FP: запоздалое решение — Байден собирается отменить санкции против Международного уголовного суда

Администрация Джо Байдена собирается в ближайшее время отменить президентский указ Трампа о санкциях против Международного уголовного суда, намереваясь устранить один из камней преткновения в отношениях со своими союзниками, пишет Foreign Policy. Тем не менее, как считают эксперты, хотя это решение и представляет собой шаг в правильном направлении, санкции уже успели нанести ущерб репутации США, в то время как сам Байден не то чтобы спешил с отменой указа Трампа.

Администрация Джо Байдена собирается уже на этой неделе отменить президентский указ эры Трампа о санкциях в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) и его главного заместителя, таким образом, устранив ещё один источник трений в отношениях США с их ключевыми союзниками, пишет Foreign Policy со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Подобный шаг, который, однако, нельзя назвать неожиданностью, по всей видимости, сгладит крайне напряжённые отношения, сложившиеся между США и международным трибуналом, который всерьёз схлестнулся с администрацией Трампа из-за расследования предполагаемых военных преступлений как американских военнослужащих в Афганистане, так и израильских сил безопасности на палестинских территориях.

Тем не менее подобное решение вряд ли положит конец всем конфликтам между МУС и администрацией Байдена, которая, как и её предшественницы, придерживается позиции, что суд не имеет права привлекать к ответственности израильских и американских граждан, так как ни одна из этих стран не ратифицировала договор от 1998 года о создании международного трибунала.

По словам источников журнала, знакомых с ситуацией, отменить санкции Вашингтон может уже на этой или же на следующей неделе. При этом, как предупредил один чиновник, официально об этом решении ещё не объявили.

На отмену санкций Вашингтон пошёл по итогам нескольких месяцев давления со стороны правозащитных групп и правительств стран Европы после ухода экс-президента США Дональда Трампа с его поста. В феврале более 80 групп составили открытое письмо, в котором призвали администрацию Байдена отменить санкции Трампа, охарактеризовав их как «акт предательства наследия США в плане создания институтов международного правосудия».

В своё время администрация Трампа заняла враждебную позицию по отношению к МУС, так как, по её мнению, попытки суда провести скрупулёзное расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях израильских сил на палестинских территориях и американских военнослужащих в Афганистане представляли собой публичное нарушение суверенитета Израиля и США. В этом контексте в июне 2020 года Трамп подписал президентский указ о введении экономических санкций против любых сотрудников МУС, которые участвовали в расследовании деятельности «контингента союзников без их согласия».

Президентский указ № 13928 появился через несколько месяцев после того, как судьи МУС одобрили расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях американских военнослужащих и офицеров разведки. Подобный документ был принят после того, как в апреле 2019 года власти США решили аннулировать туристическую визу в США гамбийского адвоката и главного прокурора МУС Фату Бенсуда.

В сентябре прошлого года бывший госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении ограничений на поездки, а также санкций финансового характера против Бенсуда и её помощника Факисо Мочочоко за то, что они якобы приняли участие в «незаконных попытках включить американцев в свою юрисдикцию». Администрация США также пригрозила санкциями тем лицам, которые оказывали прокурору материальную поддержку в ходе данного расследования.

Срок действия указа Трампа должен был истечь в июне. По словам некоторых экспертов, для Белого дома важно отменить его сейчас, чтобы дать понять миру, что США поддерживают принцип международной правовой ответственности за совершённые зверства.

«Они могут просто подождать, пока указ не потеряет силу, — отметил эксперт по судебной практике в Human Rights Watch Ричард Дикер. — Однако это вряд ли будет похоже на уверенный «возврат к мультилатерализму», образ которого они демонстрировали своим друзьям и союзникам. Подобное поведение также подорвало бы доверие к склонности Вашингтона отстаивать правосудие там, где совершаются преступления против человечности».

«Если администрация, наконец, отменит этот указ, то ей стоит за это воздать должное», — добавил он.

Международный уголовный суд был учреждён согласно положениям договора, заключённого на конференции 1998 года в Риме, в целях осуществления судебного преследования лиц, стоящих за наиболее тяжкими преступлениями. Официально свою работу МУС начал в 2002 году. Хотя администрация Клинтона и подписала этот договор в декабре 2000 года, в мае 2002 года администрация Буша-младшего от него «отписалась», мотивировав такой шаг опасениями насчёт того, что прокурор суда может стать инициатором безосновательных расследований, которые коснутся американцев и их союзников.

И Буш, и его преемник Барак Обама так никогда полностью и не одобрили деятельность суда, однако они всё же не стали мешать расследованиям, которые не противоречили американским интересам.

Даже несмотря на то, что в плане внешней политики Джо Байден придерживается кардинально иного подхода, чем Трамп, нынешняя администрация по-прежнему не отказалась от критических выпадов в адрес МУС, особенно в контексте расследований, касающихся израильско-палестинских отношений. Госсекретарь Энтони Блинкен, в частности, в начале этого месяца упрекнул МУС за то, что он инициировал расследование по делу о предполагаемых израильских преступлениях на палестинских территориях.

Хотя эксперты в области прав человека высоко оценили некоторые из первоначальных шагов администрации Байдена, включая отмену запрета на въезд на территорию США граждан мусульманских стран и восстановление контактов с ООН, некоторые из них отметили, что медлительные действия Байдена по отказу от курса Трампа их довольно сильно разочаровали.

По словам главы правозащитной группы Global Justice Center Акилы Радхакришнан, после ухода Трампа команда Байдена «проделала адекватную работу, однако они отталкивались от довольно низкой планки».

Кроме того, Радхакришнан отметила, что даже если Байден отменит санкции, тот факт, что США ввели их в принципе, всё равно может нанести серьёзный ущерб репутации Вашингтона в плане защиты прав человека по всему миру.

«Это показатель того, что США готовы допустить, чтобы такие вещи, как личный интерес, вставали на пути независимых судебных институтов в тех случаях, когда последние, по их мнению, начинают мешать их политике», — подытожила она.