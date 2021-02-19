Конгрессмен: США необходимо модернизировать ядерное оружие, чтобы сдерживать Россию и Китай

Несмотря на то что модернизация ядерного оружия обойдётся США более чем в $1 трлн в течение следующих трёх десятилетий, американцам необходим мощный фактор ядерного сдерживания, заявил Адам Смит, глава комитета палаты представителей США по вооружённым силам, в интервью Der Spiegel. По его словам, Америка в любом случае не сможет выиграть войну против Китая или России в одиночку, но именно укрепление ядерного потенциала удержит противников от начала военных действий.

Модернизация ядерного оружия — один из главных вопросов, которые предстоит решить новому президенту США Джо Байдену. Его предшественники Барак Обама и Дональд Трамп начали разрабатывать комплексные планы. Полная программа, которая была значительно расширена при Трампе, обойдётся стране более чем в $1 трлн в течение следующих трёх десятилетий. Это будет означать, что расходы на ядерное оружие достигнут уровня, равного пакету помощи для восстановления экономики от последствий коронавируса, объявленного Байденом для всей страны с населением 331 млн человек, сообщает Der Spiegel.

Президент и его администрация не могут в одиночку решать, создавать ли новое оружие. Когда дело доходит до денег на проекты вооружений, последнее слово остаётся за конгрессом. Вот почему Адам Смит — один из самых влиятельных политиков в Вашингтоне, несмотря на то что он редко бывает в центре внимания. Конгрессмен-демократ возглавляет комитет палаты представителей по вооружённым силам. Смит ведёт переговоры по поводу самого большого оборонного бюджета, когда-либо существовавшего в истории США.

Когда президент Байден был сенатором, он хотел «сократить чрезмерные расходы на ядерное оружие» и позаботиться о том, чтобы Соединённые Штаты в меньшей степени полагались на свой ядерный потенциал в качестве фактора сдерживания. Однако Адам Смит уверен, что США нужен мощный фактор ядерного сдерживания. По его словам, Байден лишь дал понять, что не нужно тратить на это так много денег.

По мнению политика, на практике программа модернизации ядерного оружия будет стоить гораздо дороже расчётов, поскольку фактические затраты всегда превышают предполагаемые. Это относится и к производству, и к обслуживанию ядерного оружия. «Мы должны экономить там, где можем», — считает Смит. Однако программа модернизации действительно пользуется поддержкой со стороны обеих партий.

В американском обществе существует популярная идея, что вооружённые силы должны быть настолько сильными, чтобы они могли выиграть сразу несколько войн. Политик считает, что на практике воплотить эту идею невозможно: американцы не могут «построить достаточно самолётов, кораблей, ядерного оружия и всего прочего, чтобы выиграть войну против Китая или даже России в одиночку». Вместо этого они должны укреплять безопасность и внешнюю политику таким образом, чтобы в первую очередь не допустить, чтобы «эти противники когда-либо начали войну» с ними. Нужно быть достаточно сильными, чтобы «России пришлось поплатиться, если она задумается о дальнейших злоупотреблениях в Восточной Европе». И Китай должен осознавать: вторжение на Тайвань не оправдает себя. Армия, которая служит фактором сдерживания, может быть гораздо более гибкой и более рентабельной, чем вооружённые силы, основанные на ошибочной идее превосходства.

Смит убеждён, что никто не заинтересован в применении ядерного оружия. Одна из целей контроля над вооружениями — точно знать, чем располагают противники, и убедиться, что они знают, чем располагают американцы, чтобы однажды не случилось ядерной войны. С противниками, обладающими ядерным оружием, особенно с Россией и Китаем, необходим открытый диалог о том, каким оружием обладают все стороны, чтобы взаимное сдерживание было гарантировано. Именно поэтому контроль над вооружениями так важен — он обеспечивает большую безопасность. И в качестве бонуса все экономят деньги.

Смит выступает за изменение военной доктрины США: Америка должна взять на себя обязательство никогда не использовать ядерное оружие первой. Теории первого удара противоречит теории сдерживания. От этого зависит весь расчёт противников, в данном случае они должны считаться с тем, что могут подвергнуться ядерной атаке первыми. Это усиливает паранойю, укрепляет обороноспособность и порождает веру в то, что им необходимо больше оружия. Вариант первого удара не в американских интересах. Не существует сценария, при котором он имел бы смысл, отмечает Адам Смит в интервью Der Spiegel.