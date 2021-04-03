Guardian: два итальянских бизнесмена по ошибке попали под санкции, введённые ещё Трампом
Минфин США также случайно внёс в чёрный список компанию SeriGraphicLab, занимающуюся графическим дизайном, которая принадлежит другому человеку по имени Алессандро Баццони, проживающему на Сардинии. Владелец сардинского бизнеса подтвердил, что его фирма в январе ошибочно подверглась ограничительным мерам.
В 2019 году администрация Трампа ввела санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) в попытке добиться отставки президента Николаса Мадуро, которого США обвинили в коррупции, нарушении прав человека и фальсификации выборов в 2018 году, завершившихся его переизбранием. В свой последний день пребывания на посту главы Белого дома Трамп принял ограничительные меры в отношении сети нефтяных компаний и частных лиц, связанных с PDVSA.
19 января, накануне инаугурации нового президента США Джо Байдена, ресторатор Баццони пришёл в банк и узнал, что его компания, AMG SAS Di Alessandro Bazzoni & C., фигурирует в чёрном списке.
«Когда я услышал, что мои текущие счета заблокированы, я подумал, что это шутка, — сказал Баццони в интервью изданию Corriere della Sera. — Сейчас для нас, владельцев ресторанов, и без того трудные времена, и последнее, что мне было нужно, — блокировка моих счетов».
Баццони при этом отметил, что решил проблему самостоятельно, введя свои данные на специальную цифровую платформу правительства США. Он также добавил: «Пока я этим занимался, мне удалось оформить визу до 2023 года».
В обновлённом списке на сайте Минфина США ни одна из двух итальянских компаний уже не фигурирует в чёрном списке.
Ресторатор Баццони при этом заявил, что не получал никаких извинений.
«Но это не проблема, важно то, что они удалили моё имя из этого списка, — сказал он изданию Corriere della Sera. — Я благодарю новое американское правительство за эффективное участие в этом вопросе».
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