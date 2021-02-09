Le Figaro: Amnesty International осудила «необоснованные задержания» на прошлогоднем митинге в Париже

Неправительственная организация Amnesty International раскритиковала «необоснованные задержания» во время протестов против закона о глобальной безопасности в Париже 12 декабря прошлого года, пишет Le Figaro. В своём докладе организация утверждает, что около 80% задержанных в итоге не предстали перед судом, а мотивом для таких действий полиции стали расплывчатые формулировки законов, которые дают возможность нарушать права человека.

«Неясные» нарушения, «атаки» без предупреждения и «нарушение прав» активистов — неправительственная организация Amnesty International раскритиковала «необоснованные задержания» протестующих против закона о глобальной безопасности в Париже 12 декабря, сообщает Le Figaro. Как подчёркивается в докладе организации, опубликованном 8 февраля, из 142 задержанных в тот день «почти 80 процентов в итоге не были привлечены к ответственности». Это вызывает обоснованные сомнения в правомерности задержаний и риск других нарушений прав человека.

Французская газета проводит параллель со статистикой задержаний «жёлтых жилетов»: 25 ноября прокурор Реми Эйтс обнародовал данные, по которым с конца 2018-го по конец 2019 года только 27% заключённых под стражу людей в дальнейшем предстали перед судом. Такой сильный разрыв часто становится предметом критики как со стороны защитников гражданских свобод, так и полицейских, но по разным причинам. В интервью агентству AFP сотрудница французского бюро Amnesty International Анн-Софи Симпер призналась, что судебные преследования манифестантов не новость, однако 12 декабря с их стороны «не было явного насилия или нанесения ущерба», поэтому «ничто не может оправдать» задержания и обвинения.

Как рассказывает издание, в своём исследовании неправительственная организация анализировала допросы, медицинские освидетельствования и судебные документы 35 протестующих, которых задержали без дальнейшего разбирательства. Журналисты AFP отмечают, что в тот день митингующие прошли от станции Шатле до площади Республики, окружённые впереди и по бокам полицейскими и жандармами. По словам очевидцев и видеозаписям Amnesty International выяснила, что задержания проходили во время «атак», которым не предшествовали «устные предупреждения», а в колонне не наблюдалось «значительных беспорядков». Адвокат Алексис Бодёлен, которого задержали, но не оставили под стражей, рассказал агентству AFP, что его удивила стратегия поддержания порядка: «На каждом перекрёстке силы правопорядка атаковали мирных протестующих без причины или предупреждения». Действительно, во время демонстрации полицейские часто выхватывали протестующих из толпы, чтобы задержать и, согласно заявлению полиции, «не допустить формирования группы агрессивного чёрного блока» после беспорядков по выходным в течение двух недель.

Также в докладе отмечается, что задержания проводились «на основании расплывчатых законов», главным образом тех, которые разрешают предотвращать групповую подготовку к насильственным действиям, — в этом обвиняли 25 человек, дела которых рассматривали исследователи. Однако, по данным Amnesty International, из 35 человек только двоих задержали с предметами (очками для дайвинга, мотоциклетными перчатками и шлемом), которые могут доказать подозрения в подготовке противоправных действий. В законе «не хватает точности», что позволяет властям его использовать, нарушая при этом права человека, приводит Le Monde выводы Amnesty International.