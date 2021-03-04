Times of Israel: Международный суд в Гааге намерен расследовать военные преступления Израиля в Палестине

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге объявила о начале расследования военных преступлений, предположительно совершенных Израилем и палестинцами с 2014 года, сообщает The Times of Israel. Как передаёт издание, это решение было поддержано властями Палестинской администрации и лидерами группировки ХАМАС, но подверглось яростному осуждению со стороны Израиля. По словам министра обороны Израиля Бенни Ганца, объектами расследования могут стать сотни израильтян, включая его самого.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге объявила в среду о начале расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных Израилем и палестинцами, сообщает The Times of Israel. Как передаёт издание, это расследование получило одобрение Палестинской администрации и подверглось яростному осуждению со стороны Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал его «олицетворением антисемитизма и лицемерия».

Объявление было сделано спустя месяц после того, как суд постановил, что у него есть юрисдикция для открытия расследования. По словам прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды, расследование будет охватывать преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, совершённые после 13 июня 2014 года.

Дата 13 июня 2014 года знаменательна, поскольку накануне палестинские террористы похитили и убили трех израильских подростков в районе Гуш-Эцион на Западном берегу Иордана. Таким образом, просьба ограничить расследование периодом после 13 июня обеспечила палестинцам гарантию, что суд не станет расследовать убийство Эяля Ифраха, Гил-ад-Шаера и Нафтали Френкеля, подчёркивает газета.

По словам генпрокурора МУС, решение о начале расследования было принято после тщательной предварительной экспертизы, которая длилась почти пять лет. «В течение этого периода, в соответствии с нашей обычной практикой, Управление взаимодействовало с широким кругом заинтересованных сторон, в том числе проводило регулярные и продуктивные встречи с представителями правительств Палестины и Израиля, соответственно», — заявила Бенсуда

Как поясняет издание, МУС судит не страны, а отдельных людей. Министр обороны Бенни Ганц, бывший начальник штаба Армии обороны Израиля, заявил во вторник, что сотни израильтян, включая его самого, могут стать объектами расследования военных преступлений.

Палестинская администрация в среду поприветствовала решение Международного суда. В заявлении МИД Рамаллы говорится, что автономия будет готова оказать «любую необходимую помощь… чтобы восстановить справедливость для палестинского народа». «Преступления, совершённые лидерами израильских оккупантов против палестинского народа, носят непрерывный, систематический и широко распространённый характер», — говорится в заявлении.

Группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, также одобрила решение Международного уголовного суда начать расследование военных преступлений на Западном берегу и в Газе. При этом, по словам газеты, ХАМАС непосредственно причастна к военным преступлениям, которые суд намерен расследовать. В своём заявлении представитель ХАМАСА назвал действия группировки «законным сопротивлением» Израилю.

В 2019 году Бенсуда указывала, что уголовное расследование, в случае его одобрения, будет сосредоточено на конфликте между Израилем и ХАМАС в 2014 году, на израильской политике в отношении поселений на Западном берегу Иордана, а также на реакции Израиля на протесты на границе с Газой. Расследование также, скорее всего, затронет обвинения группировки ХАМАС в военных преступлениях против израильских гражданских лиц. Как замечает издание, в июне 2021 года на должности генпрокурора МУС Бенсуду сменит британскй адвокат Карим Хан, который при желании имеет возможность закрыть расследование.

При этом Израиль, как и другие крупнейшие мировые и региональные державы, такие как США, Россия, Китай, Индия и Турция, не является членом МУС, отмечает газета. В мае 2020 года госсекретарь США Майк Помпео пригрозил, что США будут «добиваться конкретных последствий», если МУС продолжит расследование в отношении Израиля и ХАМАС.

В прошлом месяце Госдепартамент США под руководством Энтони Блинкена заявил, что у него есть «серьёзные опасения» по поводу решения МУС, открывающего путь для расследования, добавив, что Израиль не должен быть связан решениями суда, поскольку не является его членом.