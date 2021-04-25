Политолог: признание геноцида армян показывает, как Эрдоган слаб и привязан к России

Многие американские президенты во время предвыборной гонки обещали признать убийство армян в Османской империи геноцидом, но Джо Байден стал первым, кто это на самом деле сделал. Как отмечает в своей статье эксперт NBC, связано это с тем, что Эрдоган настроил против себя разные политические круги в США, при этом его позиции внутри страны находятся под угрозой, так что он не в силах дать резкую реакцию на это заявление.

Джо Байден позвонил президенту Турции только через три месяца после того, как заступил на пост, и уже это можно расценить как падение статуса Турции в глазах Вашингтона, пишет в статье, опубликованной на сайте NBC, научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Сонер Чагаптай. Но ещё хуже было само послание Байдена — США впервые признали убийство армян в Османской империи геноцидом.



Автор статьи отмечает, что это, конечно, не сам Байден такой злонамеренный. Он лишь понимает, что впервые за многие годы Турция нуждается в Штатах больше, чем Штаты в ней. Соответственно, Байден использует это окно возможностей как рычаг, рассчитывая скорректировать поведение Эрдогана — как внутри страны, так и его сближение с Россией.



Почти весь мир признал убийство 1,5 млн армян во время Первой мировой войны геноцидом, но США годами считали Турцию слишком важной для себя, чтобы так сильно её злить. При этом давление на американские власти оказывала и политически активная армянская диаспора в США. Но дело в том, что не просто сам Байден так зол на Эрдогана, но и почти всё американское правительство. Многие и в американской администрации, и за её пределами считают Эрдогана авторитарным правителем, опасным для интересов США в регионе.



К слову, американские президенты и прежде во время предвыборной гонки обещали признать геноцид армян, но после обычно сталкивались с противлением со стороны американских ведомств. Например, Пентагон в прошлом считал Турцию ценным союзником, но теперь его мнение изменилось, в частности, из-за покупки Турцией российских С-400. Тем более за признание геноцида армян высказывались представители конгресса, многие из которых представляют округа, где проживают иммигранты-армяне.



При этом прежде Турция считалась оплотом демократии среди стран с преимущественно исламским населением, предполагалось, что она может построить открытое современное общество. Однако, как пишет автор статьи, Эрдоган стал нарушать права и свободы человека, стал вести политику, основанную на социальном консерватизме и националистическом популизме.

Прежде Турция была столь близка западным странам, что она стала самым восточным союзником НАТО, но при Эрдогане постепенно она стала отдаляться и даже мешать альянсу. И если прежде она дружила с другими странами региона, например, с Израилем, то смена курса «сожгла важные региональные мосты», пишет автор статьи.



Турция выступает против признания геноцида армян, поскольку опасается последствий этого решения на практике, в том числе требований о репарациях. Важен и сам символизм такого признания. Турция немало сил потратила на лоббирование своих интересов в США, организовывала академические конференции и издавала книги на эту тему. Но теперь даже в самой Турции слышны призывы к признанию геноцида.



При этом у самого Эрдогана практически не осталось средств для того, чтобы изменить позицию США. Эрдоган вряд ли решится на смягчение внутренней политики, учитывая, что его рейтинг падает и оппозиция может его свергнуть. А во внешней политике Эрдоган слишком глубоко ушёл в отношения с Путиным. Если он откажется от сделки по С-400, Путин может тут же наложить на него санкции, чем сделает ещё хуже для экономики Турции и позиций самого Эрдогана.



С военной точки зрения Россия может сделать так, что в Турцию потекут новые потоки беженцев из Сирии. Тогда даже Эрдоган не сможет удержать ситуацию, учитывая состояние турецкой экономики и антииммигрантские настроения. Кроме того, Россия может обострить ситуацию в других конфликтных зонах, что скажется и на внутреннем имидже Эрдогана, который представляет себя сильным лидером.



Так что вряд ли Эрдоган сможет сейчас ответить на признание Байденом геноцида армян, и именно поэтому Байден и выбрал такой момент. Теперь ему нужно сделать вид, что ему всё равно на заявление Байдена. Так же он не подавал вида, что его заботит долгий игнор со стороны нового американского президента. Но при этом, какие бы слова он сейчас ни употреблял, Эрдоган очень прагматичен и будет действовать по заветам Макиавелли, уверяет автор статьи на сайте NBC.