Super Express: Моравецкий пообещал вместе с Литвой и Латвией ответить на задержания поляков в Белоруссии

Премьер Польши Матеуш Моравецкий серьёзно обеспокоен задержанием поляков в Белоруссии, он называет их «заложниками режима Лукашенко» и грозится предпринять решительные шаги в отношении Минска, включая экономические. В этом он рассчитывает на поддержку других соседских стран Белоруссии, членов ЕС: Литвы и Латвии, пишет Super Express.

Во время вчерашней пресс-конференции, посвящённой введению ограничительных мер ввиду роста числа заражённых коронавирусом в стране, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил также, что он непременно вмешается в дело задержанных на территории Белоруссии польских женщин: Анжелики Борис из Союза поляков в Белоруссии, Анны Панишевой, директора польской школы в Бресте, и её заместителя, сообщает Super Express.

Председатель непризнанного белорусскими властями Союза поляков Белоруссии попала в полицейский участок под предлогом нарушения закона о массовых мероприятиях. Её арестовали на 15 суток в связи с организацией ярмарки народных ремёсел Гродно-Казюки. «Было возбуждено административное дело. Причиной стали определённые действия, совершённые несколько дней назад», — написано в заявлении.

Помимо Анжелики Борис власти также взяли под страж директора польской школы в Бресте Анну Панишеву и её заместителя. Предъявленные ей обвинения куда более серьёзны, так как ей грозит 12 лет тюремного заключения за «разжигание национальной вражды». Панишева организовала мероприятия, посвящённые Национальному дню памяти «отверженных солдат», в ходе которого почтили память Ромуальда Райса*, известного под кличкой Бурый, рассказывает издание.

Super Express напоминает, что две недели назад в связи с этой ситуацией белорусские власти выдворили из страны польского дипломата, консула из Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка. Премьер отметил, что о напряжённой ситуации между Варшавой и Минском он ведёт переговоры с представителями других стран.

В ходе пресс-конференции Моравецкий также заявил, что уже обсудил нелёгкое положение поляков в Белоруссии с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем. «Это недопустимо, чтобы режим президента Лукашенко брал поляков в заложники. Мы будем поднимать этот вопрос во многих местах, и я буду об этом говорить на заседании Совета Европы», — предупредил польский премьер-министр.

Заседание Совета Европы проходит 25 и 26 марта в режиме видеоконференции с целью оценки эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Кроме того, в ходе конференции затрагиваются вопросы трансатлантических отношений с новым президентом США Джо Байденом, отношения с Россией, международная роль евро, единый рынок, цифровая трансформация, ситуация в восточной части Средиземного моря. По инициативе премьер-министра Моравецкого тема напряжённых отношений с Белоруссией будет затронута с двумя другими странами ЕС: Литвой и Латвией.

«Я предложу нашим литовским и латвийским партнёрам некоторые ограничения по поставкам товаров, чтобы белорусские власти реально прочувствовали, что борьба с поляками также вернётся им рикошетом и что мы реагируем на эту ситуацию, предпринимая отдельные шаги — не только на дипломатическом уровне и не только путём протестов, но и в экономическом плане», — пояснил он. «В связи с этим мы призываем белорусские власти одуматься. Поляки в Белоруссии обогащают белорусскую культуру, одновременно они поддерживают польскую культуру. Они примерные граждане Белоруссии, они не совершают ничего плохого. Мы сделаем всё возможное, чтобы им помочь. Поляки могут рассчитывать на поддержку польского государства», — резюмировал премьер-министр Польши.