбашёв получил травму в матче с «Сан-Хосе»
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2).
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В России провели более 108 млн тестов на коронавирус
В России проведено более 108 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 19 февраля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Овечкин вошёл в сотню лучших ассистентов в истории НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся в топ-100 ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В ФСБ заявили о задержании в Петербурге иностранцев с 60 кг кокаина
Сотрудники ФСБ пресекли международный канал поставки кокаина в Россию — в Санкт-Петербурге были задержаны три иностранца, у которых изъяли более 60 кг наркотика. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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Движение по Крымскому мосту частично восстановили
Автомобильное движение по Крымскому мосту частично восстановлено. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций республики.
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Касаткина победила Боузкову и выиграла турнир WTA в Мельбурне
Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Phillip Island Trophy в Мельбурне.
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В Германии за сутки выявили более 9 тысяч случаев коронавируса
В Германии за сутки выявлено 9113 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 369 719 случаев COVID-19.
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Источник: «Краснодар» договорился об аренде защитника из чемпионата Франции
ФК «Краснодар» договорился об аренде до конца сезона левого защитника французского «Монпелье» Амбруаза Ойонго.
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В ЦБ не исключили повышения ключевой ставки в 2021 году
Центробанк допускает повышение ключевой ставки в 2021 году. Об этом сообщила глава банка Эльвира Набиуллина.
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Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто в обоих направлениях в связи с сильным снегопадом и ветром. Об этом заявили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».
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Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 идёт на спад, система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Выбраны капитаны и игроки стартового состава на Матч звёзд НБА
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила результаты голосования за стартовые пятёрки на Матч звёзд лиги.
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СК возбудил дело по факту смерти пяти человек при пожаре в Кирове
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в деревянном жилом доме в Кирове, в результате которого погибли женщина и четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
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«Вашингтон» обыграл «Баффало» в НХЛ, Овечкин отдал результативный пас
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз».
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Шайба Панарина в серии буллитов помогла «Рейнджерс» победить «Филадельфию» в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
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США надеются на совместную работу с Россией по иранской ядерной сделке
Соединённые Штаты надеются на конструктивное сотрудничество с Россией и Китаем по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщили в Госдепе.
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Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс».
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Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 19 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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МИД предложил всем иностранным дипломатам в России привиться от коронавируса
МИД России предложил всем работающим в стране иностранным дипломатам сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудников нескольких посольств. Информацию подтвердили и в самом МИД.
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Жапаров: союзничество с Россией отвечает национальным интересам Киргизии
Укрепление союзнических отношений с Россией отвечает национальным интересам Киргизии. Об этом президент республики Садыр Жапаров написал в своей статье «Союзнические узы», опубликованной в газете «Слово Кыргызстана».
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Названы российские города с самыми высокими зарплатными ожиданиями
Москва и Санкт-Петербург стали городами с самыми высокими зарплатными ожиданиями по вакансиям. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».
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Bloomberg: США представят доклад о новых санкциях по «Северному потоку — 2»
Администрация президента США Джо Байдена представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток — 2» в пятницу, 19 февраля.
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В Москве 19 февраля ожидается до -14 °C
В Москве в пятницу, 19 февраля, ожидается до -14 °C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Кирове
В Кирове при пожаре в жилом доме погибли трое детей, сообщили в прокуратуре Кировской области.
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В конгрессе США предложили поддержать «демократические устремления» белорусов
Члены палаты представителей США, демократы Уильям Китинг и Марси Каптур, а также республиканец Брайан Фицпатрик внесли на рассмотрение конгресса проект резолюции, направленной на поддержку народа Белоруссии. RT ознакомился с документом.
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В Госдуме предложили изменить порядок выхода на пенсию служивших на Крайнем Севере военных
Депутат Государственной думы Елена Строкова выступила с предложением изменить порядок досрочного выхода на пенсию для военных, проходящих службу на Крайнем Севере. Копии писем с соответствующим обращением парламентария к заместителям председателя правительства Юрию Борисову и Татьяне Голиковой есть в распоряжении RT.
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Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае
В Хабаровском крае три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса, один мужчина находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на северо-востоке Японии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны.
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Набиуллина рассказала о способах повышения доступности ипотеки в России
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что для повышения доступности ипотеки в России необходимо применять адресные меры поддержки заёмщиков.
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В Кирове произошёл пожар в жилом доме
В Кирове в деревянном жилом доме произошёл пожар, возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
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США, Южная Корея и Япония провели встречу по КНДР
Представители Соединённых Штатов, Южной Кореи и Японии провели встречу по КНДР, сообщили в Госдепартаменте.
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Байден поздравил NASA с успешной посадкой Perseverance на Марс
Президент США Джо Байден поздравил NASA с успешной посадкой аппарата Perseverance на Марс, сообщил исполняющий обязанности руководителя ведомства Стив Джурчик.
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За сутки в Колумбии выявили более 4 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 4824 и достигло 2 212 525.
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Глава Пентагона провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Глава Пентагона Ллойд Остин провёл телефонный разговор c наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в американском оборонном ведомстве.
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В NASA рассказали подробности посадки аппарата Perseverance на Марс
Специалисты NASA не зафиксировали повреждений аппарата Perseverance после совершения посадки на Марс. Об этом заявил заместитель руководителя программы полёта Мэтт Уоллес.
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Берг заявил, что «Краснодар» много ошибался в матче с загребским «Динамо»
Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал поражение от загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
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Тренер загребского «Динамо» поблагодарил Галицкого за создание «Краснодара» и его стадиона
Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич после победы над «Краснодаром» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы поделился впечатлениями от стадиона соперника.
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В Венесуэле началась вакцинация «Спутником V»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в стране началась вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V».
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Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после прошедших матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Тренер сборной России по биатлону отреагировал на недовольство Павловой местом проживания на ЧМ
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский отреагировал на недовольство Евгении Павловой по поводу места проживания национальной команды на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.
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В Аргентине за сутки зафиксировали более семи тысяч случаев COVID-19
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 7671 и достигло 2 046 795.
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Мусаев рассказал, когда Сафонов вернётся в общую группу «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что голкипер Матвей Сафонов вернётся в общую группу команды через две недели.