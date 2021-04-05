Der Standard: Россия стала третьим по величине поставщиком нефти для США

США всячески стремятся помешать российскому газопроводу «Северный поток — 2», но в то же время покупают у России всё больше нефти. Как поясняет австрийская газета Der Standard, это связано с американскими санкциями против других стран, из-за которых Вашингтон вынужден увеличивать импорт нефти из России.

США подрывают строительство «Северного потока — 2» своими санкциями, но одновременно с этим для них самих растёт значимость России как поставщика энергоресурсов — из-за санкций, пишет корреспондент австрийской газеты Der Standard Андрэ Баллин.

При президенте Джо Байдене для Америки изменилось многое, однако одно осталось по-прежнему: неприятие газопровода «Северный поток — 2», по которому через Балтийское море в Германию ежегодно должны поставляться около 55 млн кубометров российского газа, отмечает издание. В этом проекте, помимо немецких компаний Uniper и Wintershall, французской Engie и британско-нидерландской Royal Dutch Shell, участвует также австрийский концерн OMV.

Глава OMV Райнер Зеле неоднократно говорил о том, что речь идёт об общеевропейском проекте. Однако интерес восточных европейцев, и особенно Украины, а также Польши, Эстонии, Латвии и Литвы к этому газопроводу невелик. Они опасаются за доходы от транзита газа, а Украина — и о политической безопасности, утверждает корреспондент австрийской газеты.

В последние годы эти страны получают поддержку из-за океана. Американский президент Дональд Трамп не пытался скрывать свою лоббистскую деятельность на пользу нефтегазовой промышленности США и даже хотел поставлять в Европу сжиженный газ. Байден, хотя он и в меньшей степени связан с нефтегазовым бизнесом, использует для противодействия «Северному потоку — 2» те же аргументы: за счёт этого газопровода Европа увеличит свою энергетическую зависимость от России.

Доля российского газа в общеевропейском потреблении составляет 36%, что действительно довольно много, пишет Der Standard. При этом Газпром и Новатэк в 2020 году потеряли свои доли на рынке. К тому же, растущее число терминалов для приёма сжиженного газа открывает европейцам возможность, в крайнем случае быстро сменить поставщиков газа.

Примечательно, что, в то же время, проводимая совместно с Вашингтоном политика против углеводородов из России в прошедшие годы привела к существенному повышению экспорта нефти из России в США. Это удивительно, потому что США за последние 15 лет превратились из чистого импортёра в чистого экспортёра, подчёркивает австрийская газета.

В 2006 году страна импортировала ежедневно на 13 млн баррелей больше, чем экспортировала. Таким образом, американцы покрывали свою потребность в энергоресурсах сами более чем на 70%.

Поэтому поставки стран, экспортирующих нефть, в США снизились, поясняет издание. С Россией этого, однако, не произошло — несмотря на резко ухудшившиеся после крымского и украинского кризиса 2014 года двусторонние отношения. В 2020 году Россия экспортировала в США почти 27 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов. Это 538 тыс. баррелей в день, на 63% больше, чем было в 2014 году.

Таким образом, Россия впервые стала третьим по величине импортёром нефти для США, следом за Канадой и Мексикой, отмечает Der Standard. При этом Москва обошла Саудовскую Аравию, на протяжении многих лет являвшуюся важнейшим поставщиком, и практически удвоила свою долю на импортном рынке. С её 6,85% она существенно отстаёт от показателей для Европы (примерно 30%), в первую очередь, из-за того, что транспортный путь для российской нефти в США более продолжителен и обходится дороже, чем при поставках в Европу.

Высокие расходы препятствуют дальнейшему росту поставок, отмечается в статье. Однако есть и некоторые причины, говорящие в пользу того, что Россия и дальше будет играть важную роль в снабжении США энергоресурсами. Одна из них заключается в санкционной политике, утверждает издание.

Дело в том, что Вашингтон нацелен не только на антироссийские санкции. На протяжении ряда лет он в более жёсткой форме бойкотирует также Иран и Венесуэлу. При этом именно венесуэльская нефть в прошлом играла основательную роль для американских нефтеперерабатывающих заводов. Поскольку российская нефть сорта Urals по своей консистенции ближе всего к нефти, которую США получали из Венесуэлы, она подошла на замену. Перестраивать перерабатывающие заводы для перехода на более лёгкие сорта американской нефти марки WTI было бы слишком затратно для Америки.

Сейчас в США поставляется всё больше нефти из России. В январе Россия ещё раз увеличила поставки. Теперь она экспортирует в США в общей сложности 20,1 млн баррелей и лишь немного отстаёт от Мексики с её 23,2 млн баррелей, заключает Der Standard.