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Обозреватель Bloomberg призвал не верить громким заявлениям об энергетической независимости США

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Несмотря на то что американские политики любят делать громкие заявления об энергетической независимости США, однако на деле Америку в лучшем случае можно назвать лишь самодостаточной, пишет обозреватель Bloomberg Джулиан Ли. Более того, даже о самодостаточности нельзя говорить уверенно, поскольку даже в прошлом году страна продолжала импортировать нефть, причём закупая её у «удивительных» торговых партнёров, таких как Россия.
Обозреватель Bloomberg призвал не верить громким заявлениям об энергетической независимости США
Reuters
Не верьте громким заявлениям об энергетической независимости США, пишет обозреватель Bloomberg Джулиан Ли.

«США энергетически независимы, верно? Что ж, некоторые политики хотят, чтобы вы в это поверили, но если взять любое осмысленное значение слова «независимый», то окажется, что ни о какой независимости речи не идёт», — подчёркивает автор.

Как отмечается в статье, в самом широком смысле энергетическая независимость может означать, что страна производит больше энергоносителей, чем потребляет. Именно на этом основании политики делают свои заявления, но тут скрывается целый ряд взаимозависимостей с иностранными государствами, которые нельзя игнорировать.

«Я бы сказал, что сложившуюся ситуацию будет точнее описать как самодостаточность, а не как истинную независимость», — пишет Джулиан Ли.

В 2019 году США произвели больше энергоресурсов — в основном, нефти, природного газа, угля, биотоплива и электроэнергии, — чем потребили. Это был первый с 1950-х годов случай, когда Америке удалось это сделать. И именно на этом факте основываются заявления об энергетической независимости Соединённых Штатов. В позапрошлом году производство энергоресурсов превышало потребления на объём, эквивалентный 412 тыс. баррелей нефти в день, пишет автор со ссылкой на Управление энергетической информации США.

Десятилетием ранее потребление превышало добычу на объём, эквивалентный 10 млн баррелей в день. А в 2005 году разница составляла более 14,5 млн баррелей. Тема «энергетики» позволяет политиками делать громкие заявления, однако всё это не помогает разобраться в сути вопроса.

До того как разразилась пандемия COVID-19, США всё ещё были нетто-импортёром нефти, причём как сырой нефти, так и нефтепродуктов. Сланцевый бум серьёзно сократил потребность страны в иностранной нефти, а падение спроса на чёрное золото, возникшее из-за распространения коронавируса, ещё больше изменило баланс. В прошлом году США впервые с 1952 года экспортировали нефти больше, чем импортировали.

Но изменение баланса совсем не обязательно должно означать, что страна стала самодостаточной. В прошлом году США импортировали около 6 млн баррелей нефти в день, то есть в два раза меньше, чем выкачивали из родных недр.

В то время как исходящие поставки нефтепродуктов составляют около 5 млн баррелей в день, страна импортирует из-за границы около 2 млн баррелей, причём у США есть несколько «удивительных торговых партнёров». Так, Россия оказалась вторым по величине иностранным поставщиком нефтепродуктов в Соединённые Штаты, сразу после Канады, и на её долю пришлось почти четверть импорта за первые 11 месяцев прошлого года.

Хотя статистика Управления энергетической информации указывает на то, что экспорт нефти из США с начала прошлого года часто превышал импорт, но на деле страна отнюдь не самодостаточна. А до настоящей независимости ей предстоит ещё более долгий путь.

События на Ближнем Востоке, возможно, больше не имеют такого критического значения для энергетической безопасности Америки, как раньше, но они по-прежнему важны. Поскольку президент Джо Байден занял более жёсткую, чем его предшественник, позицию в отношении Саудовской Аравии, союзника США в Персидском заливе, некоторые обеспокоены тем, что новый глава Белого дома может поставить под угрозу энергетическую независимость США.

Физические потоки сырой нефти из Персидского залива к берегам США сократились до минимума, из чего можно предположить, что полная остановка не будет иметь драматических последствий и может быть компенсирована увеличением закупок из других источников или постепенным использованием стратегических запасов. Однако события в ближневосточном регионе, который отвечает за треть мировой добычи нефти, всё ещё могут потрясти рынки и вызвать огромные колебания цен на чёрное золото, что отразится на всех: от автомобилистов до производителей сланцевой нефти.

«Пока США не смогут изолировать себя от подобных эффектов, они никогда не будут по-настоящему энергетически независимыми», — подытоживает свою статью обозреватель Bloomberg Джулиан Ли.
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Bloomberg США Северная Америка
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